Jean-Baptiste Andrea et Baptiste Beaulieu : “Écrire, c’est réparer le monde

Ils ont en commun d’écrire à partir du réel, mais chacun le transfigure à sa manière. Jean-Baptiste Andréa, ancien cinéaste devenu romancier, scrute la fragilité et la beauté du monde à travers des récits d’enfance, de mémoire et d’émotion. Baptiste Beaulieu, médecin et écrivain, explore la part d’humanité qui se cache dans la souffrance, la maladie, la relation à l’autre.

Une émission très spéciale, à écouter ci-dessous :

Un rendez-vous inédit, pour la première fois en podcast, alors que les deux écrivains n'avaient jamais participé à une table-ronde l'un avec l'autre.

Pour la première fois, les deux romanciers se retrouvent en face, l’un de l’autre, pour parler de leur écriture, de leurs ouvrages, de ces thèmes qu’ils abordent chacun à sa manière.

Car l’un comme l’autre interroge la trace laissée par l’enfance, la blessure originelle et la reconstruction. Au fil de leurs livres se retrouvent les blessures invisibles, les secrets de famille, les émotions retenues irriguent leurs récits.

Finalement, l’un soigne par le verbe, l’autre par la métaphore : tous deux écrivent pour apaiser.

Né en 1971 à Saint-Germain-en-Laye, Jean-Baptiste Andréa est d’abord réalisateur et scénariste avant de se consacrer à l’écriture romanesque. Son premier roman, Ma Reine (2017, L’Iconoclaste), reçoit le Prix Femina des lycéens et révèle une plume singulière, sensible à l’enfance et à la différence. Suivent Cent millions d’années et un jour (2019), Des diables et des saints (2021, Prix du Roman Fnac, Prix RTL-Lire) et Veiller sur elle (2023, Goncourt). Son écriture, d’une grande finesse visuelle, interroge la mémoire, la foi et la fragilité humaine.

Né en 1985 à Toulouse, Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et romancier. Révélé par son blog Alors voilà, il publie dès 2013 Les 1001 vies des urgences (Fayard), suivi de nombreux ouvrages où il conjugue médecine et humanité : Alors vous ne serez plus jamais triste (2015), La Ballade de l’enfant gris (2016), Ceux qui ne peuvent pas mourir (2018), ou encore Tous les silences ne font pas le même bruit (2023). Son œuvre, à la fois empathique et engagée, défend la tolérance, la diversité et la dignité des corps et des existences.

