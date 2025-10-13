Talleyrand et Aliénor d’Aquitaine dans la sélection 2025 du Prix Hugues Capet

Créé en 1994, le Prix Hugues Capet distingue chaque année des ouvrages consacrés à l’héritage capétien et aux grandes figures de l’histoire de France. L’édition 2025 dévoile aujourd’hui sa nouvelle sélection.
Le 13/10/2025 à 16:42 par Dépêche
Publié le :
13/10/2025 à 16:42
Placés sous la présidence de la Princesse Naomi et du Prince Charles-Philippe d’Orléans, les membres du jury ont retenu dix ouvrages, choisis « pour la qualité de leur recherche historique, la rigueur de leur écriture et la force du récit qu’ils offrent sur la France et ses destins ».
L’édition 2025 s’inscrit dans une dynamique de renouveau et d’ouverture, fidèle à l’esprit du Prix Hugues Capet : rappeler que l’héritage des Capétiens demeure une histoire vivante, universelle et porteuse d’inspiration.
François Ier, Maxence Hermant — Éditions Perrin / BnF
Talleyrand, Charles-Éloi Vial — Éditions Perrin / BnF
Alexandre Farnèse, Olivier Poncet — Éditions Perrin
Le Duc de Bourgogne, Jean de La Rochefoucauld — Éditions Perrin
Marie-Caroline d’Autriche, Alain Blondy — Éditions Perrin
Anne d’Autriche, Joël Cornette — Éditions Gallimard
Aliénor d’Aquitaine, Martin Aurell — Éditions Flammarion
Philippe Égalité, Raphaël Dargent — Éditions Tallandier
Philippe le Bon, Bertrand Schnerb — Éditions Tallandier
Turenne, Arnaud Blin — Éditions Tallandier
À travers cette sélection, le jury réaffirme la vocation du prix : « Comprendre, préserver et transmettre l’histoire de France dans ce qu’elle a de plus universel, afin que la mémoire capétienne continue d’inspirer notre présent et d’éclairer notre avenir. »
Le jury se compose du Prince Charles-Philippe d’Orléans (président), Jean Sévillia (écrivain et journaliste), Diana Widmaier Picasso (historienne de l’art et écrivaine), Amélie de Bourbon-Parme (écrivaine et historienne), Jacques-Henri Auclair (fondateur), Ève de Castro (écrivaine), Jean-Christian Petitfils (écrivain, historien et politiste), Stéphane Bern (écrivain et chroniqueur spécialisé en histoire), Franck Ferrand (écrivain et chroniqueur spécialisé en histoire) et Virginie Girod (historienne et chroniqueuse spécialisée en histoire). Il compte également dans ses rangs cette année Laurent Avezou, lauréat 2024 pour SULLY, Bâtisseur de la France moderne (Tallandier).
La délibération aura lieu le 20 novembre 2025 à la Chancellerie d’Orléans, au sein des Archives nationales. Le nom du lauréat sera révélé à l’issue de cette réunion et proclamé officiellement en début d’année prochaine lors d’une cérémonie à Paris.
Crédits image : Hugues Capet (Auteur inconnu, Domaine public)
Commenter cet article