Pour favoriser l'accès au livre, la cité doit être nourrie par des librairies

Lorsque Michel Labardin arrive à l’Hôtel de Ville, en janvier 2003, il identifie un manque criant : un grand lieu public dédié au savoir. Très vite, le projet d’une médiathèque s’impose — un équipement « ouvert à tous les supports, du livre au son et à l’image, avec une attention forte aux questions d’environnement et de développement durable » —, livré en décembre 2006.

Dans la foulée, l’idée d’un rendez-vous littéraire précède l’inauguration pour créer l’élan. Le maire résume la démarche en une formule simple : « Accompagner l’arrivée de la médiathèque par un événement culturel fort. »

Au départ, l’équipe municipale ne délègue rien : « C’est notre affaire, c’est notre salon, » souligne l’élu. Une centaine d’agents se portent volontaires, prêts à travailler le week-end pour que la fête ait lieu. Ce n’est pas qu’un salon : c’est un projet de ville, assumé comme tel.

Le livre de poche, miroir d’un territoire

Pourquoi le poche ? Parce qu’il colle au tempérament de Gradignan, ville-jardin de la métropole bordelaise : 400 hectares de parcs pour 26 000 habitants, bientôt 23 parcs, un cadre « chic et sobre », une qualité de vie paisible — « un grand village », dit volontiers le maire. « Le poche est accessible économiquement, démocratique et intergénérationnel, » insiste-t-il. Le format devient un signe de reconnaissance — presque un blason discret — pour une commune où l’élégance ne rime pas avec ostentation.

Ce choix ne relève pas de l’opportunisme. Il oriente toute la programmation, de la diversité éditoriale à la médiation. Et il éclaire une conviction : « Une ville n’est pas la même s’il y a une librairie ou s’il n’y en a pas, » rappelle encore Michel Labardin, pour qui les libraires indépendants doivent rester au cœur du dispositif. « Un phare, un lieu d’attractivité, de diffusion du savoir et du plaisir, » ajoute-t-il.

Une scénographie sensible

Le festival a sa liturgie laïque. Pendant des années, une poutre métallique visible depuis le Théâtre des Quatre Saisons change de teinte à l’automne. « Quelle est la couleur cette année ? » demandaient les habitants — et la ville entrait en effervescence. La pratique sera abandonnée (question de coût) au profit d’un vert signature, mais l’esprit demeure.

Chaque édition s’organise autour d’un thème annoncé lors d’une soirée prestige : catalyseur qui stimule auteurs et publics, il « fait rebondir l’imaginaire » et donne un fil à l’ensemble.

Dans l’espace public, l’art s’invite jusque sur les bancs : une œuvre issue du 1 % artistique agence des lettres en volumes — assises, repères, jeu typographique grandeur nature. On s’y assied pour lire au soleil, on s’y retrouve entre amis, on y rêve aussi. Le livre, décidément, déborde les stands.

Structurer sans trahir

Au fil des années, le festival gagne en épaisseur. L’arrivée de Lionel Destremau comme commissaire général marque une maturation : meilleure architecture de l’événement, renforcement des prix littéraires (polar avec Sud Ouest, prix de la littérature traduite), une attention aux « locomotives » autant qu’aux découvertes, ouverture internationale — d’Ukraine à l’Afrique du Sud, du Moyen-Orient à l’Europe du Nord. « Le mouvement s’est accéléré : les professionnels de l'édition ont répondu présents, les auteurs viennent… et veulent revenir » glisse le maire, amusé de devoir parfois refuser des candidatures faute de place.

Le succès public suit : près de 15 000 visiteurs lors des éditions pionnières, une affluence consolidée depuis — preuve qu’un rendez-vous littéraire peut s’installer « sans bruit », mais durablement, par capillarité.

Une politique de la culture, tout simplement

Est-ce seulement une affaire de livres ? Non. L’élu assume une vision plus large : « Faire de la politique, c’est organiser la vie de la cité, répondre aux besoins — des plus prosaïques aux plus élevés. » Dans cette perspective, la culture n’est pas une charge, mais une nourriture : elle élève, elle relie, elle apaise.

« On passe de l’abstraction de l’auteur à son incarnation ; c’est une démystification au meilleur sens du terme, » note-t-il à propos des rencontres, si prisées par les scolaires. Serrage de mains, dédicaces, regards échangés : et le texte gagne un visage.

L’économie du poche renforce ce cercle vertueux. Les familles viennent ensemble, remplissent les sacs, font « le stock pour l’année ». Paradoxe seulement apparent : des prix modestes, mais de très beaux chiffres d’affaires ; un panier moyen qui grimpe parce que le désir s’éveille. (Qui n’a jamais craqué pour un second roman, déjà que le premier… ?)

L’urbanisme comme écriture

Chez Michel Labardin, l’urbanisme et la littérature dialoguent sans cesse. Produire des équipements, oui ; mais surtout du patrimoine. « L’architecture, comme la littérature, doit laisser une trace, » dit-il, défendant une modernité mesurée : des gestes audacieux, certes, mais ancrés dans la continuité urbaine — loin du spectaculaire gratuit. « Je n’aime pas les excès d’ego en architecture, » confie-t-il. Ce qu’il aime, c’est la cohérence d’ensemble, la ville qui respire et raconte une histoire.

Cette éthique irrigue Lire en Poche : accueil soigné, équilibre éditorial, attention aux écoliers et aux lycéens, volonté d’en faire un lieu de vie autant qu’un salon du livre. Là encore, le politique rejoint l’éditorial : construire du commun.

Le lecteur derrière l’élu

Et le lecteur Labardin, dans tout cela ? Il s’avoue pris par un agenda serré, mais fidèle aux pages qui l’ont façonné : classiques du lycée (Hugo, Balzac, Mauriac) et goût pour les récits reliés à l’Histoire. Récemment, il cite Andreï Kourkov (Les Abeilles grises) ou Sylvain Tesson. Une image revient, presque une profession de foi : « La perfection se construit pierre après pierre. »

Vingt ans après, Gradignan a fait du livre un marqueur de territoire. On y revient parce qu’on s’y sent bien, parce que le rendez-vous ressemble aux lecteurs — une communauté qui se sait désormais chez elle, autant qu'elle s'est appropriée ce rendez-vous. « Une ville se construit avec ses habitants, et les habitants se construisent avec les livres, » conclut-il.

L’essentiel est là : une politique du lien, patiente, concrète, qui préfère la trace durable aux bavardages de l'ego.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com