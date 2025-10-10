Freida McFadden recule, mais résiste : le ménage continue dans le top 10

Semaine 40 (du 29 septembre au 5 octobre 2025) : et si le règne de La Femme de ménage prenait fin ? Si les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier) étaient progressivement éjectés hors du top 10 des ventes ? Laissant votre serviteur enfin libre de parler d'autres ouvrages. Ce jour finira bien par arriver, mais nous n'y sommes pas encore. Quoique...
Le 10/10/2025 à 11:51 par Ugo Loumé
Publié le :
10/10/2025 à 11:51
Car, pour la troisième semaine de suite, l'autrice américaine doit se résoudre à céder la 1e place du classement. Aujourd'hui, c'est à nouveau au profit du tome 110 de One Piece (Glénat), par Eiichirō Oda, qui distance tout le monde avec 32.062 exemplaires vendus. La Femme de ménage (J'ai lu) est 2e avec 22.561 ventes.
Les autres ouvrages de Freida McFadden, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu) et La Femme de ménage se marie (City) sont respectivement 4e (17.964 ventes), 5e (16.696 ventes) et 8e (15.500 ventes). Des résultats plus que corrects, mais qui montrent une Freida McFadden plus bousculée que jamais dans les rayons des librairies.
En 3e place, on trouve Les Complices du mal (Plon), de Omar Youssef Souleimane, avec 20.919 ventes. Le journaliste du Point profite sans doute d'une large couverture médiatique et de l'effet Streisand produit par la mise en demeure déposée par La France Insoumise avant la parution du livre.
Cet automne, les lecteurs jouent à se faire peur et à résoudre des mystères. Dans le reste du top 10, on trouve à la 6e place (16.481 ventes) Dan Brown avec Le Secret des secrets (Lattès, trad. Carole Delporte et Dominique Defert), à la 7e place(16.406) Ken Follett avec Le cercle des jours (Robert Laffont, trad. Odile Demange, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin et Pierre Reignier), et à la 9e place (15.135 ventes) Franck Thilliez avec le thriller jeunesse Le roman maudit (Auzou), illustré par Thomas Gilbert.
Enfin, en 10e position avec 13.226 exemplaires vendus, un roman qui sent bon Halloween : Le vent souffle sur Little Balmoral, de Sophie Jomain (Charleston).
Côté librairie seulement, pas de changement notable mis à part la présence dans le top 10 des deux romans phares de la rentrée littéraire, présents dans la deuxième sélection du Prix Goncourt : Kolkhoze d'Emmanuel Carrère en 4e position, et La Maison vide de Laurent Mauvignier en 6e position.
À LIRE — László Krasznahorkai, Prix Nobel de Littérature 2025
Après quelques semaines en chute libre, le marché se refait quelques couleurs. On observe une légère augmentation par rapport à la semaine dernière, de 2 % en volume de ventes et de 3 % en chiffre d'affaires. Cependant, la comparaison avec la même période de l'année dernière ne donne pas motif à se réjouir : - 6 % en volume et - 5 % en chiffre d'affaires.
