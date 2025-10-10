La librairie Les Intrus rejoint la Fête du Livre : une première sous le signe de l'exil

Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.
Le 10/10/2025
Publié le :
10/10/2025
Pour le libraire passionné, cette première participation est une manière d’allier le plaisir de la découverte et l’engagement artistique. « Yann Damezin est un auteur dont j’aime beaucoup le travail, avec un dessin très onirique, une grande liberté dans le trait », confie-t-il. « Hazara Blues, c’est l’histoire du parcours migratoire de Reza, qui vient d’Iran jusqu’en France. Ce sont des thématiques très actuelles, un parcours semé d’embûches, sublimé par ce dessin d’orfèvre. »
Il souligne aussi l’importance de la Fête du Livre pour les libraires indépendants : « C’est un très bel événement organisé par la Ville. C’est l’occasion d’inviter des auteurs et autrices qu’on aime, de proposer leur travail à un large public, et de leur permettre de dédicacer tout le week-end. C’est une belle visibilité pour l'enseigne. Et puis, la dédicace en BD, ça attire toujours : quand on voit un auteur dessiner, on est tout de suite captivé. »
Ouverte en décembre 2023, la librairie s’est installée dans l’ancien magasin de jeux Au Tapis Vert, resté inoccupé depuis 2018. La librairie déploie sur près de 60 m² un espace de vente où s’alignent entre 5000 et 6000 références. Originaire de Besançon et installé à Saint-Étienne depuis une dizaine d’années, Félicien Riss a suivi une formation à l’École de la librairie à Paris avant de se lancer dans ce projet, avec un investissement de près de 100.000 €.
Présent lui aussi à Saint-Étienne, Yann Damezin nous confie : « Je suis auteur de bandes dessinées depuis quelques années. Hazara Blues, c’est une collaboration avec mon ami Reza Sahibdad : c’est son autobiographie que j’ai dessinée. Reza est né en Iran, de parents afghans appartenant à l’ethnie Hazara, une minorité souvent victime de discriminations et de violences. Le livre raconte l’histoire de sa famille, depuis sa naissance jusqu’à son arrivée en France. »
Son trait, immédiatement reconnaissable, s’imprègne de sa rencontre avec un certain Orient : « Je ne suis pas originaire d’Iran ni d’Afghanistan, mais je suis tombé amoureux de ces cultures. J’ai appris la langue, et ça a beaucoup influencé mon dessin. On retrouve un peu des miniatures persanes dans mes planches — sans les copier. C’est une influence, une atmosphère. C’est ce qui a plu à Reza. »
Chaque case semble ciselée comme une miniature persane revisitée : lignes fines, arabesques presque calligraphiques, personnages stylisés aux gestes retenus, qui portent en eux tout le poids du récit. Les aplats de vert acide, de bleu cobalt ou de rouge profond structurent la page, créant des contrastes vibrants entre rêve et réalité, violence et apaisement.
L’artiste reprend la rigueur du motif, la symétrie du décor, mais les charge d’une émotion très contemporaine. Et sous la maîtrise technique affleure toujours une pudeur : un silence, une retenue qui donne à Hazara Blues sa force.
Yann Damezin a déjà exposé dans des médiathèques, mais c’est la première fois qu’une exposition est entièrement consacrée à un seul livre. « C’est chouette, parce que les planches dialoguent entre elles : elles racontent l’histoire autrement. »
Entre ancrage local et ouverture au monde, l’exposition Hazara Blues incarne la vocation du neuvième art : raconter l’humain par le dessin. « C’est une belle manière de participer, conclut un libraire. En ouvrant nos murs à un récit comme celui-ci, on fait ce que la Fête du Livre fait elle-même : relier les gens par les histoires. »
L'exposition est à découvrir jusqu'au 25 octobre.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Paru le 20/08/2025
236 pages
Sarbacane Editions
29,50 €
