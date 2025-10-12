Global Manga : deux autrices revendiquent une nouvelle indépendance créative

Dans cette nouvelle émission, nous plongerons dans leurs parcours respectifs, leurs méthodes de création, les thématiques qui les animent, et les défis qu’elles rencontrent dans l’univers de la création graphique aujourd’hui.

À écouter ci-dessous :

Caly se souvient de ses débuts d’une voix calme mais décidée : « J’ai commencé en auto-édition parce que j’étais encore au lycée. Je voulais simplement voir mon livre exister, pour le donner à ma mamie. »

Un aveu tendre, qui en dit long sur cette démarche instinctive. Son premier titre, Maomegumi, a vu le jour sur un blog, avant de séduire un public fidèle et d’attirer l’attention des éditeurs. Maylis, elle, avait choisi un format plus court : Le Carnet du botaniste, soixante-quatre pages à peine.

Toutes deux évoquent cette période comme une formation accélérée : l’impression, la mise en page, le rapport au lecteur. Maylis confie que ce passage l’a « rendue consciente de toute la chaîne du livre, du producteur au lecteur », tandis que Caly ajoute que cela lui a donné « une indépendance précieuse, la liberté de comprendre le travail de l’éditeur et de ne pas tout attendre de lui ».

Le “made in France” en quête de reconnaissance

Leur ton s’accorde lorsqu’il s’agit de défendre le manga francophone, trop souvent comparé à son cousin japonais. Caly explique : « Je préfère le terme manfra, parce qu’il ne réduit pas notre travail à une imitation. Le public français commence à s’y intéresser, mais il y a encore des clichés à dépasser. »

Maylis renchérit, soulignant cette exigence qui pèse sur les épaules des jeunes auteurs : « On attend de nous un niveau digne des mangakas expérimentés, alors qu’eux arrivent souvent après plusieurs séries. »

Elles pointent aussi un certain déséquilibre du lectorat : tolérant envers un dessin imparfait venu du Japon, plus sévère dès qu’il est français. Pourtant, l’enjeu dépasse la simple technique. Pour Caly, « le manga, c’est un tout : du rythme, des émotions, une narration ». Ce réalisme lucide n’exclut pas la fierté : toutes deux se savent participantes d’un mouvement en pleine mutation, un « global manga » européen qui assume sa singularité.

Créer, c’est organiser le chaos

Quand la conversation glisse vers leur processus de création, leurs regards pétillent. Maylis décrit son esprit en ébullition : « C’est le chaos complet dans ma tête, mais il y a toujours un fil qui se dessine. » Elle part souvent d’un personnage griffonné au hasard : « Je le regarde et je me demande : tiens, qui es-tu ? D’où viens-tu ? »

Caly, plus méthodique, compare son imagination à « un bocal qu’on remplit de fragments d’inspiration jusqu’à ce qu’une histoire prenne forme ». Toutes deux parlent de ces crash tests nécessaires avant publication : confronter leurs récits au regard d’autrui, quitte à revoir la structure, jamais l’âme.

Être femme dans un univers longtemps masculin

Lorsqu’on évoque la place des femmes dans le manga, Caly répond sans détour : « Je ne me suis jamais demandé si être une femme m’empêchait d’écrire certaines histoires. J’avais juste envie de les raconter. »

Maylis, elle, raconte la révélation que fut la découverte de Fullmetal Alchemist : « Apprendre qu’il avait été créé par une autrice m’a fait comprendre qu’on pouvait, nous aussi, écrire des histoires d’aventure. »

Ces prises de parole dessinent le portrait de deux artistes qui, sans se revendiquer militantes, incarnent une évolution majeure : la féminisation d’un milieu longtemps dominé par les figures masculines.

Un avenir à inventer

Quand on leur demande si elles ont conscience de bâtir un patrimoine, elles esquissent un sourire gêné.

« Peut-être qu’un jour, nos mangas seront étudiés comme les classiques japonais… ou oubliés, qui sait ? », plaisante Caly. Puis, plus sérieusement : « On espère juste ouvrir des portes, donner envie à d’autres de raconter autrement. »

Maylis ajoute, songeuse : « Les lecteurs me disent souvent qu’ils veulent voir plus de romances, plus de tranches de vie. Le manga français a encore tant à explorer. »

De cette conversation, on repart avec une conviction simple : la relève est déjà là, entre rigueur artisanale et fraîcheur créative. Lire en Poche 2025 en a offert la preuve : le manga francophone n’imite plus. Il invente, patiemment, sa propre grammaire.

Crédits photo : Caly et Maylis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com