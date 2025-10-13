Talleyrand et Aliénor d’Aquitaine dans la sélection 2025 du Prix Hugues Capet

Placés sous la présidence de la Princesse Naomi et du Prince Charles-Philippe d’Orléans, les membres du jury ont retenu dix ouvrages, choisis « pour la qualité de leur recherche historique, la rigueur de leur écriture et la force du récit qu’ils offrent sur la France et ses destins ».

L’édition 2025 s’inscrit dans une dynamique de renouveau et d’ouverture, fidèle à l’esprit du Prix Hugues Capet : rappeler que l’héritage des Capétiens demeure une histoire vivante, universelle et porteuse d’inspiration.

La sélection 2025

François Ier, Maxence Hermant — Éditions Perrin / BnF

Talleyrand, Charles-Éloi Vial — Éditions Perrin / BnF

Alexandre Farnèse, Olivier Poncet — Éditions Perrin

Le Duc de Bourgogne, Jean de La Rochefoucauld — Éditions Perrin

Marie-Caroline d’Autriche, Alain Blondy — Éditions Perrin

Anne d’Autriche, Joël Cornette — Éditions Gallimard

Aliénor d’Aquitaine, Martin Aurell — Éditions Flammarion

Philippe Égalité, Raphaël Dargent — Éditions Tallandier

Philippe le Bon, Bertrand Schnerb — Éditions Tallandier

Turenne, Arnaud Blin — Éditions Tallandier

À travers cette sélection, le jury réaffirme la vocation du prix : « Comprendre, préserver et transmettre l’histoire de France dans ce qu’elle a de plus universel, afin que la mémoire capétienne continue d’inspirer notre présent et d’éclairer notre avenir. »

Le jury se compose du Prince Charles-Philippe d’Orléans (président), Jean Sévillia (écrivain et journaliste), Diana Widmaier Picasso (historienne de l’art et écrivaine), Amélie de Bourbon-Parme (écrivaine et historienne), Jacques-Henri Auclair (fondateur), Ève de Castro (écrivaine), Jean-Christian Petitfils (écrivain, historien et politiste), Stéphane Bern (écrivain et chroniqueur spécialisé en histoire), Franck Ferrand (écrivain et chroniqueur spécialisé en histoire) et Virginie Girod (historienne et chroniqueuse spécialisée en histoire). Il compte également dans ses rangs cette année Laurent Avezou, lauréat 2024 pour SULLY, Bâtisseur de la France moderne (Tallandier).

La délibération aura lieu le 20 novembre 2025 à la Chancellerie d’Orléans, au sein des Archives nationales. Le nom du lauréat sera révélé à l’issue de cette réunion et proclamé officiellement en début d’année prochaine lors d’une cérémonie à Paris.

Crédits image : Hugues Capet (Auteur inconnu, Domaine public)

