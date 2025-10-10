Denis Podalydès sur France Inter, pour parler de ses Admirations littéraires

À travers ces choix, il explorera les échos entre le théâtre classique et la littérature contemporaine, entre la langue du XVIIe siècle et les écritures d’aujourd’hui.

Acteur incontournable de la scène française, scénariste, écrivain et sociétaire de la Comédie-Française depuis 2005, Denis Podalydès a toujours revendiqué le lien étroit qui l'attache à la littérature. Il a notamment prêté sa voix à de nombreux textes classiques pour en faire des livres audio.

On peut par exemple citer Le Spleen de Paris de Baudelaire (Éditions Thélème), Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu avec Denis Lavant (Éditions Thélème) ainsi que de nombreux romans de Céline aux Éditions Frémeaux et Gallimard. Sans oublier des textes plus contemporains, comme Continuer de Laurent Mauvignier (Éditions Gallimard) ou Encre sympathique de Patrick Modiano (Éditions Gallimard).

Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs livres, dont les derniers sont Célidan disparu, paru au Mercure de France en 2022, En jouant, en écrivant, publié au Seuil, en 2023 et L'ami de la famille – Souvenirs de Pierre Bourdieu, édité par Julliard en 2025.

La littérature admirée

Créée dans un esprit d’intimité et de transmission, Les Admirations littéraires est un rendez-vous où la parole se fait passion, où la lecture devient émotion. Cette émission, imaginée et réalisée par Stéphane Ronxin, invite une grande voix du monde artistique à partager les textes, les auteurs et les univers littéraires qui ont façonné son regard sur le monde et nourri sa sensibilité.

Elle comprend des lectures d’extraits, des commentaires, des éclairages sur la biographie ou le contexte de création des textes. Chaque invité — comédien, écrivain ou artiste — livre ses influences, ses émerveillements, ses compagnonnages de lecture. L’émission tisse ainsi un lien vivant entre la littérature et ceux qui la font vibrer, dans une forme à la fois simple, profonde et élégante, fidèle à la tradition radiophonique de France Inter.

