Le double visage de Julio Iglesias

Dans cet ouvrage inédit, l’écrivain et journaliste Ignacio Peyró dresse le portrait d’un homme symbole de son époque. Pour la première fois, il s’empare de la culture populaire à travers une biographie fouillée, de la jeunesse de l’artiste, marquée par la maladie, jusqu’à son triomphe international, sans oublier sa récente reconversion en figure de l’ère numérique.

Mais ce livre est bien plus qu’un simple portrait : en s’attachant à la fabrication d’un personnage public, il raconte aussi, en filigrane, un demi-siècle de bouleversements sociaux. De la fin du franquisme à l’Espagne mondialisée d’aujourd’hui, Un certain Julio Iglesias offre une plongée fascinante dans l’évolution des mentalités, des mœurs et des imaginaires collectifs. Dans la tradition du grand reportage littéraire, ce texte réconcilie acuité journalistique avec le plaisir d’une lecture sensible.

Les éditions Le Cherche midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ignacio Peyró (né à Madrid en 1980) est écrivain, journaliste et traducteur.

Parution le 6 novembre 2025.

Par Clément Solym

