Arrêter le temps, c’est vivre pleinement” : la philosophie SF de Lou Jan

Autrice autodidacte et passionnée, Lou Jan s’est imposée en quelques années comme une voix singulière de la science-fiction française. Derrière son apparente douceur se cache une écriture ramassée, nerveuse, traversée par une quête philosophique : comprendre ce que le temps, l’amour et le corps disent de notre humanité. Rencontre avec une romancière qui se définit elle-même comme « une autrice de blanche qui écrit de la science-fiction ».
Le 11/10/2025 à 10:03 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
11/10/2025 à 10:03
0
Commentaires
0
Partages
Lou Jan rit souvent en évoquant ses débuts tardifs : « J’ai écrit depuis que je sais tenir un stylo… mais il m’a fallu vingt-cinq ans avant d’être publiée. » Huit romans, dont sept restés dans les tiroirs, auront précédé sa première parution en 2015. Cette longue patience, elle la résume avec humour : « Je suis l’incarnation même de la devise de Nike : Just do it. »
Ce parcours sinueux lui a permis de comprendre « qu’il fallait un style, des idées et un propos ». Une formule qu’elle déroule comme un manifeste : un style ramassé, des idées foisonnantes — et un propos, toujours ancré dans l’humain.
Dans Sale Temps, premier volet de son triptyque, Lou Jan interroge notre rapport au temps. « On essaie d’accélérer notre rythme de vie pour en avoir plus, mais on ne fait qu’accélérer le temps. » Pour elle, la seule manière de le suspendre est paradoxalement de ralentir : « Arrêter le temps, c’est être pleinement présent à ce qu’on fait, dans l’instant, comme en méditation. »
Le roman naît d’une expérience personnelle : entre un emploi prenant, deux enfants et l’écriture, elle cherche un équilibre impossible. « Étirer l’instant, c’était ma manière à moi d’arrêter le temps. » Derrière la fiction, une sagesse intime se dessine : vivre intensément pour ne pas s’épuiser à vouloir tout vivre.
Vient ensuite La Machine à aimer, roman d’anticipation où une intelligence artificielle apprend à aimer sans condition. Là où la littérature dystopique montre souvent la rébellion des machines, Lou Jan inverse la perspective : « Je voulais faire une contre-utopie, où ce sont les hommes qui détruisent les machines, pas l’inverse. »
Optimiste assumée, elle sourit : « Je suis une incorrigible bisounours, je le revendique ! On a assez de lanceurs d’alerte pour dire que tout va mal. » Dans ce roman, chaque personnage incarne une forme d’amour : philia pour l’amitié, eros pour la passion, agapè pour l’amour inconditionnel, jusqu’à l’absence d’amour elle-même. « Si le lecteur ne voit pas le sous-texte philosophique, tant pis, mais il est là. »
Son écriture, brève et tendue, porte cette intensité. « Je n’ai pas de souffle pour les romans de mille pages !, s’amuse-t-elle. Écrire court, c’est ma nature, et c’est aussi une question d’efficacité. »
Troisième volet du triptyque, Un Corps d’avance aborde la question du corps et de la vie prolongée. Dans cet univers, chacun a droit à dix vies. « C’est comme la Sécu, explique-t-elle, tout le monde y a droit ! » Le roman interroge l’immortalité non comme fantasme, mais comme piège existentiel : que devient le sens de la vie quand le temps cesse d’être rare ?
Elle rit de ce paradoxe : « Si on vivait 750 ans, on aurait enfin le temps de se demander à quoi sert la vie. » Pour elle, la SF permet d’explorer ces questions avec une liberté que la littérature dite « blanche » ne lui offrirait pas. « En science-fiction, tout est possible du moment que c’est plausible. C’est jubilatoire. »
Cette phrase, elle la prononce avec conviction. Lou Jan écrit sur des peurs universelles : manquer de temps, ne pas être aimé, vieillir. « Ce sont des peurs individuelles, pas des peurs d’espèce, » dit-elle. Et c’est là qu’elle revendique sa double appartenance : à la littérature générale par sa sensibilité, à la science-fiction par sa capacité à déployer des mondes expérimentaux.
Elle cite Orwell et Dick, mais aussi Duras et Annie Ernaux : « Je suis autant nourrie par Passion simple que par Blade Runner. » Et lorsqu’elle rit en parlant de Marcel Proust — « J’adore, mais j’ai dû l’écouter en audio, sinon je m’endormais ! » — on mesure la distance ironique qu’elle entretient avec la tradition littéraire, tout en s’y inscrivant.
Son rapport au féminin est ancien. Adolescente, elle ne trouvait pas de modèles où se reconnaître : « Je lisais les classiques, mais les héroïnes manquaient d’audace. » Jusqu’à ce qu’elle découvre la bande dessinée Yoko Tsuno, de Roger Leloup : « C’était une femme curieuse, aventurière, audacieuse. Elle m’a permis de me projeter autrement. »
Aujourd’hui, Lou Jan s’inscrit dans cette filiation d’autrices qui réinventent l’imaginaire au féminin. « Dans les années 2000, la SF s’est ouverte aux femmes. On n’a plus besoin de se justifier d’écrire de l’imaginaire. »
L’autrice prépare déjà la refonte de Sale Temps et un nouveau triptyque intitulé Les Miroirs aux alouettes. Le thème ? Les pièges contemporains : pouvoir, argent, illusion. « Ce ne sera pas noir, mais lucide. Le pouvoir ou l’argent ne sont pas mauvais en soi : tout dépend de l’usage qu’on en fait. »
Elle promet un univers moins sombre qu’il n’y paraît, fidèle à son credo : « Je creuserai mon sillon jusqu’à ce que tout le monde soit lassé ! » plaisante-t-elle.
Crédits photo : Lou Jan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
DOSSIER - Lire en Poche 2025 : édition spéciale 20e anniversaire
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 01/02/2015
170 pages
Black Coat Press
16,00 €
Paru le 16/04/2025
205 pages
Editions Critic
19,00 €
Paru le 23/06/2023
191 pages
Editions Critic
19,00 €
Commenter cet article