Furet du Nord – Decitre remet le Prix Partie d’Or 2025 à Flip 7

Pour concourir, chaque jeu devait répondre à cinq critères précis : être paru au cours des 12 derniers mois, s’adresser à un public familial, être proposé à un prix inférieur à 25 €, présenter des mécaniques originales et innovantes, et offrir un matériel esthétique et de qualité.



Après Cracklist et Dékal, lauréat en 2024, le Prix Partie d’Or 2025 revient à Flip 7, édité par Catch Up Games et distribué par Blackrock. « Un "stop ou encore" malin, ultra accessible, qui crée de vrais moments de jeu en famille comme entre amis », a salué le communiqué de presse.

À chaque manche, collectionnez des cartes une par une pour marquer autant de points que le total de leurs valeurs. Mais vous devrez savoir dire stop avant de recevoir un numéro que vous avez déjà ! — Explication du jeu Flip 7

Pour Morgane, sommelière du jeu à Confluences : « Flip 7 est un jeu de stop ou encore où il faut oser... puis savoir s'arrêter au bon moment pour ne pas tout perdre. Réunissez sept cartes Numéro différentes pour réaliser un « Flip 7» et décrocher des points bonus. Grâce à ses cartes spéciales, la tension ne retombe jamais et les rebondissements s'enchainent. Hautement addictif! »

Les autres jeux en compétition étaient Jungo (Asmodée), Toy Battle (Asmodée), Château Combo (Blackrock), Flip 7 (Blackrock), The Gang (Iello), Bellevue (Gigamic), La Scopette (Gigamic).



Le jury, composé de plus d’une trentaine d’experts et d'expertes, rassemblait Louis Six, président du jury et chef de produit Jeux & Jouets (une voix), Éric Castelle, directeur de l’offre du groupe NOSOLI (une voix), et les équipes de sommeliers du jeu de 27 librairies Furet du Nord — Decitre (une voix par magasin).

