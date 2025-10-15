De Nashville à Charleville : l’épopée de la Country

Si un même cercle lie la Carter Family à Johnny Cash, Dolly Parton à Taylor Swift, Hank Williams à Gram Parsons, Jimmie Rodgers à Kris Kristofferson, c’est que la Country, par sa nature et son génie, est parvenue à unir les hommes au-delà des frontières, à élever les âmes à travers les cycles du temps.

Dans ce livre, véritable déclaration d’amour aux paysages et aux figures de la Country, Clovis Goux raconte la création de cette tradition profondément américaine qui a su conquérir le monde. L’auteur part des grandes plaines du Texas vers la scène du Grand Ole Opry de Nashville, en passant par les Honky Tonks du Tennessee ou les trottoirs du Hollywood Boulevard, pour convoquer une esthétique et un imaginaire sublimés par le cinéma comme par la mode.

« Par-delà les villes et les autoroutes, par-delà les campagnes et les champs, prolifère une musique à nulle autre pareille. Depuis ses origines, la Country ne parle qu’un seul langage : celui de la simplicité, d’une musique faite par et pour les humbles, d’une musique qui s’écoute avec le cœur. »

Les éditions Le Cherche midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Clovis Goux est également l’auteur de La Disparition de Karen Carpenter et du roman Chère Jodie, salués par la critique.

Parution le 13 novembre 2025.

Par Clément Solym

