Écrire pour la jeunesse, c’est écrire pour des âges où tout bouge” - Timothée de Fombelle et François Place

Tout a commencé avec Tobie Lolness. Timothée de Fombelle se souvient de ce premier roman qui, au départ, ne devait pas être illustré. « Gallimard Jeunesse m’a proposé que François l’illustre. Je n’y avais pas songé, mais c’est rapidement devenu une évidence. »

François Place se revoit recevant le manuscrit : « Je l’ai lu d’un trait et j’ai su que je ne voulais pas qu’un autre s’en charge. Il y avait un arbre habité, une humanité minuscule et un souffle romanesque incroyable. »

Cette première collaboration a marqué le début d’un compagnonnage où chacun garde sa liberté, mais partage une même exigence. « Nous ne formons pas un couple d’auteurs, dit Place, mais deux créateurs qui se croisent et s’inspirent. » Fombelle acquiesce : « Nos chemins se rencontrent sans se superposer. C’est une complémentarité rare et précieuse. »

Créer à hauteur d’enfant

Chez ces deux-là, la littérature jeunesse n’est ni un genre mineur ni un simple tremplin. C’est un territoire d’exploration où l’imaginaire se fait tremplin vers la pensée. François Place résume : « Écrire pour la jeunesse, c’est écrire pour des âges où tout se transforme. Chaque rencontre avec les lecteurs devient une mue. »

Timothée de Fombelle, lui, confie sa vigilance : « Ces échanges avec les classes me rappellent pourquoi j’écris. Ils me forcent à rester vivant, à ne pas réciter ma leçon, à garder la fraîcheur du doute. »

Tous deux parlent avec gratitude de ces moments où la littérature sort du livre pour devenir geste, voix, regard. Place évoque ces séances où un dessin naît sous les yeux des élèves : « Voir l’image se construire en même temps que la lecture, c’est un moment suspendu. »

Et parfois, ces rencontres changent des vies : « Une jeune femme m’a confié qu’elle avait écrit son premier livre après m’avoir entendu. Rien que pour ça, on continue. »

L’intelligence artificielle, une frontière incertaine

Quand la discussion glisse vers l’intelligence artificielle, l’ambiance se fait plus grave. François Place s’avoue méfiant : « Je fais l’autruche. Je ne m’en sers pas, je n’ai aucune confiance dans la manière dont ces outils sont pilotés. On nous promet la simplification, mais derrière, il y a surtout le contrôle et les gros serveurs. »

Timothée de Fombelle partage cette inquiétude tout en s’autorisant l’expérience : « J’ai demandé à une IA d’ajouter un paragraphe à un texte : c’était plat, sans chair. Elle m’a répondu qu’elle n’avait rien vécu… Voilà toute la différence. »

Pour eux, la création reste affaire de vécu et d’émotion. « L’intelligence artificielle repose sur ce qui a déjà été dit, observe Fombelle. Or la littérature, c’est dire ce qui n’a jamais été dit. » François Place enfonce le clou : « C’est la dernière frontière, celle de l’imaginaire. L’humanité a tout exploité, il ne lui restait plus que la psyché à creuser. »

Le métier d’auteur, entre fragilité et ferveur

Très vite, la conversation revient au concret : la vie d’auteur. Tous deux connaissent l’instabilité du métier, le travail invisible, les à-valoir trop faibles. « On travaille des mois sans savoir si ce sera payé, dit Place. Ces rencontres scolaires, c’est parfois ce qui nous empêche de couler. »

De Fombelle, plus rieur, voit dans cette économie incertaine un moteur : « Chaque livre finance le suivant. Je n’écris pas à crédit : Alma 2 est sponsorisé par Alma 1 ! » Ils saluent d’une même voix le rôle du Centre national du livre, qui soutient la création à travers ses bourses : « Ce sont de petites aides, reconnaît Place, mais elles permettent de faire un peu mieux que d’habitude. »

Fombelle renchérit : « J’y ai siégé ; j’ai vu des passionnés travailler quasi bénévolement pour soutenir l’écriture. Ce dévouement m’a bouleversé. » Le constat est lucide : la culture ne pèse pas lourd dans les budgets publics, et le livre moins encore. Mais tous deux refusent le fatalisme : le moteur reste le plaisir d’écrire et de transmettre.

L’art du lien

Au fond, ce qui relie François Place et Timothée de Fombelle, c’est la fidélité à une même idée : la littérature jeunesse comme espace d’humanité.

« Quand j’entre dans une classe, confie Fombelle, je ne viens pas donner un cours, je viens vérifier que la vie circule encore entre les mots. » Et François Place d’ajouter, sourire en coin : « Quand un lecteur m’écrit qu’un livre lui a donné envie d’en ouvrir d’autres, c’est la plus belle des rémunérations. »

De Tobie Lolness à Alma, de La Douane volante au Secret d’Orbae, leurs œuvres dialoguent sans s’imiter. L’un trace, l’autre écrit, mais tous deux racontent la même aventure : celle d’une littérature qui, même face à la technologie et à la précarité, continue de croire en la puissance des histoires.

À Gradignan, leur conversation en a donné la preuve éclatante : deux voix libres, fraternelles, profondément humaines.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com