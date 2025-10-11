"Je viens à la Fête du Livre depuis que je suis ado… et maintenant j’y reviens avec ma fille"

Une soixantaine d’auteurs et illustrateurs sont présents, nous explique Soline Travers, coordinatrice de programmation. « On y trouve de tout : bande dessinée, albums, romans… avec les libraires stéphanois partenaires de la Fête du Livre. Nous avons aussi une zone d’animation pour le public familial, de 0 à 15 ans. »

Tout autour, les activités se succèdent : ateliers pop-up, dessin manga, contes numériques, lectures partagées. « Le conte est un thème fort cette année », poursuit cette dernière. « Nous accueillons le Nomadolivre de la compagnie L’Ornithorynque, un espace immersif où les enfants peuvent découvrir la littérature jeunesse autrement. »

Soline Travers, coordinatrice de programmation.

Les visiteurs circulent entre les stands, les livres sous le bras et parfois les yeux pleins d’étoiles. Valérie, une bénévole, participe pour la première fois : « J’ai fait d’autres missions sur d’autres événements, mais le livre, la jeunesse, tout ça m’intéresse. Je me suis dit : allez, cette année je tente ! »

Ce vendredi, la place résonne des voix des scolaires. « C’est la journée des classes, il y a une super ambiance », sourit-elle. « Les enfants découvrent des livres, participent aux animations… c’est vivant ! »

Valérie, bénévole pour la première à la Fête du livre de Saint-Étienne.

Dans le flot des visiteurs, Didier, musicien invité, vient depuis qu'il est ado, « donc depuis plus de 30 ans. Ce matin, j’ai joué pour des scolaires, sur des textes de littérature jeunesse. Et puis j’adore les bouquins, surtout les illustrés, ça fait partie de mon métier. »

À ses côtés, sa fille — passionnée de lectures ado — partage avec nous : « Je lis beaucoup de littérature jeunesse, des auteurs comme Yves Grevet. Et puis j’aime bien découvrir de nouveaux livres ici. »

Didier et sa fille, deux passionnés de littérature jeunesse.

Le salon jeunesse attire, tout naturellement, les plus petits, curieux et bavards... « J’aime bien les BD ! », dit un élève. « Moi, j’ai trouvé un manga que je connaissais ! » — « C’est trop bien ici ! » renchérit une camarade. « Il y a des endroits pour se calmer, pour rigoler, pour lire avec les copains », selon un autre.

Les plus grands aussi s’approprient le lieu. Deux lycéennes bénévoles du lycée professionnel Benoît-Charvet témoignent : « On est là pour aider, accueillir le public, animer un peu. C’est une super ambiance, on adore. On aime lire, et c’est un domaine qui nous intéresse beaucoup. »

Soudé, lycéenne bénévole à la Fête du livre de Saint-Étienne.

Et pour prolonger la fête, les animations se multiplient tout le week-end : une Pyjama Party au cinéma Mégarama Chavanelle, « une lecture-projection cocooning avec popcorns et images », précise Soline Travers ; une performance de dessin sur vitrines, où cinq illustrateurs — Guillaume Bianco, Béatrice Blue, Andrès Garrido, Sébastien Telleschi et Giulia Vetri —, redessineront la ville à coups de feutres et de couleurs.

« Et puis il y a l’exposition Il était plusieurs fois, à la Médiathèque de Tarentaize, autour du conte et de sa modernisation », conclut Soline Travers. « Elle accueille des classes, des familles, et interroge la façon dont ces histoires anciennes résonnent aujourd’hui. »

À Chavanelle, les livres se lisent, s’écoutent, se partagent. Et à travers chaque sourire d’enfant, la promesse de la Fête du Livre s’accomplit : faire de la lecture une aventure collective.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - La Fête du Livre de Saint-Étienne 2025 : contes modernes et lectures en partage

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com