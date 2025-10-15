La Zone, une nouvelle librairie dans le 14e arrondissement de Paris

Une librairie généraliste s'annonce au cœur du 14e arrondissement de Paris, sous l'enseigne La Zone. « Je me suis réveillé un matin de février 2025 et je me suis dit que c'était à mon tour. Les recherches ont commencé, et je suis là-dessus jour et nuit, depuis », nous confie Mehdi Arhab Baltasar, joint par téléphone en plein montage des étagères de son commerce.

Depuis qu'il aménage le local du 93, rue Didot, il découvre « jour après jour cet arrondissement et ce quartier résidentiel, mais aussi très animé ». À l'origine, ce libraire de formation, passé par l'Institut National de Formation de Libraires [aujourd'hui nommé L'École de la Librairie, NdR], ne pensait pas à Paris, mais plutôt à la banlieue.

« Je crois que je suis chauvin de la banlieue », confesse ce natif d'Aubervilliers en évoquant ses expériences précédentes, à l'Espace Culturel Leclerc du Blanc-Mesnil, puis à La Malle aux Histoires à Pantin, avant Gibert ou la Librairie Hello à Paris (19e). Il avait répondu à un appel d'offres à Chilly-Mazarin, dans le 91, puis convoité l'emplacement de l'ancienne librairie des PUF, rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement.

À force de recherches, il s'arrête finalement sur ce local du 14e arrondissement, « sans librairie autour, malgré le potentiel du quartier ». D'une surface de 43 m2, le local abritait auparavant une cave à vin et a été rénové par Paris Commerces, l'opérateur de la Ville de Paris pour soutenir les commerçants et artisans.

Bienvenue dans La Zone

Fier banlieusard, donc, Mehdi Arhab Baltasar a choisi le nom de sa librairie en conséquence, mais aussi pour évoquer « une zone de livres, de mots, poétique et engagée ». « Nous voulions quelque chose de court et simple, et il y a un petit côté street qui nous plait bien », souligne-t-il. Le libraire ne s'est en effet pas embarqué seul dans l'aventure, puisqu'il est accompagné par Maryame Arjdal, meilleure amie et actionnaire minoritaire de la société.

« Elle est pour moi un appui émotionnel : je serai seul à gérer la librairie, mais elle participera et sera là selon ses envies. » Lecteur insatiable depuis l'enfance, habitué d'une bibliothèque de quartier puis de la librairie Les Mots Passants d'Aubervilliers, comme il l'expliquait en 2023, Mehdi Arhab Baltasar a fait de cette passion un parcours professionnel, en librairie, donc, mais également aux éditions SEDRAP, en tant que représentant, ou à la Société française du livre.

Il a à cœur de transmettre cet appétit par La Zone, généraliste, mais « avec un accent sur l'écologie, aussi bien en littérature qu'en BD ou en jeunesse », précise-t-il. « Personnellement, mes goûts me portent vers la littérature, mais le quartier familial nous amène à proposer beaucoup de jeunesse. De toute façon, les clients participeront à la définition de la ligne de la librairie. »

L'ouverture de La Zone est prévue pour la fin octobre, début novembre, en fonction de l'avancée des derniers préparatifs. À l'ouverture, environ 2000 références attendront les premiers clients, une offre que le libraire souhaite porter à 5 ou 6000 titres par la suite.

D'autres projets sont prêts à sortir des cartons : Les Zonards, un club de lecture qui doit encore définir son public, adulte ou jeunesse, « peut-être les deux ». Un podcast, également, est en réflexion. « Nous souhaitons par ailleurs organiser des rencontres, des séances de dédicaces. Nous voulons un lieu vivant, où il y ait du passage, où l'on ne vient pas seulement pour payer des livres. » Une zone de confort, avec l'audace et les découvertes en plus.

Photographie : L'emplacement de la future librairie, au 93, rue Didot, dans le 14e arrondissement de Paris, et son logo (Librairie La Zone)

Par Antoine Oury

