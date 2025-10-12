Stéphanie Pérez : “Écrire, c’était apprendre à respirer autrement”

Stéphanie Pérez ne s’en cache pas : avant d’être journaliste, elle voulait écrire des romans. « J’avais ce rêve de petite fille, celui d’écrire des livres. Mais je n’avais ni réseau ni idée… » confie-t-elle avec un sourire amusé. Alors, le journalisme s’est imposé comme un compromis, « un moyen d’écrire quand même, même si les sujets étaient imposés ».

Pendant ses reportages pour France Télévisions, elle découvre un Iran fascinant, complexe, traversé de contradictions. C’est là, au détour d’un tournage, qu’elle rencontre celui qui deviendra le personnage central de son premier roman : le gardien du musée d’art contemporain de Téhéran.

Une rencontre fondatrice

Ce jour-là, tout s’éclaire. Devant cet homme discret, amoureux des toiles qu’il protège, la journaliste comprend qu’elle tient son héros : « Voilà, me suis-je dit, le personnage que je cherchais depuis des années ! » L’homme lui raconte son quotidien, sa solitude, ses craintes. Mais très vite, la prudence politique de l’époque freine leurs échanges. « Il ne voulait surtout pas parler de politique, de peur que ses propos se retournent contre lui. »

Longtemps, Stéphanie Pérez hésite : documentaire ou fiction ? Finalement, elle choisit la voie du roman — celle qui lui permettra d’inventer « les pièces du puzzle manquantes, sans trahir la vérité de son émotion ».

Écrire, un apprentissage de lenteur

Rédiger ce premier livre s’avère un défi. La journaliste doit réapprendre à écrire autrement. « J’ai découvert la littérature en l’écrivant ! » admet-elle. Habituée aux images et à la concision des reportages, elle se confronte à la description, à la musique des phrases longues, à l’émotion qu’il faut doser. Le Gardien de Téhéran lui demandera des années de travail, par intermittence, entre deux reportages. « Je travaillais, puis je laissais tomber… et je reprenais quand l’histoire me rappelait. »

Ce tâtonnement, elle le revendique presque : celui d’une autrice en apprentissage, timide au début, mais obstinée. « Je n’avais pas confiance, je ne me sentais pas légitime. Aujourd’hui encore, je vois les maladresses, mais j’avance. »

L’art comme refuge et résistance

Le musée devient, pour Stéphanie Pérez comme pour son personnage, un lieu de refuge. « Je ne suis pas artiste, mais les musées sont mes havres : des bulles où je trouve du réconfort. » Son héros, lui, découvre l’art comme une révélation : « C’était une épiphanie ! Tout à coup, sa vie bascule parce qu’il croise le regard d’un tableau. »

Ce choc esthétique irrigue tout le roman : un homme simple, sans culture artistique, devient le gardien passionné d’œuvres qu’il considère comme des êtres vivants. « Il m’avait dit : si on m’empêche de voir les tableaux, je meurs. » Cette phrase, bouleversante, résume le cœur du livre : le pouvoir vital de la beauté, même au milieu du chaos.

Iran, femmes et courage

Dans son propos, l’autrice tisse aussi une réflexion sur la société iranienne, entre mémoire et résistance. Revenue à Téhéran en 2021, elle perçoit le frémissement d’une génération en quête de liberté : « Aujourd’hui, un quart des jeunes femmes sortent sans voile. C’est un acte de courage inouï ! »

La mort de Mahsa Amini résonne douloureusement avec l’histoire de son roman. « Quand j’ai vu ces images, j’ai eu l’impression que l’histoire se répétait : les mêmes revendications de liberté qu’en 1979. »

La reconnaissance d’un prix de lecteurs

Désormais lauréate du Prix Lire en Poche 2025, catégorie littérature, Stéphanie Pérez goûte la joie d’une reconnaissance venue du public. « Ce prix me touche d’autant plus qu’il vient des lecteurs. Ils ont tous été unanimes ! » Certains lui montrent leurs exemplaires cornés, annotés, témoignant d’une lecture habitée. Elle s’en amuse : « Ils cherchaient sur internet les tableaux évoqués dans le livre ! Alors je me dis : le pari est réussi. »

Le roman vit désormais sa vie propre, échappant à son autrice. « Ce qui est magique, c’est que le livre vit sans moi. » Une forme d’indépendance qui, pour elle, signe la véritable réussite : avoir touché, ému, et fait réfléchir.

La lumière persiste

Dans le regard de Stéphanie Pérez, il y a cette conviction tranquille : l’art et la littérature peuvent encore sauver quelque chose du monde. Même dans les temps les plus sombres, il demeure un éclat de beauté, une toile, une phrase, une main tendue. Et peut-être, au détour d’un musée ou d’un livre, la promesse fragile mais tenace d’une lumière qui persiste.

Le Gardien de Téhéran (Plon, 2023 - Pocket, 2024), s’inspire d’une histoire vraie : celle d’un modeste gardien du musée d’art contemporain de Téhéran, qui sauva des chefs-d’œuvre occidentaux lors de la révolution iranienne. Entre fiction et mémoire, le roman interroge la force de l’art face à la censure et à la peur.

Crédits photo : Stéphanie Pérez - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com