La fiction permet de rendre visibles ceux qu’on a oubliés

Il parle d’une voix douce, presque retenue, comme si chaque mot devait d’abord traverser la mémoire avant d’atteindre le présent. Alexandre Courban ne revendique pas un passé, il le reconstruit, patiemment, avec les outils de l’historien et la sensibilité du romancier. Chez lui, l’histoire n’est pas une matière figée : elle palpite encore sous la surface du récit.
Le 13/10/2025 à 10:23 par Nicolas Gary
13/10/2025 à 10:23
« Je crois que l’Histoire, c’est devenu constitutif de ma personnalité. » En évoquant ses souvenirs d’enfance, l’auteur sourit : il revoit l’arrière-salle du café tenu par sa grand-mère, les voix graves des anciens, leurs anecdotes de guerre à demi tues. De ces bribes murmurées est née une curiosité qui ne l’a jamais quitté.
Adolescent, il cherche déjà « qui se cache derrière le nom d’une rue », s’arrête devant les monuments aux morts, compte les noms gravés pour deviner la taille d’un village. Un réflexe de chercheur, mais aussi un besoin d’incarnation.
Lorsqu’il se plonge dans les registres, Courban s’abandonne à ce qu’il appelle ses « dérives archivistiques » : il se perd dans les marges, s’arrête sur un détail sans importance apparente. « Je notais tout ce qui éclairait quelque chose, même si ça n’avait rien à voir avec ma recherche initiale. » C’est ainsi qu’est né Passage de l’avenir (1934), qui a d'ailleurs reçu le Prix Sud Ouest/Lire en Poche du Polar 2025 : de ces traces ténues où se devinent des vies oubliées, des gestes minuscules.
L’écriture s’impose comme un prolongement naturel de la recherche. Rue de l’espérance (1935), son second volume, poursuit cette exploration des destins modestes. L’auteur explique qu’il y a, dans ce passage vers la fiction, « un besoin d’oser aller dans les zones d’ombre de l’histoire par la fiction ». Le roman, dit-il, lui permet de rendre la parole à celles et ceux que les archives réduisent au silence.
Courban s’attarde longuement sur le décor de ses livres : une ville ouvrière en mutation, traversée par les espoirs du Front populaire. Dans les registres de recensement de 1932 et 1933, il découvre des visages venus d’ailleurs : des travailleurs algériens, des provinciaux anonymes. « Tout d’un coup, on tombe sur un immeuble où il n’y a que des hommes célibataires venus d’Algérie. Et on mesure à quel point leurs traces ont disparu. » La fiction, dès lors, devient un geste de réparation : une manière de rendre visibles les invisibles.
Dans ses romans, les journaux de l’époque jouent aussi un rôle essentiel. Courban les collectionne, les lit comme un romancier lirait les signes d’un décor. Il s’émerveille encore en découvrant qu’un quotidien pouvait publier jusqu’à sept éditions par jour. « J’ai trouvé ça génial ! Le journal du soir donnait les résultats des matchs à la mi-temps… c’est toute une époque qui respire là-dedans. » Ses personnages lisent, commentent, débattent : la presse devient le rythme même du récit.
Sous sa modestie affleure une exigence d’orfèvre. Courban se dit « optimiste », mais il sait que son cycle romanesque se dirige vers des années sombres. Après Passage de l’avenir et Rue de l’espérance, viendront d’autres volumes : La Victoire puis la chute, celle de 1938. « Je ne vais pas faire une uchronie. C’est une histoire qui se termine mal, mais mes personnages, eux, ne le savent pas. » Le lecteur, lui, avance dans la lumière fragile de l’avant-guerre, conscient du drame à venir. Cette tension, presque tragique, anime toute la série.
Courban cite volontiers ses maîtres : Simenon, Tardi, Bilal, Nizan ou Céline. Il les évoque comme on nomme une famille d’esprit. De Simenon, il aime la justesse atmosphérique ; de Tardi, l’œil populaire ; de Nizan, la conscience politique. « La force du roman noir, c’est de donner les mots pour penser la critique sociale. » Chez lui, le polar n’est pas une mécanique, mais une poétique du réel, un moyen d’exprimer la fragilité du monde.
Lui-même se définit sans détour : historien de formation, programmateur culturel pour la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières, élu local engagé. Il le dit sans détour : « Je ne veux pas qu’on imagine que je cache ce qui est public. Ma vie privée, je n’en parle pas, mais ma vie publique est accessible. » Son engagement n’est pas plaqué sur son œuvre : il en constitue la trame souterraine. Ses romans parlent du collectif, du lien social, de la dignité des humbles.
Lorsqu’on l’interroge sur le sens de cette entreprise, Courban répond avec humilité : « L’écriture, c’est une manière de parler des gens, d’une ville, d’une époque. Pour rendre compte du malheur comme du bonheur. » Il cherche à saisir la respiration d’une société, sa poussière et sa lumière, sans jamais oublier la part d’humanité qui affleure dans les détails.
Au fond, chez Alexandre Courban, le passé n’est pas un refuge : c’est un miroir tendu au présent. Ses personnages vivent dans la tension de ce qui s’annonce, mais le romancier, lui, persiste à croire à l’espérance. Il écrit, dit-il, « parce que je suis optimiste ». Et dans la gravité feutrée de ses mots, cet optimisme résonne comme une promesse de fidélité : celle faite aux anonymes qui ont traversé l’Histoire en silence.
Un extrait de ses deux ouvrages est proposé en fin d'article.
Crédits photo : Alexandre Courban - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
DOSSIER - Lire en Poche 2025 : édition spéciale 20e anniversaire
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
