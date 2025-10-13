Omaya et Louve et Les Licorniers, Grands Prix des lecteurs du Journal de Mickey

Dans la catégorie roman, Omaya et Louve, de Caroline Solé, publié par les éditions Albin Michel Jeunesse le 1er septembre dernier, a reçu la majorité des suffrages.

Quand Omaya se réfugie dans le village du Kid, elle découvre deux univers fascinants. Au sud, les enfants sauvages vivent au cœur de la jungle et naviguent sur le fleuve à bord de leurs radeaux. Sur l’autre rive, au nord, les enfants du Giga passent leur temps devant les écrans et ne sortent jamais de la mystérieuse tour de verre qui s’élève dans le désert. Avec sa nouvelle amie, Louve, Omaya monte une folle expédition pour percer les secrets de la tour... - Le résumé de l'éditeur pour Omaya et Louve

En matière de bande dessinée, le jury de 16 enfants a choisi Les Licorniers, de Victor Dixen, Gloria Marino et Anabel Rossi, paru aux Éditions Glénat BD le 28 août 2024.

Romy est envoyée au très strict collège Cornélius suite au décès de sa mère. Jugée trop originale par certains élèves et professeurs, elle décide de s’enfuir un dimanche avant la reprise des cours. Mais son expédition la mène bien plus loin que prévu… au pays de Fatidi, le huitième jour oublié, caché entre le dimanche soir et le lundi matin ! Ce royaume de magie et de sortilèges est au bord du cataclysme. Zénitha, la reine tyrannique, veut asservir tous les habitants et enchaîner les dernières licornes sauvages à sa volonté… - Le résumé de l'éditeur pour Les Licorniers

Le tome 2 de la série, Coeur-Flambant, est paru le 20 août dernier, toujours chez Glénat BD.

L'année dernière, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey avait salué Quand la nuit tombe - Lisou de Marion Achard et Toni Galmés aux Éditions Delcourt, dans la catégorie Roman, et La Tisseuse de vents de Nina Lan aux Éditions Didier Jeunesse, du côté des bandes dessinées.

