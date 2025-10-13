Les Nymphéas de Monet en musique et en paroles

Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
Une expérience artistique immersive voulue par la directrice du musée, Claire Bernardi, afin de croiser les disciplines et d’inviter le public à redécouvrir un chef-d’œuvre de l’impressionnisme. « Dès mon arrivée à la direction du musée de l’Orangerie, j’ai souhaité mettre en place une programmation culturelle proposant des rendez-vous réguliers en lien avec notre collection », explique-t-elle.
Le cycle L’Écho des Nymphéas prolonge cette ambition, en complément du programme Danse dans les Nymphéas. Chaque séance associera un écrivain ou une écrivaine à un musicien, pour une création originale jouée en deux temps, à 19h et 20h30.
La saison s'ouvre ce 13 octobre 2025 avec la poétesse et romancière Rim Battal, accompagnée de la violoncelliste Lola Malique. Entre Paris et Marrakech, les textes sensibles de Battal résonneront avec les compositions de Malique, musicienne éclectique habituée à faire dialoguer les arts.
Le 17 novembre 2025, le romancier Yannick Haenel, dont l’œuvre explore les liens entre peinture et écriture, partagera la scène avec la harpiste Aurélie Saraf. Le mois suivant, le 15 décembre, Anne Berest, récompensée pour La Carte postale, s’unira à la violoncelliste Marion Frère pour une lecture en résonance avec Finistère, son nouveau roman.
Ces premières soirées installeront le ton du cycle : celui d’un dialogue sensible entre mots et sons, dans l’écrin des toiles de Monet.
Le 12 janvier 2026, Hervé Le Tellier, lauréat du prix Goncourt, prêtera sa voix aux Nymphéas aux côtés du pianiste Antoine Sahler. Suivront Maylis de Kerangal et le chanteur Cascadeur le 23 février ; puis Marie-Hélène Lafon et la violoncelliste Maëva Le Berre le 30 mars, pour une exploration musicale de la ruralité et du temps.
À LIRE - Il était plusieurs fois... Quand la Fête du Livre fait revivre les contes
Chaque rencontre, conçue comme une création à part entière, proposera un regard singulier sur l’œuvre de Monet, entre écriture intime et interprétation sonore.
Le cycle se prolongera au printemps : Olivier Cadiot, accompagné du percussionniste Dominique Mahut, investira la salle le 27 avril 2026 ; Emmanuel Guibert, avec le guitariste Philippe Mouratoglou, le 18 mai ; et enfin, pour clore la saison le 22 juin 2026, la compositrice Léonie Pernet dialoguera avec le pianiste Gael Rakotondrabe.
Crédits photo : Jean-Pierre Dalbéra - Flickr
