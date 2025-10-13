Anne Berest, consultante pour Arnaud Desplechin sur Deux Pianos

Mené par François Civil et Nadia Tereszkiewicz, Deux pianos s'annonce pour une sortie en salles ce mercredi 15 octobre. Le réalisateur Arnaud Desplechin et Kamen Velkovsky, déjà en duo sur Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines) (2013), se retrouvent au scénario, mais ont profité des conseils d'Anne Berest.

Cette dernière, autrice de La Carte postale (Grasset, 2021) ou plus récemment de Finistère (Albin Michel), a fait office de consultante pour le réalisateur, sur Deux pianos. La romancière a déjà signé plusieurs scénarios, dont celui de la série Que d’Amour de Valérie Donzelli, dans les années 2010, ou de Mytho, qui compte six épisodes réalisés par Fabrice Gobert.

Pour le personnage joué par Nadia Tereszkiewicz, Arnaud Desplechin et Kamen Velkovsky se sont inspirés des deux femmes centrales du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, Madame de Rênal et Mathilde de La Mole.

