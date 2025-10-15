Les nazis à table : quand la nourriture servait l’idéologie

Dans l’objectif fou de construire un homme nouveau, aryen, en bonne santé, les nazis ont « purifié » la table. Prônant une cuisine nationale-socialiste avec des produits locaux, ils sont parmi les premiers à développer une agriculture biologique. Hitler lui-même devient végétarien.

Lutte contre le tabac et l’alcool, recherches massives sur la nutrition et le nombre de calories nécessaires par individu, expérimentations sur les aliments de substitution dans les camps de la mort… Le corps particulier, comme le corps collectif, doit être contrôlé, « assaini ».

Les nazis donnent également à la nourriture une fonction communautaire. Ils établissent un schéma social selon lequel les femmes sont chargées des repas, la cuisine représente la place centrale de la maison, la famille se réunit autour du ragoût du dimanche…

En creusant de manière inédite et très documentée ce sujet de l’alimentation sous le Troisième Reich, Les nazis à table propose un regard neuf et passionnant sur ces années tragiques. Il désigne aussi, en filigrane, l’étrange héritage que nous avons gardé d’un des régimes les plus meurtriers de l’Histoire.

Antoine Dreyfus est journaliste free-lance spécialisé dans l’enquête. Ancien grand reporter pour la presse écrite, il est aussi réalisateur de documentaires et auteur de plusieurs essais comme Les Raisins du Reich chez Flammarion (2021).

Parution le 13 novembre 2025.

