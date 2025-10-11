Jean-Baptiste Andrea et Baptiste Beaulieu : “Écrire, c’est réparer le monde

L’un et l’autre écrivent pour comprendre et pour réparer : l’un par la fiction poétique, l’autre par le récit de soin. Dans ce dialogue, leurs voix se répondent autour des thèmes de la vulnérabilité, de la mémoire, du silence et du rapport au corps — autant de façons de raconter la condition humaine. Jean-Baptiste Andréa et Baptiste Beaulieu sont nos invités pour un podcast exceptionnel
Le 11/10/2025 à 16:26 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
11/10/2025 à 16:26
0
Commentaires
0
Partages
Ils ont en commun d’écrire à partir du réel, mais chacun le transfigure à sa manière. Jean-Baptiste Andréa, ancien cinéaste devenu romancier, scrute la fragilité et la beauté du monde à travers des récits d’enfance, de mémoire et d’émotion. Baptiste Beaulieu, médecin et écrivain, explore la part d’humanité qui se cache dans la souffrance, la maladie, la relation à l’autre.
Une émission très spéciale, à écouter ci-dessous :
Un rendez-vous inédit, pour la première fois en podcast, alors que les deux écrivains n'avaient jamais participé à une table-ronde l'un avec l'autre.
Pour la première fois, les deux romanciers se retrouvent en face, l’un de l’autre, pour parler de leur écriture, de leurs ouvrages, de ces thèmes qu’ils abordent chacun à sa manière.
Car l’un comme l’autre interroge la trace laissée par l’enfance, la blessure originelle et la reconstruction. Au fil de leurs livres se retrouvent les blessures invisibles, les secrets de famille, les émotions retenues irriguent leurs récits.
Finalement, l’un soigne par le verbe, l’autre par la métaphore : tous deux écrivent pour apaiser.
Né en 1971 à Saint-Germain-en-Laye, Jean-Baptiste Andréa est d’abord réalisateur et scénariste avant de se consacrer à l’écriture romanesque. Son premier roman, Ma Reine (2017, L’Iconoclaste), reçoit le Prix Femina des lycéens et révèle une plume singulière, sensible à l’enfance et à la différence. Suivent Cent millions d’années et un jour (2019), Des diables et des saints (2021, Prix du Roman Fnac, Prix RTL-Lire) et Veiller sur elle (2023, Goncourt). Son écriture, d’une grande finesse visuelle, interroge la mémoire, la foi et la fragilité humaine.
Né en 1985 à Toulouse, Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et romancier. Révélé par son blog Alors voilà, il publie dès 2013 Les 1001 vies des urgences (Fayard), suivi de nombreux ouvrages où il conjugue médecine et humanité : Alors vous ne serez plus jamais triste (2015), La Ballade de l’enfant gris (2016), Ceux qui ne peuvent pas mourir (2018), ou encore Tous les silences ne font pas le même bruit (2023). Son œuvre, à la fois empathique et engagée, défend la tolérance, la diversité et la dignité des corps et des existences.
DOSSIER - Lire en Poche 2025 : édition spéciale 20e anniversaire
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 18/08/2022
298 pages
Collection Proche
8,10 €
Paru le 07/02/2019
222 pages
Editions Gallimard
8,50 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 03/10/2024
379 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 02/10/2025
36 pages
Editions Les Arènes
16,90 €
Commenter cet article