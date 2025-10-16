Humour givré et piques glacées chez les pingouins de Xavier Gorce

Avec un humour acéré, le dessinateur revisite les grands débats de société (libération de la parole des femmes, égalité au travail et à la maison) tout comme les thèmes éternels de l’amour et du couple. Il croque sans pitié les travers de nos contemporains. Ces pingouins n’ont décidément pas la langue dans leur poche.

Les éditions Le Cherche midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Xavier Gorce, dessinateur de presse indépendant, est le créateur de la série Les Indégivrables.



Parution le 6 novembre 2025.



Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com