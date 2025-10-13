Dans l'atelier de Joseph Incardona, Prix des Deux Magots 2025

Nous avions déjà rencontré Joseph Incardona lors de la sélection du prix, pour un premier entretien autour de son roman et de ses thèmes brûlants. Cette fois, avec ce podcast, on fait un pas de côté : on entre dans son atelier. On parle, entre autres, de fabrication, d’inspiration, de ton, de travail. Comment naît une idée qui mérite un roman ? Comment trouve-t-on la bonne distance avec un personnage ? Et que change l’humour dans une tragédie ?

Une soif de fiction

Depuis l’annonce du prix, Incardona confie simplement « être plus content qu’hier ». Il rit, un peu soulagé : « Il y a toujours une tension avec les prix, les sélections, et puis là, tout se relâche. C’est une grande joie. » Il ajoute dans un sourire calme : « Ce qui ne changera pas, c’est que je reste moi-même. Comme disait Bukowski, ce n’est pas tant ce qu’on a écrit, c’est ce qui reste à écrire qui compte. »

Lui qui compte seize romans et deux recueils de nouvelles voit dans cette reconnaissance une étape, pas un sommet. « Ce prix, c’est à la fois une trajectoire, un style et un risque. Chaque livre m’a fait avancer, m’a permis de trouver un nouveau lecteur. Ce n’est pas un aboutissement, c’est une étape du voyage. » Et puis, il y voit un signe d’époque : « On sent une soif de roman, pas d’autofiction. On a envie de fiction, d’histoires. Et moi, je me situe là. »

L’idée du roman a grandi plusieurs années dans son esprit, avant de passer au stade de l'écriture. « Quand je décide que c’est le moment, le personnage prend corps. » Il raconte que le déclic est venu d’une expérience directe : « J’en ai entendu parler, puis j’ai vu une performeuse-sirène dans un avion, et l’idée a commencé à me poursuivre. »

C’est au fil de l’écriture qu’Ève s’est mise à exister vraiment. Le Suisse n’écrit pas avec un plan, mais à l’instinct : « L’écriture, c’est du mouvement. On court, on s’épuise, et soudain quelque chose s’ouvre, comme une révélation. C’est souvent là que les meilleures idées arrivent. »

À LIRE - "J’aurais voulu qu’Ève ne s’obstine pas dans une douleur trop grande"

Trouver le ton juste

Dans ce roman tendu et charnel, le ton est tout. « Le ton, c’est comme un “la” qu’on donne avant de jouer », dit-il. « Ici, il s’est imposé vite : quelque chose de plus tragique, carrément tragique même, mais ponctué d’humour grinçant, d’un rire un peu triste. » Ces respirations, ce sont des moments d’humanité, souvent portés par la fraternité : « Entre Ève et Matt Mauser, son ami, il y a une relation de frère et sœur. À chaque fois qu’elle le retrouve, elle remonte à la surface. »

Chez Joseph Incardona, la littérature n’a rien d’une illumination : c’est un métier. « Quand je suis en création, j’écris le matin, de neuf à treize heures, pas plus. C’est le moment où je suis le plus clair, le plus disponible. » L’après-midi, il relit, note, marche. « Écrire un roman, c’est une discipline. Il faut revenir chaque jour. Deux jours sans écrire, et tout se désaccorde. »

Cette rigueur s’étend au style. Il avance phrase par phrase, parfois en reprenant un paragraphe tant qu’il n’est pas juste. « Je n’aime pas le premier jet brouillon. Il faut que ça tienne, que ce soit déjà construit. Ensuite, je coupe, je resserre. En général, 20 à 30 % du texte disparaît. »

Dans le roman, Ève cache ses jambes artificielles sous ses bottes et ses blessures sous le tissu. Pourquoi ? Une lectrice lui a posé la question, et le romancier a trouvé la réponse après coup : « Dans un monde qui exige la transparence, la part du secret devient précieuse. Il y a le secret de la honte, et celui de la pudeur. Ce n’est pas la même chose. »

C’est un monde d’exhibition que son roman interroge. « On vit dans la vitrine. Mais il y a une forme de dignité dans le fait de garder une part de soi, d’être opaque. » Même chose pour le pardon, qu’il juge « magnifique moralement », mais inadapté ici : « Littérairement, j’avais envie que la vengeance aille jusqu’au bout. »

Aéroports, parkings, centres commerciaux : des espaces où rien ne s’ancre. « Ces lieux standardisés parlent de consommation, de déshumanisation. Ce sont des endroits où l’humain ne fait que passer. » Et il souligne, non sans ironie : « Plus on consomme, plus on est pauvre. Même l’eau minérale coûte trois fois plus cher après un portique d’aéroport. »

Mais il voit aussi dans ces espaces un paradoxe : « Ce sont les clochards qui les habitent vraiment. Ce sont eux qui redonnent un peu de vie à ces endroits sans âme. »

À LIRE - "Je n’avais pas entendu parler de sirènes depuis Homère et Andersen"

Et si Le Monde est fatigué devait un jour être adapté ? Il sourit : « Pourquoi pas, mais ce serait un autre objet. Un livre vit sa vie, un film en invente une autre. »

Crédits photo : Joseph Incardona avec Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Prix des Deux Magots 2025 : tradition, audace et nouvelles voix

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com