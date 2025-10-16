Les premières pages du quatrième tome de la saga Addicted : Kiss the sky

Dans ce nouvel épisode, on suit Rose Calloway, jeune héritière de vingt-trois ans à la vie parfaitement réglée : diplômée de Princeton, lauréate de concours prestigieux et créatrice de mode reconnue. Mais quand sa marque est fragilisée par le scandale touchant sa sœur Lily, elle imagine une solution inattendue pour sauver son entreprise. C’est alors qu’entre en scène Connor Cobalt, son rival universitaire, brillant, confiant et terriblement arrogant. Leur alliance, professionnelle et personnelle, promet autant de tension que de passion.

Lancée il y a plus de dix ans, la saga s’étend sur dix tomes, articulés autour de trois couples, trois sœurs et deux demi-frères, sur fond de célébrité, de scandales et de passions. En France, la publication suit un rythme feuilletonnant avec des cycles de trois tomes à petit prix, jusqu’à la parution du dernier volume en août 2026.

Les éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Les auteures américaines Krista et Becca Ritchie, autrices best-seller du New York Times, sont jumelles et unies par une passion commune pour la littérature. Ensemble, elles ont fait de Addicted une série devenue culte dans le monde entier, célébrée par des millions de lecteurs et largement relayée par la communauté #BookTok.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com