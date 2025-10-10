Anouk Grinberg remporte le premier Prix MeTooMedia

Créée en 2021, MeTooMedia lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias et la culture.

L’association soutient les victimes, propose écoute, accompagnement, formations et campagnes de sensibilisation pour faire des médias des espaces sûrs et respectueux.

Aussi fondée en 2021, Femmes Journalistes de Sport agit contre l’invisibilisation, les discriminations et le harcèlement des femmes dans les rédactions sportives. L’association développe un observatoire, un annuaire professionnel, des programmes de formation et une charte pour l’égalité, signée par plus de 60 rédactions.

Les Prix MeTooMedia étaient remis pour la première fois ce jeudi 9 octobre, au cours d'« une cérémonie qui honore celles et ceux dont le travail journalistique, documentaire, littéraire ou artistique contribue à une meilleure compréhension des violences sexistes et sexuelles, encore trop présentes en 2025 ». Mamari et Emmanuelle Dancourt faisaient office de maîtresses de cérémonie.

Anouk Grinbert pour la meilleure oeuvre littéraire

Étaient distingués le meilleur article de presse généraliste, le meilleur article de presse sport (prix porté par Femmes Journalistes de Sport), le meilleur reportage audiovisuel, la meilleure œuvre cinématographique, la meilleure œuvre scénique, la meilleure œuvre littéraire, la meilleure œuvre musicale, tandis qu'étaient aussi décernés le Prix d’honneur et le Prix du Jury.

Du côté de la littérature, c'est l'actrice Anouk Grinberg qui l'emporte pour son livre Respect (Éditions Julliard). Elle y évoque les violences vécues durant son enfance et dénonce le silence qui entoure ces sujets dans le milieu du cinéma. Les autres ouvrages nominés étaient Marika Mathieu, pour L’impuni. Histoire d’un déni collectif (Studiofact), Alizée Vincent, pour Sœurs de plainte (Stock) et Élodie Tuaillon-Hibon, pour lI faut faire confiance à la justice (La Meute).

À LIRE — Les finalistes du Prix littéraire Gisèle Halimi 2025

La Présidente du jury était Giulia Foïs, accompagnée par Enora Malagré pour le Prix du meilleur reportage audiovisuel, Lénaïg Bredoux pour le Prix du meilleur article de presse généraliste, Marie Patouillet pour le Prix du meilleur article de presse sport, Mahir Güven pour le Prix de la meilleure création littéraire, Mathilde pour le Prix de la meilleure œuvre musicale, Stéphane Gaillard pour le Prix de la meilleure œuvre cinématographique et Lou Trotignon pour le Prix de la meilleure œuvre scénique.

L'ensemble des récompenses

Meilleure œuvre littéraire : Anouk Grinberg, Respect (Éditions Julliard)

Meilleur article de presse généraliste : Emmanuelle Anizon, « La Toile », L'Obs

Meilleur article de presse sport (prix porté par Femmes journalistes de sport) : Dorine Besson, « Je n'ai peur ni des talibans ni de mourir », L'Équipe

Meilleur reportage audiovisuel : Ariane Griessel, « Violences conjugales, les entendez-vous dans nos campagnes ? », Enquête radio, France Inter

Meilleure œuvre scénique : Collectif #MeTooThéâtre, Les Histrioniques - Un trou dans la raquette

Meilleure œuvre musicale : Juste Shani, Princess

Meilleure œuvre cinématographique : Philippe Faucon, Nismet (série) - Alef One/Arte

Prix d'honneur : Shiori Ito, Black Box Diaries (documentaire)

Prix du jury : Mediapart

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com