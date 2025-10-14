Propriétaire de ferme de Noël cherche faux petit ami

Pour sauver sa ferme de sapins de Noël, Stella décide de participer à un concours Instagram organisé par l’influenceuse Evelyn St. James, espérant que la couverture médiatique et les cent mille dollars en jeu lui permettront de redresser son entreprise.

Mais pour que sa ferme paraisse être la destination romantique idéale des fêtes, elle a menti dans son dossier en affirmant la diriger avec son petit ami… inexistant. C’est alors qu’elle sollicite Luka Peters, son meilleur ami, qui se retrouve, après un simple chocolat chaud, embarqué dans une aventure où il devient le faux petit ami officiel et copropriétaire improvisé de la ferme.

Les éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

B.K. Borison habite à Baltimore avec son mari, un enfant en bas âge et un chien géant. Dès le collège, elle a commencé à écrire dans les marges des livres qu'elle lisait et n'a pas arrêté depuis. Lovelight, sa première série rom-com en quatre saisons, est un véritable best-seller international.

