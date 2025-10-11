Arrêter le temps, c’est vivre pleinement” : la philosophie SF de Lou Jan

Lou Jan rit souvent en évoquant ses débuts tardifs : « J’ai écrit depuis que je sais tenir un stylo… mais il m’a fallu vingt-cinq ans avant d’être publiée. » Huit romans, dont sept restés dans les tiroirs, auront précédé sa première parution en 2015. Cette longue patience, elle la résume avec humour : « Je suis l’incarnation même de la devise de Nike : Just do it. »

Ce parcours sinueux lui a permis de comprendre « qu’il fallait un style, des idées et un propos ». Une formule qu’elle déroule comme un manifeste : un style ramassé, des idées foisonnantes — et un propos, toujours ancré dans l’humain.

Le temps suspendu

Dans Sale Temps, premier volet de son triptyque, Lou Jan interroge notre rapport au temps. « On essaie d’accélérer notre rythme de vie pour en avoir plus, mais on ne fait qu’accélérer le temps. » Pour elle, la seule manière de le suspendre est paradoxalement de ralentir : « Arrêter le temps, c’est être pleinement présent à ce qu’on fait, dans l’instant, comme en méditation. »

Le roman naît d’une expérience personnelle : entre un emploi prenant, deux enfants et l’écriture, elle cherche un équilibre impossible. « Étirer l’instant, c’était ma manière à moi d’arrêter le temps. » Derrière la fiction, une sagesse intime se dessine : vivre intensément pour ne pas s’épuiser à vouloir tout vivre.

Aimer, être aimé

Vient ensuite La Machine à aimer, roman d’anticipation où une intelligence artificielle apprend à aimer sans condition. Là où la littérature dystopique montre souvent la rébellion des machines, Lou Jan inverse la perspective : « Je voulais faire une contre-utopie, où ce sont les hommes qui détruisent les machines, pas l’inverse. »

Optimiste assumée, elle sourit : « Je suis une incorrigible bisounours, je le revendique ! On a assez de lanceurs d’alerte pour dire que tout va mal. » Dans ce roman, chaque personnage incarne une forme d’amour : philia pour l’amitié, eros pour la passion, agapè pour l’amour inconditionnel, jusqu’à l’absence d’amour elle-même. « Si le lecteur ne voit pas le sous-texte philosophique, tant pis, mais il est là. »

Son écriture, brève et tendue, porte cette intensité. « Je n’ai pas de souffle pour les romans de mille pages !, s’amuse-t-elle. Écrire court, c’est ma nature, et c’est aussi une question d’efficacité. »

Un corps d’avance

Troisième volet du triptyque, Un Corps d’avance aborde la question du corps et de la vie prolongée. Dans cet univers, chacun a droit à dix vies. « C’est comme la Sécu, explique-t-elle, tout le monde y a droit ! » Le roman interroge l’immortalité non comme fantasme, mais comme piège existentiel : que devient le sens de la vie quand le temps cesse d’être rare ?

Elle rit de ce paradoxe : « Si on vivait 750 ans, on aurait enfin le temps de se demander à quoi sert la vie. » Pour elle, la SF permet d’explorer ces questions avec une liberté que la littérature dite « blanche » ne lui offrirait pas. « En science-fiction, tout est possible du moment que c’est plausible. C’est jubilatoire. »

Une autrice de blanche qui écrit de la SF

Cette phrase, elle la prononce avec conviction. Lou Jan écrit sur des peurs universelles : manquer de temps, ne pas être aimé, vieillir. « Ce sont des peurs individuelles, pas des peurs d’espèce, » dit-elle. Et c’est là qu’elle revendique sa double appartenance : à la littérature générale par sa sensibilité, à la science-fiction par sa capacité à déployer des mondes expérimentaux.

Elle cite Orwell et Dick, mais aussi Duras et Annie Ernaux : « Je suis autant nourrie par Passion simple que par Blade Runner. » Et lorsqu’elle rit en parlant de Marcel Proust — « J’adore, mais j’ai dû l’écouter en audio, sinon je m’endormais ! » — on mesure la distance ironique qu’elle entretient avec la tradition littéraire, tout en s’y inscrivant.

Des héroïnes pour le futur

Son rapport au féminin est ancien. Adolescente, elle ne trouvait pas de modèles où se reconnaître : « Je lisais les classiques, mais les héroïnes manquaient d’audace. » Jusqu’à ce qu’elle découvre la bande dessinée Yoko Tsuno, de Roger Leloup : « C’était une femme curieuse, aventurière, audacieuse. Elle m’a permis de me projeter autrement. »

Aujourd’hui, Lou Jan s’inscrit dans cette filiation d’autrices qui réinventent l’imaginaire au féminin. « Dans les années 2000, la SF s’est ouverte aux femmes. On n’a plus besoin de se justifier d’écrire de l’imaginaire. »

Et après ?

L’autrice prépare déjà la refonte de Sale Temps et un nouveau triptyque intitulé Les Miroirs aux alouettes. Le thème ? Les pièges contemporains : pouvoir, argent, illusion. « Ce ne sera pas noir, mais lucide. Le pouvoir ou l’argent ne sont pas mauvais en soi : tout dépend de l’usage qu’on en fait. »

Elle promet un univers moins sombre qu’il n’y paraît, fidèle à son credo : « Je creuserai mon sillon jusqu’à ce que tout le monde soit lassé ! » plaisante-t-elle.

Crédits photo : Lou Jan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

