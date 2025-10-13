Inscription
Cette semaine, La Grand Librairie mise sur l'Amour

Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB

Le 13/10/2025

|

Publié le :

13/10/2025 à 15:55

Dépêche

ActuaLitté

De la République du Congo où il a grandi, jusqu’à la Californie où il enseigne aujourd’hui, en passant par la France, Alain Mabanckou est un écrivain-monde ! Dans Ramsès de Paris (Seuil), son nouveau roman, qui renoue avec la verve de Verre-Cassé (Seuil) et Mémoires de porc-épic (Seuil), il nous plonge dans le Paris des exilés, entre espoirs déçus, galères en tout genre, intrigues et entraide. S’y rencontrent un écrivain en herbe, surnommé le Prince de Zamunda, un artiste congolais résolu à percer dans le milieu de la musique, et le réceptionniste égyptien d’un hôtel du XIe arrondissement – un homme qui a tout vu. Et tout lu. Comment les livres nous aident-ils à réinventer le monde ?

Et si l’amour pouvait nous aider à nous réinventer ? Avec Aimer (Julliard) Sarah Chiche, croise les destins de deux enfants qui se sont aimés, se sont perdus de vue, ont vécu leur vie chacun de leur côté, et se retrouvent par hasard, à la cinquantaine.

Dans L’amour moderne (Robert Laffont), Louis-Henri de La Rochefoucauld nous offre un vaudeville contemporain. Il nous fait pénétrer dans les coulisses des beaux quartiers, brosse un portrait féroce de notre élite culturelle et pose son regard grinçant sur les relations amoureuses. De faux-semblants en manipulations : peut-on parler d’amour avec lucidité sans céder à la désillusion ?

À LIRE — Louis-Henri de La Rochefoucauld : "Les sentiments purs ont de l’avenir"

Point de désillusion mais une douce et inspirante mélancolie dans 70 bis, entrée des artistes (Gallimard). Épaulé par le musicien Christian Mazzalai, l’un des fondateurs du groupe Phoenix, notre Nobel de Littérature Patrick Modiano exhume les fantômes d’une adresse oubliée du quartier de Montparnasse. Quelque part entre l’enquête, l’album et le document - c’est tout bonnement fascinant.

Avec Des inconnus à qui parler (Denoël), la jeune romancière Camille Bordas plante le décor de son cinquième roman à Chicago, sur un campus américain, au sein d’un Master fictif de stand-up et de comédie. Un formidable roman choral qui se déploie sur une après-midi et interroge le conflit entre générations, la vanité de nos ambitions ainsi que la place du rire dans nos sociétés et nos vies.

De quoi donner du grain à moudre à l’humoriste Thomas VDB. Dans son premier livre Fiascorama (Buchet-Chastel), il revient sur ses débuts sur scène et sur son parcours semé de maladresses – Gaston Lagaffe n’a qu’à bien se tenir !

Il s’est également rendu dans une classe de Seconde du Lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes (Essonne), dans le cadre de notre concours Si on lisait à voix haute, et leur a parlé d’un roman de John Fante, paru en 1939, Demande à la poussière (10/18) - errance d’un aspirant écrivain dans l’envers du rêve américain.

Enfin, quatre libraires lilloises nous parleront de romans d’amour : Fantine Gros et Alix Mutte de « La Lison », Hélène Woodhouse de « La Chouette Librairie » et Soizic Courbet de « L’Affranchie ». Un peu, beaucoup, à la folie. Passionnément. À mercredi, lisez bien !

Crédits image : Grande Librairie

 
 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

