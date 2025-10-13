Astérix en Lusitanie : premières planches d’un voyage au Portugal

Le 41ᵉ album, Astérix en Lusitanie, paraîtra le 23 octobre 2025, sous le label des Éditions Albert René. Il est signé au scénario par Fabcaro et au dessin par Didier Conrad. Le précédent album, L’Iris blanc, avait été un succès avec 1,68 million d’exemplaires vendus.

Dans Astérix en Lusitanie, nos Gaulois quittent la Gaule pour poser leurs valises au Portugal antique (Lusitanie), une terre jusqu’alors inexplorée dans la série. Le contexte historique évoqué inclut le peuple lusitanien, leur chef Viriato, et la conquête menée par Jules César. L’album compte 48 pages, et sera traduit en 19 langues.

Et pour patienter jusqu’à la sortie, voici quelques planches et croquis exclusifs qui dévoilent l’ambiance, les décors et les nouveaux visages de cette aventure en Lusitanie.

« Ils sont fous ces nôtres ! »

Les premières images dévoilent une ambiance lumineuse et chaleureuse, où les côtes portugaises s’étendent sous un ciel orangé de fin de journée. « Mes amis, Bem-vindos ! », résonne dans ce décor engageant.

« Pardon… Je suis lusitanien ! », aussitôt traduit par « Portugais ». Avec ce clin d’œil, les auteurs rappellent que le ton reste léger. Le personnage, incapable de chanter, propose de « réciter quelque chose » une réplique simple mais efficace : où l'on mêle autodérision et tendresse pour les peuples rencontrés.

Toujours avec ce personnage, cette case illustre bien son rôle comique récurrent : une figure un peu mélancolique, bavarde et poétique, qui contraste avec la spontanéité d’Obélix et l’ironie d’Astérix. Il parle de « la fierté d’avoir résisté et la tristesse d’une trahison des nôtres », une tirade dramatique aussitôt désamorcée par la réplique d’Obélix : « Ils sont fous ces nôtres ! »

De nouveaux personnages

Les recherches sur les personnages révèlent un soin particulier apporté à la galerie de nouveaux visages. Les dessins montrent plusieurs variations de silhouettes et d’attitudes : entre douceur, curiosité et tempérament affirmé.

Les hommes du village, quant à eux, affichent des expressions truculentes : visages ronds, moustaches épaisses et ventres généreux. Une nouvelle série de personnages secondaires qui promet de savoureux dialogues et de beaux moments de comédie.

Les croquis du centurion Nouvelopus laissent entrevoir un antagoniste solide, barbu, sûr de lui et sans doute un brin vaniteux. Les expressions varient entre la satisfaction, la colère et le rire éclatant, comme une mise en bouche des futures mésaventures militaires de la garnison romaine.

Enfin, une planche pleine de vie montre un village animé, entre étals de poisson et enseignes pittoresques : « Faïence et morue ». L’humour visuel d’Uderzo se perpétue ici, dans ces petits détails qui font rire au détour d’une case. Un jeu sur les clichés culturels : la faïence évoque immédiatement les célèbres azulejos portugais, ces carreaux de céramique bleus et blancs décoratifs, emblématiques du pays. La morue, quant à elle, renvoie au plat national du Portugal, la bacalhau, cuisinée sous toutes ses formes.

C’est tout l’esprit d’Astérix : un monde ancré dans la caricature joyeuse, où le quotidien devient une aventure.

Crédits images : Les éditions Albert René

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com