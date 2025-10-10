Un livre offert en cadeau dans toutes les boîtes aux lettres de la ville

Cette démarche institutionnelle témoigne d’une volonté forte de promouvoir la lecture, de démocratiser l’accès aux livres et de créer un lien culturel entre l’événement et la population locale.

Le choix du titre retenu cette année est L’Enfant céleste, de Maud Simonnot. Ce roman, paru initialement aux éditions de l’Observatoire puis repris en Points, s’inscrit dans une veine délicate et contemplative, qui paraît propice à toucher un très large lectorat.

Cette opération de diffusion massive contribue à faire de ce titre un « moment de lecture partagé » dans la commune, autour du salon littéraire. Le fait d’associer l’éditeur grand public Points à cette initiative montre aussi que l’idée d’« édition de poche » sert ici de relais pour atteindre un public au-delà des cercles déjà familiers du livre.

« Pour certains c’est un livre de plus dans la bibliothèque », nous expliquait le maire de Gradignan, Michel Labartin. « Pour d’autres, cela peut représenter le seul livre de l’année. De là toute l’importance pour nous de prolonger cet engagement. »

Le projet de diffusion massive via les boîtes aux lettres assure une présence forte du livre dans le quotidien des habitants. Cela peut susciter l’intérêt des « non-lecteurs » ou réveiller des curiosités dormantes. L’initiative trace une frontière entre le salon littéraire (lieu de rencontre) et la ville (lieu de vie). L’édition « de poche » Points est bien adaptée à cette stratégie de massification.

À LIRE - “Pour favoriser l'accès au livre, la cité doit être nourrie par des librairies”

L’Enfant céleste raconte l’histoire de Célian, un garçon sensible, rêveur, qui ne trouve pas sa place dans le cadre scolaire. Sa mère, Mary, après une rupture amoureuse, décide de tout quitter avec lui pour partir vers une île légendaire de la mer Baltique — l’île de Ven (au large de la Suède/Danemark) — lieu où l’astronome Tycho Brahe, à la Renaissance, avait implanté un observatoire d’exception.

L’île de Ven incarne un espace de répit et de guérison : au contact des éléments — forêts, rivages, ciels — Mary et Célian tentent de panser leurs blessures intérieures. Le récit s’inscrit dans une esthétique méditative — loin de tout pathos manichéen, il prône une force douce, presque silencieuse, de la nature et du temps pour opérer le retour sur soi.

Le style de Maud Simonnot est souvent qualifié de « limpidité poétique » par ses lecteurs : un regard attentif porté à la nuit, aux étoiles, au murmure du silence, aux glissements du sentiment. Le livre aborde les thèmes de la maternité, de la résilience, du deuil (ici implicite), et de la relation mère-fils dans un mouvement de reconstruction.

Cette dimension métaphorique — l’île comme laboratoire, le voyage comme remise en mouvement — confère au roman une portée universelle (déchirement, soin, renaissance), tout en restant ancré dans une précision sensorielle (paysages, météorologie, lumière du Nord).

Maud Simonnot, née le 11 février 1979 à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), est à la fois auteure et éditrice. Elle a fait des études en histoire de l’art puis en édition, avant de se tourner vers l’écriture.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Lire en Poche 2025 : édition spéciale 20e anniversaire

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com