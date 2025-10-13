Stéphanie Bodet remporte la Toison d’or du livre d’aventure 2025

Le jury était présidé par Jean-Marc Rochette (auteur, peintre et sculpteur), avec Edouard Cortès (écrivain, voyageur et charpentier), Katia Fondecave (responsable de la coordination adulte à la bibliothèque municipale de Dijon), José Manuel Lamarque (grand reporter), Jennifer Lesieur (journaliste et écrivaine) et Tristan Savin (écrivain, grand reporter et chroniqueur littéraire).

Ancienne championne d’escalade, Stéphanie Bodet souffre du bruit aliénant de notre société. Cette amoureuse de la nature décide de se retirer dans une cabane en Ariège. Les sens à l'affût, elle se lance dans un prodigieux voyage au cœur du silence. Son livre est le chant léger et grave de la terre, des airs, de la vie simple. — Résumé de À l’écoute du silence (Équateurs)

L'an dernier la Toison d'or du livre d'aventure était attribuée à Cinq jours au Timor, écrit par Morgan Segui (éditions Premier Parallèle).

Palmarès des Toisons d'or 2025

La Toison d’or du film d’aventure de l’année a distingué La Route (un film de Marianne Chaud, ZED, 2025)

Prix spécial du jury : Une chanson pour ma terre (un film de Mauricio Albornoz Iniesta, Cactus Cine, 2024)

Prix Jean-Marc Boivin (authenticité d’une aventure vécue) : Le trésor de l’île de Terre-Neuve (un film de Didier Noirot, Le cinquième rêve et Subimagery Productions, 2025)

Mention du jury : Zahir (un film de Julien Nadiras, Katherine Choong, 2025)

Prix des jeunes de la ville de Dijon : Side to Side (un film de Jérôme Dalle Mule, Agence Première Degré, 2025)

Prix du public – Les Écrans de l’aventure : La Dernière Marche (un film de Cédric de Montceau, Gédéon Programmes, 2025)

Toison d’or de l’aventurier de l’année : Evrard Wendenbaum (Naturevolution)

