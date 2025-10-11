"On ne doit jamais traiter les gens sans dignité"

À 73 ans, Pierre Mazet n’avait rien vu venir. « Après vingt-cinq ans d’écriture, deux prix d’un coup… c’est bouleversant », nous confie-t-il. Sur la scène de La Comète, la veille, il avait glissé avec malice : « Maintenant, je suis un peu plus connu. » Au moment de recevoir son premier prix, Pierre Mazet a eu une pensée pour sa fille, disparue il y a quelques années des suites d’un cancer.

Il mesure aussi la portée symbolique de ces prix : « Ils portent le nom de deux personnages illustres, des hommes de conviction. Claude Fauriel, c’est le savant stéphanois resté fidèle à ses idéaux républicains, préférant renoncer à ses fonctions plutôt que de servir un Empire en lequel il ne croyait pas. Et Lucien Neuwirth, engagé dans la Résistance à 17 ans, c’est un autre type de courage : celui de faire avancer la société, d’assumer ses valeurs jusqu’au bout — jusqu’à faire adopter la loi qui a légalisé la pilule contraceptive en 1967, malgré les oppositions farouches de son époque. Ce sont des exemples. »

Derrière la modestie du romancier, on devine un homme ému, sincèrement touché que Saint-Étienne célèbre l’un de ses enfants : « Un lieu où les convictions ont toujours compté autant que les mots », nous assure-t-il.

La mémoire ouvrière au cœur de l’intrigue

Dans L’Inconnu des barricades, Pierre Mazet revisite un pan oublié de l’histoire locale : la période de la Révolution de 1830 et ses lendemains amers. La monarchie de Juillet, incarnée par Louis-Philippe, avait fait naître beaucoup d’espoirs, vite brisés. « Le contexte que j’ai voulu rendre, c’est celui d’une immense désillusion », explique l’auteur. « Les ouvriers rubaniers stéphanois avaient soutenu la Révolution, ils voulaient la République. Mais à la fin, ils n’ont ni augmentation de salaire, ni liberté nouvelle. Ils ont perdu deux fois. »

Ce climat de frustration et de colère gronde dans les ruelles sombres et les ateliers de ruban. C’est là qu’il situe son intrigue : une barricade, un cadavre, et une vérité qui dépasse le simple fait divers. « J’ai glissé un cadavre parmi ceux tombés sur les barricades, mais ce corps n’est pas d’ici. Son visage trahit une origine étrangère. Et un jeune journaliste va refuser qu’on l’oublie. Il veut lui rendre sa dignité. »

Ce dernier mot, c'est selon lui, « le cœur du livre. On ne doit jamais traiter les gens sans dignité. C’est ce qui m’importe, dans mes livres comme dans ma vie. » Sous la forme d’un polar, Mazet offre en réalité un roman de la mémoire et de l’humanisme. Derrière les intrigues, il y a toujours le regard d’un homme qui veut comprendre les blessures du monde ouvrier et des révolutions trahies.

Dans L’Inconnu des barricades, Saint-Étienne n’est pas un simple décor : elle est un personnage à part entière. Ses ruelles, ses ateliers, sa topographie escarpée deviennent les témoins d’une époque où la ville cherche encore son visage. Pierre Mazet restitue la vie des rubaniers, ces ouvriers du textile dont les métiers à tisser battaient jour et nuit. En 1831, alors que Lyon connaît les révoltes des canuts, Saint-Étienne vibre du même souffle de la révolte. « Ce que j’aime, dit-il, c’est quand l’histoire collective se mêle à l’intime. Ce sont les petites gens, souvent, qui révèlent le vrai visage d’une époque. »

Le parcours d’un écrivain discret

À la base, Pierre Mazet est statisticien de métier. « J’ai travaillé à l’INSEE, au ministère de l’Agriculture et à la Commission européenne », raconte-t-il. « Mais j’ai toujours eu le goût de raconter des histoires, d’observer les gens, de comprendre les mécanismes humains derrière les chiffres. » Son premier roman, Meurtre peu conventionnel, est publié par les éditions Élitis à Bordeaux en 2001. Il ouvre une série de polars : « J’en ai écrit dix, chacun dans une ville différente. J’aime mêler la géographie, la sociologie et la fiction. »

Puis viendront des « polars de voyage », inspirés des croisières Citroën ou des grandes expéditions du siècle dernier, avant qu’il ne revienne à une écriture plus ancrée dans la mémoire ouvrière et populaire.

En 2016, Pierre Mazet est revenu vivre à Saint-Étienne. « Je suis né à Sorbier, dans une famille de mineurs et de paysans, c’est très classique, très stéphanois », dit-il dans un rire. « J’ai quitté la ville pendant longtemps, mais je suis revenu pour ma retraite. C’était naturel. Ici, je retrouve mes racines et mes sujets. »

L’Inconnu des barricades a été édité aux Éditions du Caïman, maison stéphanoise fondée par Jean-Louis Nogaro. « Cette maison représente la liberté éditoriale. Elle respecte ses auteurs, tout en étant exigeants. Sur 70 titres, plus de 20 ont été primés. C’est une vraie marque de qualité. » Il savoure ce partenariat à taille humaine : « Ici, on discute, on retravaille les textes, on se comprend. Il n’y a pas de distance. C’est un rapport d’estime. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)



DOSSIER - La Fête du Livre de Saint-Étienne 2025 : contes modernes et lectures en partage

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com