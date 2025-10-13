Traduire sous contraintes : les 42e Assises de la traduction littéraire à Arles

Cette nouvelle édition s’ouvrira le vendredi 7 novembre avec un entretien inaugural de Farouk Mardam-Bey sur La voie de l’exil, suivi d’une conférence de Laure Murat intitulée (S’)Adapter. Une table ronde réunira ensuite Mélie Chen, Laurent Martin et Laure Murat autour d’un thème central : Censure : de quoi parle-t-on ? Autant de moments destinés à interroger la contrainte sous toutes ses formes : politiques, linguistiques ou poétiques.

Le week-end sera marqué par la diversité des propositions. Entre dialogues, lectures, rencontres professionnelles et jeux littéraires, les participants seront invités à réfléchir à la manière dont les limites — qu’elles soient imposées par la langue, le pouvoir ou la forme — deviennent parfois moteur d’invention.

Ateliers de traduction : une plongée dans les langues

Moment fort du samedi 8 novembre, les ateliers de traduction (déjà complets) permettront d’expérimenter concrètement les enjeux du thème. Sept langues seront mises à l’honneur : anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, bulgare et fictions hétérotopiques avec le collectif Outranspo. Chaque atelier proposera un texte exigeant, choisi pour la richesse de ses contraintes.

De James Joyce à Yan Geling, de Georgi Gospodinov à Antonio Scurati, en passant par Oliverio Girondo et Georges Perec, les traducteurs invités — Ludivine Bouton-Kelly, Mélie Chen, Marie Vrinat-Nikolov, Guillaume Contré, Valentin Decoppet, Nathalie Bauer, entre autres — feront découvrir au public la manière dont on « joue » avec la contrainte pour mieux la transformer en liberté créatrice.

Rencontres et clôture sous le signe de la réflexion collective

Le dimanche 9 novembre, la journée s’ouvrira sur une table ronde professionnelle consacrée à l’organisation collective du travail artistique. Lectures, conférences et récitals rythmeront la journée, avant la clôture des Assises à 16h45, qui annoncera le thème de la 43e édition.

Cette 42e édition promet d’allier rigueur intellectuelle et plaisir du langage, dans un esprit d’échange fidèle à la tradition arlésienne. Le programme complet est disponible sur le site d’ATLAS.

Crédits illustration : ATLAS - RichVintage / E+ / Getty Images

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com