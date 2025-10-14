L’itinéraire psychiatrique : une vie entre enfermement et création

L’entrée d’Emma Santos dans le système psychiatrique remonte à 1967. Sous son vrai nom, Marie-Anne Le Rozick, elle est mise en arrêt de travail pour un dysfonctionnement thyroïdien. Pour que cet arrêt soit indemnisé par la Sécurité sociale, son médecin la déclare en dépression nerveuse, l’obligeant à suivre des traitements en hôpital psychiatrique de jour.

À travers cette expérience, l’autrice dénonce la déshumanisation et la violence du système médical des années 1960, où la psychiatrie impose la « camisole chimique » au nom du progrès. Ses psychiatres voient son écriture comme un symptôme de sa maladie et la sédatent pour l’empêcher d’écrire.

Les éditions Des Femmes - Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages :

Née en 1946 et disparue en 1983, Emma Santos rencontre en 1976 les éditions des femmes, qui lui offrent un soutien indéfectible. La réédition en poche de La Malcastrée (paru chez Maspero en 1973) marque le début de sa reconnaissance.

Suivent J’ai tué Emma S. (illustré par l’autrice), L’itinéraire psychiatrique et la réédition de La Loméchuse en 1978. En 1976 et 1977, Claude Régy la met en scène au théâtre de la Gaîté-Lyrique, où elle lit son propre texte, Le Théâtre d’Emma Santos, également publié par les éditions des femmes. Après son suicide à 37 ans, ces dernières publieront en 2006 un texte inédit, Effraction au réel.

Par Clotilde Martin

