La petite sur le siège arrière : attention, voie sans issue !

La colère lorsqu’elle est renfermée est très mauvaise conseillère, surtout pour cet ouvrier, père d’une petit fille en phase terminale et qui vient tout juste de se faire larguer par sa femme. Sale été donc pour ce géant bougon frisant le quintal, qui vient d’apprendre que la médecine ne plus rien pour sa fille, que l’usine va bientôt fermer et voilà que sa femme quitte le domicile conjugal avec sa fille pour s’installer avec un autre. Décidément, ça ne passe pas.

Alors tout bascule : il vide le compte bancaire, prend de force sa fille à la garderie après avoir « malmené » son remplaçant et décide de rouler dans sa vieille bagnole jusqu’à l’océan. Mais quand la voiture commence à être fatiguée et que la p’tite s’impatiente et fait des caprices, le père part en vrille et mieux vaut ne pas le contrarier.

Vincent Jacquet partage la colère froide d’un homme en bout de course, un ouvrier presqu’illettré, incapable d’exprimer des émotions, excédé par son environnement et affublé d’une femme qui le déteste. C’est une immersion dans la tête d’un écorché vif, d’un être avec une sensibilité à fleur de peau qui ne peut qu’être dans l’excès, une violence contenue depuis des années et qui explose tout à coup.

La fuite d’une vie, sans retour, sans but et sans réelle ambition. Il part sans trop savoir où et quoi faire. Un homme traqué aussi bien par la police que par des années de complexe d’infériorité et de frustration. Et cependant un père de famille ultra protecteur.

Haletant, drôle parfois, terriblement humain car cette carcasse qui en impose est avant tout un père qui ne supporte pas l’idée d’être séparé de sa gamine et qui angoisse à l’idée d’abandon. L’auteur fouille les recoins d’une âme rustre mais sincère et entière, qui sait faire parler ses poings pour convaincre et gare à vous si vous n’êtes pas d’accord.

L’écriture de Vincent Jacquet prend une forme de poésie urbaine et routière, un trajet à travers des paysages de campagne, des villages endormis et des station balnéaire, avec de beaux portraits des rencontres rudoyées puisque cet homme-là , longtemps résigné, est désormais en lutte contre le monde entier.

Par Christian Dorsan

