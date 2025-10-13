Prix littéraires de la rentrée : parité dans les sélections, moins dans les jurys

Année après année, les autrices gagnent plus d'espace dans la sphère littéraire, mais aussi médiatique — ce qui offre plus de visibilité à leurs œuvres. À ce titre, les récompenses décernées lors de la rentrée littéraire représentent des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Si le mérite littéraire et la qualité du texte sont censés uniquement peser, des sélections jusqu'aux choix finaux, les membres des jurys restent des femmes et des hommes, avec leurs biais respectifs. Un cénacle d'hommes est ainsi plus susceptible de distinguer un individu proche d'eux, parfois de manière inconsciente.

Dans ces conditions, introduire une notion de parité au sein des jurys peut diversifier les sélections, voire leur fournir un supplément d'âme en les distinguant de celles des autres (multiples) récompenses de la rentrée.

Pour cet article, ActuaLitté s'est penché sur un ensemble de 21 prix associés à la rentrée littéraire (Prix du Roman Fnac, Prix littéraire Le Monde, Prix Maison Rouge Biarritz, Prix des librairies de Nancy – Le Point, Prix des Deux Magots, Prix Décembre, Prix Goncourt, Prix André Malraux, Prix Renaudot, Prix du Premier Roman, Prix Wepler – Fondation La Poste, Prix Femina, Prix Jean Giono, Prix littéraire Les Inrockuptibles, Prix Médicis, Prix de Flore, Prix Le Temps retrouvé, Prix Interallié, Prix Roman des étudiants France Culture, Prix de la Page 111, Grand Prix de l'Académie Française).

Ont été prises en compte les premières sélections de ces récompenses, ainsi que les compositions des jurys, lorsqu'elles sont publiques et pertinentes — par exemple, celui du Prix du Roman Fnac, composé de 400 libraires Fnac et 400 lecteurs adhérents Fnac, n'a pas été traité.

Parité globale des sélections

En comptabilisant les sélections des prix littéraires étudiés (romans et essais, auteurs français et étrangers pris en compte), 330 occurrences sont relevées — de mêmes œuvres y apparaissant plusieurs fois. Une parité presque parfaite se dessine alors, avec 166 livres d'autrices sélectionnés, pour 163 livres d'auteurs.

Dans le détail, des disparités se dessinent, mais les écarts importants sont plutôt rares. Le Prix Goncourt affiche 6 œuvres de femmes pour 9 d'hommes ; le Prix Renaudot, 11 pour 15 ; le Prix Jean Giono, 6 pour 9 ; le Prix Interallié, 7 pour 5 ; le Prix Décembre, 7 pour 4...

En matière de différences plus marquées, le Prix des Deux Magots n'a sélectionné que 2 ouvrages d'autrices, et 7 d'auteurs, et le Prix André Malraux, 10 livres écrits par des femmes, face à 17 textes d'hommes. Mais des écarts plus ou moins similaires s'observent dans l'autre sens : 8 titres d'autrices pour 2 d'hommes, pour le Prix littéraire Le Monde, ou 17 pour 11 du côté du Prix Médicis.

Les plus attentifs auront remarqué une anomalie dans le calcul : le Prix de la Page 111 a en effet sélectionné Maisons d'enfance, livre publié par les éditions Burn Août et signé auror.404, unique auteurice non binaire à notre connaissance.

Des jurys au masculin

Lorsque l'on se tourne vers les jurys, la situation apparait moins paritaire. Les 17 prix littéraires pris en compte affichent au total 187 membres, répartis entre 75 femmes et 112 hommes.

Dans les faits, la plupart des récompenses semblent avoir intégré l'importance d'une répartition assez équilibrée des sièges au sein de leur jury, à l'instar du Prix littéraire Le Monde (7 femmes, 6 hommes), du Prix Maison Rouge Biarritz (3 femmes, 4 hommes), du Prix du Premier Roman (4 femmes, 4 hommes) ou du Prix Médicis (4 femmes, 5 hommes).

D'autres rendez-vous de la rentrée littéraire restent très masculins, comme le Prix Renaudot (3 femmes, 7 hommes), le Prix de Flore (2 femmes, 10 hommes) ou encore le Prix Interallié, dont le jury ne compte que des hommes, au nombre de 9.

Une autre récompense réserve elle aussi les places de son jury à un seul genre, le Prix Femina, justement créé, en 1904, pour proposer une alternative à la sélection jugée misogyne du Prix Goncourt. 11 femmes y siègent, et le retrait de ce jury du total global fait donc considérablement reculer le nombre de femmes invitées à sélectionner les titres de la rentrée littéraire...

De la même manière, le jury du Grand Prix de l'Académie Française, composé par les membres de l'institution, offre une place prépondérante aux hommes, avec 28 voix, contre 5 voix d'académiciennes seulement.

En retirant ces deux poids lourds, les statistiques restent défavorables aux femmes, qui sont 64 à siéger dans les jurys de la rentrée, contre 84 hommes.

Un plafond de verre dans les lettres ?

Cette observation des sélections et compositions de jurys des prix de la rentrée littéraire fait écho au rapport fourni chaque année par l'Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, outil du ministère de la Culture.

Depuis 2013, il étudie, par différents angles, la place des femmes au sein des institutions culturelles et dans l'ensemble des secteurs qui composent le champ culturel, y compris le livre. Il s'intéresse, à ce titre, aux distinctions remises par le milieu des lettres, sans toutefois prendre en compte la même sélection que celle utilisée pour cet article.

Les récompenses de la rentrée 2025 reflètent les données et analyses avancées par l'Observatoire ces dernières années : la parité progresse concernant la reconnaissance des autrices, mais la part des femmes dans les jurys, elle, a tendance à stagner. Et cette résistance à la présence des avis féminins apparait plus forte encore au sein des prix les plus emblématiques (Goncourt, Renaudot, Femina, Décembre, Interallié et Médicis).

Photographie : Leïla Slimani lors de la remise du Prix Goncourt, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

