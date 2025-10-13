À Saint-Dié-des-Vosges, la parole d’Edwy Plenel sur la Palestine jugée “à risque

Chaque année, le Festival international de géographie (FIG) fait de Saint-Dié-des-Vosges un lieu de rencontre entre chercheurs, écrivains, enseignants et lecteurs. Cette édition pourtant, qui s'est tenue du 3 au 5 octobre dernier, c’est un arrêté préfectoral - et non un débat académique - qui a fait parler de lui.

« Un périmètre de protection »

Le 30 septembre, la préfète des Vosges, Valérie Michel-Moreaux, a signé un texte instaurant un périmètre de protection policière autour du festival, assorti d’une interdiction générale de manifester. Une mesure jugée « préventive », justifiée par le maintien du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat », et par les thèmes abordés cette année : les frontières, la géopolitique, et... la question israélo-palestinienne.

C’est dans ce contexte qu’Edwy Plenel, le cofondateur de Mediapart, était invité à présenter son ouvrage Palestine, notre blessure (La Découverte). Ce livre, écrit dans la continuité de son essai Le jardin et la jungle, explore les fractures de notre époque à travers le prisme du conflit israélo-palestinien et du regard que la France porte sur lui. L’auteur y interroge notre capacité à voir, « à nommer et à comprendre une tragédie qui se joue sous nos yeux ».

Le journaliste, dans un texte publié après l’événement, dit avoir découvert la situation après coup, et de s'étonner que son livre et sa présence « avaient été invoqués dans une décision de justice pour justifier une restriction des libertés du public participant au festival ».

Saisie par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et trois habitants de Saint-Dié, la justice administrative a reconnu le caractère fragile de la justification préfectorale. Le juge des référés de Nancy a souligné dans son ordonnance « le peu d’éléments fournis par la préfecture » et admis qu' « en l’absence de circonstances particulières, un festival consacré à la géographie ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul un périmètre de protection ».

Malgré ces réserves, le juge a choisi de ne pas suspendre l’arrêté, car « il n’est pas contesté que l’affluence attendue est supérieure à 30.000 personnes, et qu’une table ronde sur le Moyen-Orient doit accueillir des personnalités dont Edwy Plenel, auteur du livre Palestine, notre blessure. Eu égard au risque général, aux tensions liées au conflit israélo-palestinien et à la reconnaissance récente par certains pays de l’État de Palestine, la préfète a pu légalement instituer un périmètre de protection. »

« C’est, à tout le moins, inquiétant »

Pour Edwy Plenel, le problème dépasse sa personne. Il assure : « S’il ne s’agissait que de moi, je prendrais avec philosophie cette décision qui promeut un livre et son auteur en potentiels troubles à l’ordre public. » Mais il poursuit : « Ici, il ne s’agit ni de moi ni de mon livre, mais d’un principe. Cette mésaventure témoigne de ce que vivent en France depuis deux années celles et ceux que le sort fait à la Palestine et à son peuple n’indiffère pas. »

Selon le journaliste, cette affaire est révélatrice d’un glissement inquiétant : celui d’une société qui, sous couvert de sécurité, s’habitue à restreindre la parole critique. Il évoque son passage récent en Italie, au festival international du journalisme d’investigation de Modène, où il a pu débattre librement : « La solidarité avec la Palestine put s’y exprimer sans aucune limite ni censure. On le sait, d’expérience douloureuse, le meilleur allié des bascules autoritaires, c’est l’habitude. Il semble qu’en France, on s’habitue plus qu’ailleurs. Et c’est, à tout le moins, inquiétant. »

La LDH a rappelé, dans sa requête, que « le festival n’accueillait aucune personnalité dont la présence conduirait habituellement à des troubles » et qu'Edwy Plenel, « invité régulier des médias et des débats publics, ne suscite pas d’émotion exacerbée ». Mais cette argumentation n’a pas suffi : le Conseil d’État, saisi en urgence, a rejeté le recours le 4 octobre, sans audience.

En raison de l’arrêté préfectoral, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) s’est vue interdire toute présence au Festival de Saint-Dié-des-Vosges : aucun stand n’a pu être tenu, aucun rassemblement organisé.

« En France, on s’habitue à la peur »

Les Éditions La Découverte ont de leur côté exprimé leur « vive préoccupation ». Elles rappellent que le festival « est un moment exceptionnel de rencontres et de transmission » et que « restreindre la liberté d’expression dans un cadre intellectuel et culturel pacifique » revient à criminaliser le débat d’idées. Selon la maison, « aucun débat, aucune parole, aucun sujet ne devrait être traité comme un risque d’ordre public. La liberté de débattre, de publier et de contester est la condition même de la vitalité démocratique. »

Un constat partagé par la Ligue des droits de l’homme, qui alerte sur un usage abusif des lois antiterroristes pour restreindre les libertés publiques, même en l’absence de menace réelle. En conclusion, Edwy Plenel met en garde : « En France, on s’habitue à la peur. Et c’est la peur qui, peu à peu, fait taire la démocratie. »

Contactée par ActuaLitté, l’Association pour le développement du Festival international de géographie (ADFIG) indique ne pas souhaiter commenter la décision de la préfecture. Elle se contente de souligner que la table ronde s’est tenue comme prévu, dans le calme et sans incident, rappelant ainsi le caractère serein et apaisé de l’événement.

Également contactée par ActuaLitté pour recueillir des précisions sur sa démarche visant à contester l’arrêté préfectoral, la Ligue des droits de l’homme n’a pas encore donné suite à nos sollicitations.

Depuis plusieurs mois, la question israélo-palestinienne suscite en France des réactions institutionnelles de plus en plus prudentes, dès qu’elle s’invite dans l’espace public. Dans un communiqué signé avec dix-neuf autres organisations, la Ligue des droits de l’homme alertait dès 2023, sur ce qu'elle juge comme un glissement : « Le droit de s’exprimer et de se réunir sur la question palestinienne en France doit être garanti. Aucun sujet, aucune parole ne saurait justifier la censure ou la répression. »

