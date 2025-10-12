Gouvernement Lecornu 2 : Rachida Dati confortée au ministère de la Culture

La presse couvrant la présentation en direct rappelle, entre autres, que « Dati confirmée » figure parmi les confirmations du remaniement. Le site publicsenat, dans la liste officielle diffusée, mentionne expressément : « Mme Rachida DATI, ministre de la Culture » dans Lecornu II. Ainsi, dans un contexte où plusieurs têtes sont renouvelées ou déplacées, sa permanence au ministère attire l’attention.

La reconduction de Rachida Dati n’est pas un simple maintien, mais le prolongement d’une trajectoire ministérielle désormais multiple. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : longtemps figure de la droite, elle est devenue une sorte de trait d’union entre la droite modérée et le centre présidentiel. Sa nomination initiale à la Culture avait d’ailleurs été présentée comme un « coup politique » de Macron visant à élargir sa base.

Dati est une personnalité à la fois très visible et polarisante — elle sait générer du débat, incarner des choix symboliques et capter l’attention médiatique. Ce capital lui donne une « valeur ajoutée » politique que l’exécutif peut valoriser, notamment dans les combats culturels ou symboliques (identité, patrimoine, audiovisuel). Le quotidien Le Monde parlait d’elle en avril 2024 comme d’une figure « insubmersible » malgré ses controverses.

Contrairement à certains ministres qui changent de domaine à chaque gouvernement, Dati conserve une continuité — elle porte depuis 2024 un projet de réforme de l’audiovisuel public, entre autres, et ce mandat prolongé lui donne le temps d’inscrire une impulsion dans ces dossiers longs.

Dès sa nomination initiale, il avait été évoqué que Dati conditionnait sa présence au gouvernement à un soutien à sa candidature à la mairie de Paris. En la maintenant, l’exécutif préserve une carte stratégique dans la capitale pour les municipales à venir.

Rappelons que sa nomination initiale était intervenue lors du remaniement surprise de janvier 2024, suscitant une onde de choc dans les cercles politiques, tant pour son profil que pour ses liens historiques avec la droite.

En conservant ce ministère, Dati continue de bénéficier d’une visibilité nationale et de ressources symboliques qu’elle pourra instrumentaliser dans la campagne municipale de 2026. Cela renforce son profil de candidate « experte de la culture » dans un contexte urbain et patrimonial comme Paris. Le lien entre son rôle ministériel et sa candidature est explicitement évoqué dans les analyses médiatiques dès sa première nomination.

Sa reconduction en 2024 avait conduit à son exclusion des Républicains, Éric Ciotti estimant qu’elle s’était placée « hors de notre famille politique ». Il avait alors annoncé publiquement qu’elle était « automatiquement exclue » du parti, conformément aux statuts qui interdisent à un membre d’appartenir à un gouvernement issu d’une autre majorité politique.

En pariant sur sa candidature à Paris, elle n’a pas vraiment renoué avec le parti — même si elle a déclaré avoir repris sa carte LR en 2025 pour pouvoir voter lors du congrès. Ce positionnement ambigu pourrait compliquer ses alliances politiques.

Crédits photo : Rachida Dati - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

