#Auteurs

Mariana Enriquez, Camille Bordas et Valérie Zenatti sur France Culture

France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...

Le 13/10/2025 à 11:16 par Dépêche

|

Publié le :

13/10/2025 à 11:16

Dépêche

ActuaLitté

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30  

12h La Critique

Mardi 14 octobre

Littérature, avec Marie Sorbier et Pierre Benetti 
Kairos de Jenny Erpenbeck (traduit par Rose Labourie, Gallimard)  
Je ne te verrai pas mourir d’Antonio Munoz Molina (traduit par Isabelle Cugnon, Seuil) 

Vendredi 17 octobre

Jeunesse, avec Mathilde Wagman et Victor Macé de Lépinay
Illustré : Hansel et Gretel raconté par Stephen King et illustré par Maurice Sendak (traduit par Jean Esch, École des Loisirs)
Roman : Un petit peu malheureusement de Claire Castillon (Scripto Gallimard)
Film d’animation : Le secret des Mésanges d’Antoine Lanciaux (En salle le 22 octobre) 

13h La Rencontre

Vendredi 17 octobre

Avec Alfred de Montesquiou, écrivain pour Le crépuscule des hommes (Robert Laffont)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 13 octobre

Mariana Enriquez : autopsie du corps féminin en 12 nouvelles horrifiques  
Avec Mariana Enriquez pour Un lieu ensoleillé pour personnes sombres (éd. du sous-sol)

Mardi 14 octobre

« Comment torpiller l'écriture des femmes » : découvrir le manuel critique de Joanna Russ  
Avec Cécile Hermelin qui a assuré la première traduction française du livre de Joanna Russ et Elisabeth Lebovici qui en a établi la préface

Mercredi 15 octobre

Camille Bordas à l’école du rire  
Avec Camille Bordas pour Des inconnus à qui parler (Denoël)  

Jeudi 16 octobre

La surprise, mode d’emploi, avec Valérie Zenatti    
Avec Valérie Zenatti pour La surprise (Autrement)

Vendredi 17 octobre

Dans la bibliothèque du groupe Birds on a Wire 

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

L’homme inquiet de Henning Mankell (Rediffusion)

Réalisation Jean-Matthieu Zahnd / Traduction Anna Gibson / Adaptation Claire Le Luher

Au seuil de la retraite, alors que sa mémoire commence à le trahir, Kurt Wallander, qui vit désormais à la campagne avec son chien, entame une plongée introspective qui l'entraîne à revisiter son passé quand le beau-père de sa fille Linda, un ancien officier de marine, disparaît. Il ne peut laisser sa famille dans le désarroi et commence à mener une enquête parallèle à celle de la police de Stockholm et des services secrets qui l'entraîne dans les eaux troubles de la guerre froide autour d'une affaire de sous-marins russes entrés illégalement dans les eaux territoriales suédoises. C'est alors au tour de la belle-mère de Linda de disparaître. Serait-ce une histoire d'espionnage? Au profit de la Russie? Des Etats-Unis? C'est ce que va découvrir Wallander dans cette ultime enquête.

Avec notamment Vincent Schmitt (Kurt Wallander ), Fanny Touron (Linda Wallander), Bertrand Suarez Pazos (Hans Von Enke), Peggy Martineau (médecin du travail), Laurent Clery (Commissaire Lennart Mattson)

Lundi 13 octobre : 1/5 Wallander 
Kurt Wallander. Commissaire à Ystad, banlieue de Malmö… J’ai une fille, Linda, un chien, Jussi, comme le ténor parce que j’aime l’opéra, j’habite dans une ferme au-dessus des falaises... je fais du diabète, je mets des slips taille 44 et des chaussettes trouées depuis mon divorce.

Mardi 14 octobre : 2/5 Disparition inquiétante 
J’avais 60 ans, j’étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître dans ma vie. D’abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant, et maintenant le beau-père de Linda, ma fille.

Mercredi 15 octobre : 3/5 Premier cadavre  
Lorsque le commissaire Ytterberg chargé de l'enquête m'appela pour me dire qu'ils avaient trouvé un cadavre carbonisé, je décidai de le rejoindre sur le champ à l'institut médico-légal pour essayer d'en savoir plus.

Jeudi 16 octobre : 4/5 Deuxième disparition inquiétante 
J'avais fini par apprendre que le beau-père de ma fille, Hakan Von Enke, officier de marine à la retraite, avait été au coeur d'une affaire de sous-marins russes entrés dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide quand le commissaire Ytterberg m'annonça que sa femme avait à son tour disparu...

Vendredi 17 octobre : 5/5 Sous-marins russes 
J'avais découvert que Hakan avait été au coeur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage? Contre-Espionnage? Je décidais de le demander au seul vétéran de cette époque que je connaissais. 

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Béatrice Dalle 

Lundi 13 octobre : Pardonnez-moi mon dieu, extrait du Condamné à mort de Jean Genet 
Lu par Hélène Lausseur 

Mardi 14 octobre : Extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes  
Lu par Elodie Huber  

Mercredi 15 octobre : Les vieux fous, dans La nef des fous, de Sébastien Brandt 
Lu par Hélène Lausseur

Jeudi 16 octobre : Il suffit d’un instant de paix, poème issu du recueil Les Cendres de Gramsci, de Pier Paolo Pasolini 
Lu par Elodie Huber 

Vendredi 17 octobre : Amour, dans Vers Luisants de Brigitte Fontaine 
Lu par Hélène  Lausseur

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Les nouvelles du crime (Rediffusion)
Présentation de Francis Lacassin

Les chats de Pierre Boileau et Thomas Narcejac

Réalisation Claude Roland-Manuel

Chetville n’a plus que Zoulou, son chat, pour seul compagnon. Au cours d’une journée pourtant ordinaire, se produisent plusieurs anomalies... Il se trompe de clé, oublie pour la première fois d’acheter ses cigarettes et son journal, rentre chez lui et découvre avec effroi qu’un chat fiévreux et somnolant a remplacé Zoulou. Il appelle alors un détective, convaincu que ce changement de chat recouvre un mystère plus grand. Cette nouvelle policière, fondée sur l’angoisse que génère un dérèglement anodin du quotidien, est aussi empreinte d’humour et d’impertinence. 

Lundi 13 octobre : Un miaulement étrange » 
" - Pas d’enfant ?  
- Non, j’ai un chat. C’est justement à cause de lui… je sais bien, ça a l’air idiot de s’attacher à une bête comme à une personne."  

Mardi 14 octobre : Deux énigmes 
"Cela fait que j’ai eu deux énigmes à résoudre au lieu d’une : celle du chat noir transformé en chat gris et celle du chat gris, transformé en chat blanc. Il se plaque la main sur le front.

Puis

Entreprise de transports de Léo Malet 

Réalisation Jacques Béraud 

Le « détective de choc », Nestor Burma, est le directeur et l’unique employé de l’agence Fiat lux. Lorsqu’il trouve enfin un client, André Pellerin, directeur d’une entreprise de transports, on lui apprend que ce dernier s'est pendu la veille de leur rendez-vous. Nestor Burma est persuadé qu’il ne s’agit pas d’un suicide. Mais alors que ni la police, ni la sœur d’André Pellerin, ni son fils ne souhaitent le suivre dans son enquête, leurs agissements deviennent de plus en plus suspects… ! 

Mercredi 15 octobre : Un détective de choc  
"Tout de même quelque chose clochait dans tout cela. Par exemple, je me demandais comment il se faisait qu’un maniaque de l’espèce d’André Pellerin n’ait pas laissé un message quelconque de tradition chez les désespérés." 

Jeudi 16 octobre : Un indice insignifiant 
"Les indices étaient nombreux qui militaient en faveur de l’hypothèse du suicide. Il n’y en avait qu’un, tout petit, insignifiant, exigeant presque l’emploi d’une loupe pour forcer sa modestie de violette qui put laisser soupçonner un crime et qui, véritablement, le prouvait." 

Vendredi 17 octobre : Une preuve 
"Il m’envoya sur les roses, et gueula qu’on n’avait pas de preuves. On n’en avait pas, en effet."

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Tierra de Sergio Blanco 

Enregistré au Festival La Mousson d’été 

Réalisation Laurence Courtois / Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Philippe Koscheleff 

Sous la forme d'une autofiction pleine d'humour et de mélancolie, l'auteur rend hommage à sa mère disparue, au travers d'interviews prises sur le vif de personnes qu'elle a connues et aidées, en tant que professeure de littérature. Dans un gymnase scolaire, la pièce convoque ainsi trois personnages – Celia, Clara et Lucas – anciens élèves de Liliana, tous traversés par des processus de deuil : la perte d’un enfant, l’assassinat d’un frère jumeau, la disparition forcée d’un père. Peu à peu, les récits individuels se croisent et se répondent jusqu’à révéler que ces figures sont en réalité des personnages de théâtre, convoqués sur scène pour représenter leur propre histoire. La pièce articule ainsi une double réflexion : sur la mort et le deuil d’une part, sur la représentation théâtrale elle-même d’autre part, en proposant une méditation lucide sur l’art, le regard et la résurrection symbolique des morts par l’écriture.  

Avec Astrid Bayiha, Christophe Brault, Étienne Galharague, Flore Lefebvre des Noëttes et Sophie Rodrigues  

Bruitage Éléonore Mallo / Régisseur plateau Romain Picard / Prise de son, montage et mixage Bastien Varigault et Maxime de Peretti  

Suivi de 

Memento mori de Sergio Blanco 

Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Philippe Koscheleff / Réalisation Laurence Courtois 

Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. L'expression est latine. Après chaque victoire, quand un général paradait à travers les rues de Rome, un esclave était chargé de lui murmurer à l’oreille : Memento mori. Comme pour lui rappeler qu’en dépit du triomphe sur le champ de bataille, il n’était pourtant pas tout à fait invincible. Ces deux mots suffisaient à rappeler au vainqueur sa nature mortelle : sa fragilité. Une façon de lui remémorer que nous ne sommes rien d’autre qu’une mécanique éphémère, un corps voué à la décomposition, à la corruption, à la désintégration. […] 

Memento mori, je me dis soudain, une nuit. Memento mori : c’est ainsi que va s'appeler ce texte. Et alors, je me décide : ça ne sera pas une conférence. Ni un cours magistral. Pas non plus un séminaire. Ça sera un texte. Rien de plus qu’un texte. Rien qu’un texte dans lequel j’essaierai d’écrire quelques idées sur la mort. Quelques notes. Quelques ébauches. Rien de plus. Un texte où à partir de ma propre expérience de la mort – expérience parfois véridique, parfois fictive – je tenterai de raconter quelque chose. Donc il s’agira d’une sorte de conférence autofictionnelle, où j’irai à la découverte de moi-même, où je serai mon propre matériel de travail, mais avec l’unique finalité de pouvoir formuler quelques idées sur la mort. 

 

 
 
 
 

 

 

 

