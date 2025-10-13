Un chapitre “perdu” de Sur la route de Kerouac retrouvé chez la mafia new-yorkaise

Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
Le 13/10/2025 à 10:02 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
13/10/2025 à 10:02
0
Commentaires
3
Partages
Intitulé « The Holy, Beat, and Crazy Next Thing » (« La prochaine étape sacrée, beat et cinglée »), le texte de deux pages dactylographiées a refait surface l'année dernière, au moment de la dispersion du patrimoine d'un parrain de la mafia new-yorkaise, membre de l'organisation Gambino. Cette redoutable famille du crime américain a régné sur la ville pendant des années, usant de la terreur et de la violence pour extorquer de l'argent et imposer le silence sur ses actions.
Paul Castellano, qui possédait le tapuscrit retrouvé, a dirigé pendant quelques années la famille Gambino, après la mort — naturelle — de Carlo Gambino. Entre 1976 et 1985, année de son assassinat, il régna sur la mafia new-yorkaise en éliminant ses rivaux et autres associés gênants. Son influence culmine au début des années 1980, quand il se fait construire un manoir inspiré par la Maison-Blanche, à Staten Island.
Au cœur d'une enquête menée par le FBI, « Big Paul Castellano » se retrouve finalement acculé, inculpé pour des accusations de racket et de meurtres. Relâché après le paiement d'une caution de 3 millions $, il sera rattrapé par la fatalité mafieuse et tué alors qu'il se rendait au restaurant Sparks Steak House, à Manhattan, le 16 décembre 1985.
En novembre 2024, alors que la gigantesque demeure de Castellano se retrouve en vente pour la bagatelle de 18 millions $, une vente aux enchères organise, en parallèle, la dispersion d'une partie des effets personnels du parrain, dont des œuvres d'art.
À cette occasion, Jerry Braunfield, créateur de la plateforme Your Own Museum, spécialisée dans les artefacts artistiques, repère le tapuscrit attribué à Jack Kerouac. « On ne sait pas depuis combien de temps Castellano le possédait, mais il n'a jamais été mentionné dans aucun inventaire public », remarque-t-il auprès du Guardian.
En deux pages, « The Holy, Beat, and Crazy Next Thing » est une sorte de réécriture d'un chapitre de Sur la route, daté du 15 avril 1957. Soit quelques mois avant la parution du célèbre roman, publié par Viking Press : le texte fut écrit en 1951, en deux semaines, par un Kerouac enfiévré, qui y racontait ses dernières années de vagabondage, mais retravaillé les années suivantes, et refusé par plusieurs maisons d'édition.
Le texte récupéré chez Castellano mentionne Sal Paradise, Dean Moriarty et Marylou, personnages centraux de Sur la route, derrière lesquels se cachent Jack Kerouac lui-même, Neal Cassady et LuAnne Henderson. En quelques paragraphes, il évoque la quête désespérée des protagonistes pour trouver un sens à l'existence, essence de la littérature beat telle que la concevait Jack Kerouac.
Sous-titré « A Brief Tale » (« Une courte histoire »), le document remonte lui-même à la fin de l'année 1957, après la parution de Sur la route chez Viking Press, en version originale — la première traduction française par Jacques Houbard pour les éditions Gallimard, attendra 1960. Il prend la forme d'une brochure dépouillée, mais malgré tout signée par Kerouac, qu'il avait alors l'habitude d'offrir à ses amis.
À LIRE - Déçu par l'accueil de son premier livre, Kerouac a failli lâcher l'écriture
La signature à l'encre verte, « signe distinctif de cette époque, permettant de confirmer l'authenticité », selon les experts de Your Own Museum, figure en bas de la dernière page. Le document aurait été offert à un poète proche de Lawrence Ferlinghetti, lui-même poète et cofondateur de la maison et librairie City Lights, phare éditorial et refuge de la Beat Generation.
Your Own Museum a proposé le document à la vente pour 8500 $, soit un peu plus de 7000 €, et il a rapidement trouvé preneur.
Photographie : Le rouleau original de Sur la route, de Jack Kerouac, écrit en 1951 (Steve Rhodes, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les Éditions Allia, Gérard Berréby, Danielle Orhan et Dominique Thomas ont annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de Gianfranco Sanguinetti, survenue à Prague, en Tchéquie, le 3 octobre 2025, à l’âge de 77 ans. Écrivain, poète et penseur critique, l'Italien né à Pully, dans le canton de Vaud en Suisse, fut l’une des grandes figures de la pensée révolutionnaire européenne et un acteur marquant du mouvement situationniste.
06/10/2025, 16:48
Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
03/10/2025, 09:54
Judith Dupont, médecin, psychanalyste, traductrice et éditrice d’origine hongroise, s’est éteinte à l’âge de 100 ans, comme l’a annoncé Benoît Peeters. Née Judith Dormandi un 22 septembre, à Budapest, sa mort marque la disparition d’une figure incontournable de la psychanalyse francophone, celle qui a fait redécouvrir en France l’œuvre de Sándor Ferenczi et labellisé la pensée ferenczienne comme une composante essentielle de la clinique contemporaine.
02/10/2025, 17:29
Cet hiver verra le retour d'une des autrices les plus prolifiques et bankable de la littérature française. Le 7 janvier 2026, Mélissa Da Costa publiera Fauves, chez Albin Michel. L’autrice entraîne cette fois ses lecteurs sous le chapiteau d’un cirque familial des années 1980.
02/10/2025, 16:24
Jane Goodall, éthologue de renommée mondiale et messagère de la paix de l’ONU, s’est éteinte à l’âge de 91 ans à Los Angeles. Pionnière dans l’étude des chimpanzés, elle a révolutionné notre compréhension du vivant et inspiré des générations par son engagement en faveur de l’environnement, de la paix et du bien-être animal. Son héritage perdure à travers le Jane Goodall Institute et le programme Roots & Shoots, porteurs de son message d’espoir.
02/10/2025, 11:25
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Vingt écrivains de renom, français et internationaux, dont les prix Nobel Annie Ernaux et JMG Le Clézio, ou encore la vedette irlandaise Sally Rooney, ont interpellé Emmanuel Macron pour lui demander de réactiver un programme considéré comme vital et injustement suspendu : l’initiative Pause, destinée à permettre l’évacuation de chercheurs, écrivains et artistes palestiniens de Gaza.
17/09/2025, 12:25
François Ruy-Vidal, éditeur – ou plutôt, préférait-il dire, concepteur d’édition -, écrivain parfois, traducteur aussi, est décédé le lundi 8 septembre 2025. Il avait 94 ans. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) nous a fait parvenir un texte que nous reproduisons en intégralité ci-dessus.
16/09/2025, 16:10
Le monde des littératures de l’imaginaire est en deuil : Philippe Ward, de son vrai nom Philippe Laguerre, est décédé le 11 septembre 2025 à Pamiers dans l'Ariège, à l’âge de 67 ans. Il s’était imposé comme romancier, nouvelliste, directeur de collection et ardent défenseur de la science-fiction, du fantastique et du polar. Sa disparition a été annoncée le 13 septembre par sa famille, sur le site de Rivière Blanche, la maison d’édition qu’il dirigeait.
15/09/2025, 18:44
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
18/08/2025, 13:30
Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.
14/08/2025, 12:31
L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
13/08/2025, 14:25
Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.
11/08/2025, 17:19
En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.
07/08/2025, 11:12
Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.
06/08/2025, 15:43
Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.
06/08/2025, 15:22
Annonces éclatantes, plume affûtée, décor limpide : Léna Situations signe un retour littéraire prometteur. Après son premier succès Toujours plus, + = + publié en 2020 chez Robert Laffont, l’influenceuse devenue écrivaine dévoile le titre de son deuxième ouvrage : Encore mieux. Une confirmation faite sur Instagram avec ce message triomphal : « Summer can start now, the book is done !!! »
01/08/2025, 12:48
Dans l’actualité morose de l’été, et en attendant la rentrée littéraire, une bonne nouvelle : la réédition ce mois-ci de Celui de nous deux qui part le premier, paru initialement en 2019 aux Editions Vibration. Un article écrit par Christian Dorsan.
01/08/2025, 11:40
Auteur phare de la littérature jeunesse d’outre-Manche, Allan Ahlberg est mort à l’âge à 87 ans. Du Gentil facteur, Ou Lettres à des gens célèbres (trad. Claude Lauriot-Prévost, Albin Michel), à Les Bizardos (trad. Claude Lauriot-Prévost, Gallimard jeunesse), il a marqué des générations de lecteurs avec sa première épouse, Janet Hall. Ensemble, ils ont créé des classiques intemporels, traduits et aimés bien au-delà du Royaume-Uni.
01/08/2025, 11:37
Autres articles de la rubrique Métiers
Le dimanche 12 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté la composition de son second gouvernement. Parmi les annonces, celle de la reconduction de Rachida Dati au ministère de la Culture apparaît comme un signal fort — et même une surprise récurrente — dans l’équilibre politique que le président Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre cherchent à maintenir.
12/10/2025, 22:29
Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.
10/10/2025, 17:51
Préoccupé par la baisse du temps consacré à la lecture par l'ensemble des Français, le ministère de la Culture, avec ceux de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, concentre ses efforts sur les plus jeunes. Dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, ouverts jusqu'en décembre prochain, la rue de Valois consulte ceux et celles qui fréquentent les jeunes, des familles aux enseignants, en passant par les bibliothécaires.
10/10/2025, 15:40
À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points.
10/10/2025, 14:49
Le pass Culture, application de recommandation culturelle doublée d'un dispositif de crédits, pour certains bénéficiaires, afin de s'offrir des produits ou expériences, annonce une nouvelle expérimentation. La SAS gestionnaire du pass Culture partagera en effet ses données avec les collectivités territoriales, pour informer leur politique culturelle.
10/10/2025, 12:42
Le cauchemar des éditeurs jeunesse s'est concrétisé pour la maison d'édition britannique Puffin, dont une série d'ouvrages destinés aux enfants de 7 à 12 ans est devenue le support promotionnel d'un site pornographique. En cause, une adresse web imprimée dans les ouvrages, piratée afin de rediriger vers une plateforme qui, de toute évidence, n'avait plus rien à voir avec le contenu d'origine.
10/10/2025, 11:46
Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.
10/10/2025, 10:35
Le Labyrinthe de Théia, maison d’édition indépendante, vous fait découvrir ses deux nouveaux livres phares : Voyages Fantastiques en d’étranges contrées de l’autrice et conteuse palestinienne Sonia Nimr, et la suite et fin de la duologie fantasy nord-africaine de Melissa Mimouni : Diamants de Feu. Les ouvrages sont au coeur d'une campagne de financement sur Ulule
10/10/2025, 10:18
Le programme « L'Écologie du livre en régions », porté par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et les structures régionales du livre, se déploie lors du quatrième et dernier trimestre de l'année. Quatre rendez-vous sont proposés pour clore 2025.
10/10/2025, 09:58
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a gagné une librairie généraliste, Entre les lignes. Ouvert par Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, tous deux passés par la Fnac locale, le commerce a été inauguré ce mercredi 1er octobre.
10/10/2025, 09:28
Les fans de Lucky Luke auront le droit à un nouvelle album, par Appollo et Brüno, à paraitre chez Lucky Comics ce 31 octobre 2025. Une aventure qui s'annonce moins portée sur l'humour que celles que nous offraient Morris et Goscinny, dans laquelle on retrouve le lonesome cowboy — qui s'est fait un nouveau visage pour l'occasion — alors qu'il est encore jeune et en apprentissage.
09/10/2025, 17:35
L'historien américain Mark Bray, spécialiste de l'Espagne moderne et du mouvement anti-fasciste, a été contraint à l'exil après avoir reçu plusieurs menaces de mort « dans la foulée du décret exécutif signé par Donald Trump le 22 septembre, désignant officiellement l’antifascisme comme un mouvement terroriste », précise son éditeur français, Lux. Il a trouvé refuge en Espagne et mènera ses cours à distance.
09/10/2025, 16:55
Les éditions MeMo accueillent un actionnaire, désormais majoritaire, au sein de leur capital, avec l'entrée du groupe italien Simone Edizioni. Cette arrivée apporte de nouveaux moyens à la structure nantaise, « qui en avait besoin », nous explique Christine Morault, directrice éditoriale et cofondatrice de la maison avec Yves Mestrallet.
09/10/2025, 15:37
Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
09/10/2025, 11:56
La filiale britannique du groupe américain HarperCollins, multinationale de l'édition, annonce le départ de son président-directeur général, Charlie Redmayne. Ce dernier avait été nommé en août 2013 à la tête de HarperCollins UK.
09/10/2025, 11:05
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
Deux artistes suisses, Fanny Dreyer et Nando von Arb, ont tous deux été récompensés à la Biennale d’illustration de Bratislava (BIB), qui se tient du 3 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Si l’illustratrice fribourgeoise a accepté, avec quelques réserves, sa Pomme d’or pour Collections (La Partie, 2023), l’illustrateur zurichois a choisi quant à lui de refuser sa Plaquette pour Fürchten lernen (Edition Moderne, 2023) en signe de solidarité avec ses collègues slovaques, qui boycottent l'événement.
08/10/2025, 17:54
La librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée à Paris, est devenue malgré elle le symbole d’un débat brûlant mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne. Ce mardi, les élus du Conseil de Paris se sont violemment opposés à son sujet, autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » par la droite. Déjà en août, la librairie dénonçait une campagne de harcèlement menée, selon elle, par des élus de la Ville.
08/10/2025, 17:11
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
Dans quel monde, lors de son licenciement, le directeur d’un organisme investi d’une mission de service public est-il gratifié d’un parachute doré – et ce, en ayant laissé courir de graves dysfonctionnements durant une quarantaine d’années ? Réponse : la SSAA, anciennement Agessa. Montant : 300.000 €, versés à Thierry Dumas, lors de son départ le 7 juin 2024.
08/10/2025, 15:15
Lors d’une conférence de presse le mardi 7 octobre, Caroline Cayeux, présidente de l’agglomération du Beauvaisis, a confirmé l’implantation d’un centre de distribution Amazon à Beauvais pour fin 2026. À la clé, 1000 emplois en CDI annoncés et l’arrivée d’un acteur majeur de la logistique dans la zone d’activités Novaparc, à proximité de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
08/10/2025, 12:56
Par un arrêté conjoint de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et de la ministre de la Culture, daté du 1er octobre 2025, Yann-Gaël Amghar, inspecteur général des affaires sociales, est désigné pour assurer, à titre intérimaire, la direction de la Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA).
08/10/2025, 12:13
Le Centre national du livre (CNL) refond son dispositif de soutien à la promotion des auteurs et des publications hors revues. Aux côtés de l’aide ponctuelle, qui est maintenue, il crée une subvention triennale à la stratégie de promotion destinée à dix maisons d’édition indépendantes, à raison de 7000 € par an pendant trois ans, soit 21.000 € sur la durée.
08/10/2025, 11:29
Langue française et environnement, même combat ? Les deux sont à protéger, et l'on sait à quel point le fait de nommer joue un rôle central dans la préservation. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une nouvelle série de termes, avec un tropisme particulier pour l'océanographie.
08/10/2025, 09:44
Au Lamentin, commune de Martinique, la Librairie Immaculée Conception, installée depuis 2005 près de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été placée en liquidation judiciaire. Le point de vente relevait du diocèse de Martinique, qui compte d'autres librairies sur l'île.
08/10/2025, 09:36
Le 3 juillet dernier, Rachida Dati et Elisabeth Borne ouvraient les États généraux de la lecture pour la jeunesse, portées par « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ». Trois mois plus tard, ce vendredi 3 octobre 2025 à l'occasion de Biblis en Folie, le rendez-vous était donné pour un premier point d'étape et la présentation des actions concrètes qui seront menées pour redonner à la jeunesse le gout de la lecture.
07/10/2025, 16:50
Depuis plusieurs mois, des librairies en France font l’objet d’attaques (vitrines brisées ou taguées, menaces, harcèlement en ligne) dans un contexte de tensions idéologiques croissantes. Une tribune publiée dans Le Monde par des représentants du monde du livre alerte sur ces phénomènes qui visent à intimider les libraires et à restreindre l’accès à la pluralité intellectuelle.
07/10/2025, 16:24
Après un été 2024 particulièrement dynamique, marqué par une forte actualité sportive, l’été 2025 témoigne d’un retour à un niveau d’activité plus habituel pour les enseignes Maison de la Presse et Point Plus, rapporte le groupe NAP dans un communiqué. Les ventes en librairie et presse enregistrent donc un léger recul, respectivement de –8 % et –6,6 %, imputé à « un contexte politique chargé ».
07/10/2025, 14:16
L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
07/10/2025, 12:50
Depuis 2022, l’Irlande expérimente un dispositif pilote dit Basic Income for the Arts : 2000 artistes reçoivent 325 € par semaine, choisis par tirage au sort parmi les candidatures éligibles, tout en participant à une évaluation de l’impact du programme. Initialement limité à trois ans, le projet a été prolongé jusqu’en février 2026 pour permettre d’analyser les résultats et mener une concertation.
07/10/2025, 11:57
À bientôt 70 ans, l'ours Paddington, créé par l'artiste britannique Michael Bond en 1958, s'est récemment reconverti en animateur d'un talk-show sur YouTube. « The Rest is Bulls*!t », rendez-vous de l'émission satirique Spitting Image, diffusée outre-Manche par ITV, n'a pas épargné le personnage, dans une version parodique. StudioCanal et les ayants droit de Michael Bond n'apprécient pas vraiment cet humour, et ont porté plainte pour violation du droit d'auteur.
07/10/2025, 11:47
Accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, l'écrivain britannique Neil Gaiman était cité dans une plainte déposée par l'une des victimes présumées, Scarlett Pavlovich, pour « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ». Un tribunal américain, dans une décision rendue le 3 octobre dernier, s'est déclaré incompétent, suggérant à la plaignante de se tourner vers une cour néo-zélandaise.
07/10/2025, 10:01
Service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l'autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne–Franche-Comté recherche son ou sa future directrice, pour une entrée en fonction à partir du 1er décembre prochain.
07/10/2025, 09:09
La composition du nouveau gouvernement à peine formulée, le Premier ministre démissionnait dans la foulée, ou presque. Sébastien Lecornu quitte Matignon, après avoir monté l’équipe gouvernementale la plus éphémère au monde. Heureusement le Palais Bourbon, manifestement convaincu, planchent sur un projet de loi essentiel pour artistes et auteurices.
06/10/2025, 16:20
La campagne #ReadForReal (Lire. Ensemble) invite les citoyens européens à participer activement à une célébration de la lecture à travers l'organisation d'événements littéraires entre le 11 novembre et le 12 décembre 2025.
06/10/2025, 12:11
Le jeudi 2 octobre dernier, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement de son bureau, comme les 7 autres commissions permanentes. Alexandre Portier (Droite républicaine) a été élu président, aux côtés de quatre vice-présidents. Il succède à Fatiha Keloua Hachi (Parti socialiste).
06/10/2025, 11:57
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires
Commenter cet article