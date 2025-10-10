Anthony Passeron Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Étienne 2025

Le public a pu assister à une lecture musicale des Promesses orphelines, interprétée par son auteur Gilles Marchand, accompagné au violon et à l’alto par Emmanuel Gros. Une mise en bouche poétique avant la révélation tant attendue des prix littéraires de la Fête du Livre 2025.

Qui succède à Marie Vingtras, lauréate du Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Étienne 2024, pour Les âmes féroces, parus aux éditions de l'Olivier ?

Voici les lauréats 2025 :

Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Étienne : Anthony Passeron, pour Jacky (Grasset)

Doté de 5000 €, le Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Étienne soutient l’émergence littéraire. La sélection représente la diversité des genres littéraires et le Prix récompense une œuvre originale et innovante.

La sélection de cette année était composée de : Anthony Passeron pour Jacky (Grasset), Fabrice Capizzano pour Une Salamandre à l’oreille (Au Diable Vauvert), Audrey Pleynet pour Sintonia (Le Bélial’), Valérie Paturaud pour L’Enseveli (Les Escales), Justine Arnal pour Rêve d’une pomme acide (Quidam éditeur) et Victor Jestin pour La mauvaise joueuse (Flammarion).

Prix de Littérature Jeunesse de la Ville de Saint-Étienne : Florence Medina, pour La Confiture de Berberanza (Didier Jeunesse)

Le Prix Littérature Jeunesse Ville de Saint-Étienne récompense un ouvrage de littérature jeunesse. La sélection, réalisée avec la participation des libraires, de l’équipe organisatrice et des Médiathèques municipales, met en avant la richesse et la diversité de la création destinée au jeune public.

Doté de 3000 €, il a distingué cette année son lauréat parmi les finalistes suivants : Marie Boulier pour Les Grandes marées (Thierry Magnier), Marie Desplechin et Michaël Cailloux pour Le Ventre de Joseph (Thierry Magnier), Florence Medina pour La Confiture de Berberanza (Didier Jeunesse), ainsi que Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi et Manon Diemer pour Une île est née (Saltimbanque).

Lauréat 2024 : Antonio Carmona, On ne dit pas Sayonara, Gallimard Jeunesse

Prix BD STAS - Ville de Saint-Étienne : Kieran et Doug Headline, pour Parker (Dupuis/Aire Noire)

Le Prix BD STAS – Ville de Saint-Étienne, organisé en partenariat avec la Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise, récompense un album pour la créativité de son scénario et l’originalité de son traitement graphique.

En collaboration avec la STAS et les librairies spécialisées partenaires de la Fête du Livre, L’Étrange Rendez-Vous et Des Bulles et des Hommes, ce prix doté de 3000 € avait préalablement sélectionné : Lisa Blumen pour Sangliers (L’Employé du moi), Yann Damezin et Reza Sahibdad pour Hazara Blues (Sarbacane), Sixtine Dano pour Sibylline, Chroniques d’une escort girl (Glénat), Andrès Garrido pour Carcoma (Dupuis), Kieran et Doug Headline pour Parker (Dupuis/Aire Noire), ainsi que Giovanni Lorusso, Sylvain Cordurié, J.L. Istin et Olivier Héban pour La Confrérie des Tempêtes (Oxymore).

Lauréat 2024 : Jean-Denis Goux, Jean-Luc Cano et Julia Pinchuk, Fidji, Delcourt

Prix Lucien Neuwirth - Ville de Saint-Étienne : Pierre Mazet, pour L'Inconnu des barricades (Éditions du Caïman)

Ce prix récompense une plume, locale ou régionale, dont le récit met en lumière le style et l’acuité de son auteur.

Doté de 500 €, il a distingué cette année parmi les finalistes : Olivier Paire pour ASSE, une histoire de Légendes (Éditions Jarjille), Pierre Mazet pour L’inconnu des barricades (Éditions du Caïman), Didier Mazenod pour Stéphanois un jour, Stéphanois toujours ! Saint-Étienne : de la mine au design (Éditions Rayclame) et Michel Thiollière pour Saint-Étienne, Une ville, des horizons (Éditions Libel).

Lauréat 2024 : Ribos, Crassiers, Jarjille Éditions

Prix des Étudiants de l'Université Jean Monnet : Nicolas Framont, pour Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme (Les Liens qui Libèrent)

Le Prix Essai des Étudiants de l’Université Jean Monnet, organisé en partenariat avec l’Université Jean Monnet et la Ville de Saint-Étienne, récompense un essai portant un regard éclairant sur le monde contemporain.

Doté de 500 €, il mettait à l’honneur cette année une sélection d’auteurs et d’autrices aux réflexions engagées et actuelles : Nicolas Framont pour Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme (Les Liens qui Libèrent), Mirion Malle pour Clémence en colère (La Ville brûle), Fatima Ouassak pour Comme Ali (Au Diable Vauvert) et Thomas Porcher pour Le vacataire, expérience vécue de la précarité à l’université (Stock).

Lauréat 2024 : Janis Sahraoui (avec Tal Madesta), Révéler mes visages, HarperCollins

Prix Claude Fauriel : Pierre Mazet, pour L'Inconnu des barricades, (Éditions du Caïman)

Le Prix Claude Fauriel récompense l’œuvre d’un auteur de la région, quel qu’en soit le sujet, ou celle d’un écrivain qui a choisi de placer le territoire au cœur de son intrigue.

La sélection 2025 : Pierre Mazet pour L’inconnu des barricades (Éditions du Caïman), Muriel Holtz pour Prends toutes les rues qui montent (Presses de la Cité), Abel Taimourlang pour L’ouma (la mère) (Auto-édition) et Bruno Testa pour Saint-Étienne au temps du coronavirus (Utopia Éditions).

Lauréat 2024 : Jean-Marc Chavot, Asperger for ever, Les Presses du Midi

Prix Charles Exbrayat : Sophie de Baere, pour Le secret des mères (JC Lattès)

Le Prix Charles Exbrayat, en hommage au célèbre écrivain stéphanois, distingue un roman noir, d’analyse ou d’aventures de la rentrée littéraire d’hiver. En partenariat avec l'association le Souvenir Charles Exbrayat, la sélection 2025 réunit Sophie de Baere pour Le secret des mères (JC Lattès), Mathilde Beaussault pour Les Saules (Seuil) et Vincent Maillard pour La spirale du milan royal (Philippe Rey).

Lauréat 2024 : Camille de Peretti, L'Inconnue du Portrait, Calmann-Lévy

Prix Design de Littérature Jeunesse de la Ville de Saint-Étienne : Mélanie Baligand, Le Petit Chaperon rouge (La Martinière Jeunesse)

Le Prix Design de Littérature Jeunesse Ville de Saint-Étienne récompense un auteur jeunesse pour la construction formelle de son livre. La Fête du Livre de Saint-Étienne met à l’honneur les qualités d’innovation et de design dans la littérature destinée au jeune public.

Doté de 2000 €, il distingue cette année parmi les finalistes : Judith Chomel pour Tohu-bohu derrière la porte (L’Atelier du poisson soluble), Romain Lubière et Michaël Escoffier pour Jusqu’au dernier (Balivernes), Mélanie Baligand pour Le Petit Chaperon rouge (La Martinière Jeunesse), Sophie Jomain pour 31 jours pour t’aimer (Auzou) et Anne-Sophie Baumann pour Qui suis-je – Les animaux de la mer (Nathan).

Lauréat 2024 : Icinori, Merci, Éditions La Partie

