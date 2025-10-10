Face au désintérêt pour la lecture, qui faut-il consulter ?

Jusqu’au 31 octobre 2025, cette consultation publique se déploie en ligne, avec un module pour chaque public visé : enseignants, auteurs, bibliothèques et médiathèques, éditeurs, associations, ainsi que les familles. Les enquêtes sont accessibles à cette adresse.

Bien entendu, les principaux intéressés eux-mêmes seront entendus par les pouvoirs publics à travers une consultation nationale de 5000 à 6000 jeunes, répartis dans 240 classes de CM2, 3ᵉ et Terminale, sur dix départements. Organisés avec l’Éducation nationale, ces groupes de parole doivent permettre aux élèves de dire pourquoi ils lisent — ou ne lisent pas.

Miser sur la jeunesse

Les États généraux de la lecture pour la jeunesse s'inscrivent dans un contexte de désintérêt apparent pour la lecture au sein de la population française en général. 86 % de Français se déclaraient lecteurs en 2023, d'après une enquête menée par Ipsos pour le Centre national du livre. Selon cette même étude, les 15-24 ans consacraient alors 41 minutes par jour à la lecture, ce qui était plus que les 25-34 ans (36 minutes) et les 35-49 ans (28 minutes).

Deux ans plus tard, seulement 56 % des Français se disaient lecteurs réguliers (-5 points par rapport à 2023). Presque toutes les tranches d'âges étaient touchées par ce déclassement, et seuls les 65 ans et plus connaissaient une augmentation de 3 %. De façon surprenante, les classes d'âges qui décrochaient le plus étaient alors les 50-64 ans (-13 %) et les 35-49 ans (-8 %).

Malgré tout, les pouvoirs publics ont choisi de concentrer leur action sur les plus jeunes, chez qui la baisse de l'intérêt pour la lecture est constante depuis les années 1980, selon des données partagées par le ministère de la Culture : quand les 15-19 ans avaient tendance à lire plus que le reste de la population, en moyenne, ils rejoignent désormais les autres Français.

Les États généraux de la lecture pour la jeunesse, présidés par Nicolas Georges, directeur-adjoint de la direction générale des médias et des industries culturelles, en charge du livre et de la lecture pour le ministère de la Culture, doivent présenter leurs principales propositions lors du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, qui se tient du 26 novembre au 1er décembre 2025. Le rapport final sera, quant à lui, remis la semaine du 19 janvier 2026, à l’occasion des Nuits de la lecture.

Difficile d'estimer les moyens engagés pour faire renouer les jeunes avec la lecture. L'opération voulue par Rachida Dati et Élisabeth Borne s'effectue pour l'instant à moyens constants, sans budget supplémentaire alloué aux États généraux.

