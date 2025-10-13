Un chapitre “perdu” de Sur la route de Kerouac retrouvé chez la mafia new-yorkaise

Intitulé « The Holy, Beat, and Crazy Next Thing » (« La prochaine étape sacrée, beat et cinglée »), le texte de deux pages dactylographiées a refait surface l'année dernière, au moment de la dispersion du patrimoine d'un parrain de la mafia new-yorkaise, membre de l'organisation Gambino. Cette redoutable famille du crime américain a régné sur la ville pendant des années, usant de la terreur et de la violence pour extorquer de l'argent et imposer le silence sur ses actions.

Crédits : Your Own Museum

Paul Castellano, qui possédait le tapuscrit retrouvé, a dirigé pendant quelques années la famille Gambino, après la mort — naturelle — de Carlo Gambino. Entre 1976 et 1985, année de son assassinat, il régna sur la mafia new-yorkaise en éliminant ses rivaux et autres associés gênants. Son influence culmine au début des années 1980, quand il se fait construire un manoir inspiré par la Maison-Blanche, à Staten Island.

Au cœur d'une enquête menée par le FBI, « Big Paul Castellano » se retrouve finalement acculé, inculpé pour des accusations de racket et de meurtres. Relâché après le paiement d'une caution de 3 millions $, il sera rattrapé par la fatalité mafieuse et tué alors qu'il se rendait au restaurant Sparks Steak House, à Manhattan, le 16 décembre 1985.

En novembre 2024, alors que la gigantesque demeure de Castellano se retrouve en vente pour la bagatelle de 18 millions $, une vente aux enchères organise, en parallèle, la dispersion d'une partie des effets personnels du parrain, dont des œuvres d'art.

À cette occasion, Jerry Braunfield, créateur de la plateforme Your Own Museum, spécialisée dans les artefacts artistiques, repère le tapuscrit attribué à Jack Kerouac. « On ne sait pas depuis combien de temps Castellano le possédait, mais il n'a jamais été mentionné dans aucun inventaire public », remarque-t-il auprès du Guardian.

Une brochure amicale

En deux pages, « The Holy, Beat, and Crazy Next Thing » est une sorte de réécriture d'un chapitre de Sur la route, daté du 15 avril 1957. Soit quelques mois avant la parution du célèbre roman, publié par Viking Press : le texte fut écrit en 1951, en deux semaines, par un Kerouac enfiévré, qui y racontait ses dernières années de vagabondage, mais retravaillé les années suivantes, et refusé par plusieurs maisons d'édition.

Le texte récupéré chez Castellano mentionne Sal Paradise, Dean Moriarty et Marylou, personnages centraux de Sur la route, derrière lesquels se cachent Jack Kerouac lui-même, Neal Cassady et LuAnne Henderson. En quelques paragraphes, il évoque la quête désespérée des protagonistes pour trouver un sens à l'existence, essence de la littérature beat telle que la concevait Jack Kerouac.

Crédits : Your Own Museum

Sous-titré « A Brief Tale » (« Une courte histoire »), le document remonte lui-même à la fin de l'année 1957, après la parution de Sur la route chez Viking Press, en version originale — la première traduction française par Jacques Houbard pour les éditions Gallimard, attendra 1960. Il prend la forme d'une brochure dépouillée, mais malgré tout signée par Kerouac, qu'il avait alors l'habitude d'offrir à ses amis.

La signature à l'encre verte, « signe distinctif de cette époque, permettant de confirmer l'authenticité », selon les experts de Your Own Museum, figure en bas de la dernière page. Le document aurait été offert à un poète proche de Lawrence Ferlinghetti, lui-même poète et cofondateur de la maison et librairie City Lights, phare éditorial et refuge de la Beat Generation.

Your Own Museum a proposé le document à la vente pour 8500 $, soit un peu plus de 7000 €, et il a rapidement trouvé preneur.

Photographie : Le rouleau original de Sur la route, de Jack Kerouac, écrit en 1951 (Steve Rhodes, CC BY-NC-SA 2.0)

