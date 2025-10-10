Le pass Culture partage (enfin) ses données avec des collectivités territoriales

Le pass Culture, application de recommandation culturelle doublée d'un dispositif de crédits, pour certains bénéficiaires, afin de s'offrir des produits ou expériences, annonce une nouvelle expérimentation. La SAS gestionnaire du pass Culture partagera en effet ses données avec les collectivités territoriales, pour informer leur politique culturelle.
Le 10/10/2025 à 12:42 par Antoine Oury
Publié le :
10/10/2025 à 12:42
Afin de contribuer à « lever les freins en matière de participation de la jeunesse à la vie culturelle des territoires », la SAS pass Culture annonce, dans un communiqué, la mise en place d'une expérimentation autour du partage des données recueillies par l'application.
« Comme l’ont souligné plusieurs rapports récents, dans le domaine de la culture, les données collectées par le pass Culture représentent une source d’information inédite sur l’offre disponible dans l’ensemble du territoire et sur les pratiques culturelles de la population âgée de 15 à 20 ans », indique-t-elle.
16 collectivités territoriales, de tailles diverses, participent à cette expérimentation : Septèmes-les-Vallons, Saint-Rémy-de-Provence, Rezé, Seine Normandie Agglomération, Angoulême, Arles, Strasbourg, Champigny-sur-Marne, Séné, Chartres, Vannes, Le Creusot, Communauté d’Agglomération Grand Dole, Lyon, Alfortville et Issy-les-Moulineaux.
Elles transmettront « leurs besoins en matière d’échelle de données » au pass Culture, qui assurera « la remontée et le recueil » de celles-ci.
Un point d’étape de cette expérimentation sera réalisé au cours du salon des Maires et des collectivités locales dans le cadre d’un atelier organisé par la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture en novembre 2025.
L'expérimentation autour du partage des données de la SAS pass Culture intervient des années après la généralisation du dispositif à tous les jeunes de 18 ans, en 2021. Pourtant, cette utilisation publique des informations récoltées via l'application s'inscrivait au cœur du projet d'origine, mais aura finalement été repoussée, encore et encore.
La Cour des Comptes s'en agaçait quelque peu, dans son sévère rapport publié en fin d'année 2024. « [L]es données récoltées par la société [Pass Culture] sont sans commune mesure avec les enquêtes ou les bases de données éparses exploitées par les services du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) en administration centrale », remarquait-elle.
Pour déplorer aussitôt : « [C]es données exploitées par la société pass Culture font aujourd’hui l’objet d’un partage insuffisant avec le ministère, que ce soient les directions centrales ou les DRAC, en dépit d’une convention entre la société et le DEPS censée faciliter l’accès aux données. »
Porteuse d’une mission de service public, la société pass Culture doit ainsi impérativement faciliter la transmission des données au ministère à titre gratuit, anonymisées lorsque le règlement général sur la protection des données le requiert. Les systèmes d’information de la société doivent pouvoir exporter plus facilement leurs bases vers celles du ministère, financeur quasi-exclusif, afin de créer ce « commun numérique », en conformité avec les exigences réglementaires, par la voie d’une interface de programmation d’application (API) spécifique.
– Rapport de la Cour des Comptes, décembre 2024
« Les données du pass Culture représentent également une source d’information tout à fait précieuse sur l’offre disponible dans l’ensemble du territoire et sur les pratiques culturelles entre 15 à 20 ans », remarquait encore l'autorité administrative. « Il serait intéressant que ces données soient mises gratuitement au service des politiques publiques portées par le ministère, tant au plan national que territorial. »
À LIRE - Italie : une “Carte de la culture” à 100 € pour acheter des livres
Cette critique s'inscrivait dans une remise en cause, plus large, du mode de gouvernance du pass Culture : pour la Cour des Comptes, mais aussi le Sénat, il est nécessaire de transformer la SAS en un opérateur de l'État, afin d'exercer un meilleur contrôle des dépenses et une évaluation suivie des résultats.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
