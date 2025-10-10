Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Economie

Freida McFadden recule, mais résiste : le ménage continue dans le top 10

Semaine 40 (du 29 septembre au 5 octobre 2025) : et si le règne de La Femme de ménage prenait fin ? Si les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier) étaient progressivement éjectés hors du top 10 des ventes ? Laissant votre serviteur enfin libre de parler d'autres ouvrages. Ce jour finira bien par arriver, mais nous n'y sommes pas encore. Quoique...

Le 10/10/2025 à 11:51 par Ugo Loumé

Ugo Loumé

ActuaLitté

Car, pour la troisième semaine de suite, l'autrice américaine doit se résoudre à céder la 1e place du classement. Aujourd'hui, c'est à nouveau au profit du tome 110 de One Piece (Glénat), par Eiichirō Oda, qui distance tout le monde avec 32.062 exemplaires vendus. La Femme de ménage (J'ai lu) est 2e avec 22.561 ventes.

Les autres ouvrages de Freida McFadden, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu) et La Femme de ménage se marie (City) sont respectivement 4e (17.964 ventes), 5e (16.696 ventes) et 8e (15.500 ventes). Des résultats plus que corrects, mais qui montrent une Freida McFadden plus bousculée que jamais dans les rayons des librairies. 

En 3e place, on trouve Les Complices du mal (Plon), de Omar Youssef Souleimane, avec 20.919 ventes. Le journaliste du Point profite sans doute d'une large couverture médiatique et de l'effet Streisand produit par la mise en demeure déposée par La France Insoumise avant la parution du livre.

Mystères et sueurs froides pour l'automne

Cet automne, les lecteurs jouent à se faire peur et à résoudre des mystères. Dans le reste du top 10, on trouve à la 6e place (16.481 ventes) Dan Brown avec Le Secret des secrets (Lattès, trad. Carole Delporte et Dominique Defert), à la 7e place(16.406) Ken Follett avec Le cercle des jours (Robert Laffont, trad. Odile Demange, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin et Pierre Reignier), et à la 9e place (15.135 ventes) Franck Thilliez avec le thriller jeunesse Le roman maudit (Auzou), illustré par Thomas Gilbert.

Enfin, en 10e position avec 13.226 exemplaires vendus, un roman qui sent bon Halloween : Le vent souffle sur Little Balmoral, de Sophie Jomain (Charleston).

Côté librairie seulement, pas de changement notable mis à part la présence dans le top 10 des deux romans phares de la rentrée littéraire, présents dans la deuxième sélection du Prix Goncourt Kolkhoze d'Emmanuel Carrère en 4e position, et La Maison vide de Laurent Mauvignier en 6e position.

À LIRE — László Krasznahorkai, Prix Nobel de Littérature 2025

Après quelques semaines en chute libre, le marché se refait quelques couleurs. On observe une légère augmentation par rapport à la semaine dernière, de 2 % en volume de ventes et de 3 % en chiffre d'affaires. Cependant, la comparaison avec la même période de l'année dernière ne donne pas motif à se réjouir : - 6 % en volume et - 5 % en chiffre d'affaires.

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

/uploads/images/joel-dicker-suzanne-collins-les-best-sellers-balayes-une-fois-de-plus-67cab9f05e682076972994-68e8d1de13fec444277877.jpeg

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

 
 
 
 
 

 

Par Ugo Loumé
Commenter cet article

 

One Piece Tome 110

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 27/09/2025

208 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344062814
9782344062814
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Les complices du mal

Omar Youssef Souleimane

Paru le 02/10/2025

256 pages

Plon

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259322737
9782259322737
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709668385
9782709668385
En partenariat avec
Edistat

Le cercle des jours

Ken Follett trad. Christel Gaillard-Paris, Odile Demange, Renaud Morin, Pierre Reignier

Paru le 25/09/2025

592 pages

Robert Laffont

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221277096
9782221277096
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

Le roman maudit

A préciser, Franck Thilliez

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039562539
9791039562539
En partenariat avec
Edistat

Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

Paru le 18/09/2025

310 pages

Charleston éditions

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294595
9782385294595
En partenariat avec
Edistat

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
En partenariat avec
Edistat

Solo Leveling Tome 19

Disciples (Redice Studio), Chugong, h-goon trad. Sabrina Damoune

Paru le 01/10/2025

240 pages

Kbooks

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884164
9782382884164
En partenariat avec
Edistat

Méfie-toi

Harlan Coben trad. Roxane Azimi

Paru le 25/09/2025

423 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350891
9782266350891
En partenariat avec
Edistat

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335225
9782266335225
En partenariat avec
Edistat

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818061985
9782818061985
En partenariat avec
Edistat

Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 25/09/2025

398 pages

Belfond

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714499585
9782714499585
En partenariat avec
Edistat

J'ai perdu un bédouin dans Paris

Arthur Essebag

Paru le 01/10/2025

336 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246844785
9782246844785
En partenariat avec
Edistat

Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 01/10/2025

544 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226467461
9782226467461
En partenariat avec
Edistat

Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252030
9782253252030
En partenariat avec
Edistat

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
En partenariat avec
Edistat

La bataille du no man's land de Shinjuku : avance

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/10/2025

190 pages

Editions Ki-oon

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719855
9791032719855
En partenariat avec
Edistat

Mi vida

Kendji Girac

Paru le 01/10/2025

254 pages

Flammarion

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080489258
9782080489258
En partenariat avec
Edistat

Tant mieux

Amélie Nothomb

Paru le 20/08/2025

216 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504395
9782226504395
En partenariat avec
Edistat

Alchemised

SenLinYu trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 01/10/2025

925 pages

Hachette

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017293705
9782017293705
En partenariat avec
Edistat

L'ultime avertissement

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

327 pages

Pocket

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352833
9782266352833
En partenariat avec
Edistat

La Voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

352 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226486356
9782226486356
En partenariat avec
Edistat

La Nouvelle sorcière

Jérôme Pélissier, Carine Hinder

Paru le 01/10/2025

72 pages

Glénat

13,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067710
9782344067710
En partenariat avec
Edistat

Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 24/09/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033921356
9791033921356
En partenariat avec
Edistat

Les assassins de l'aube

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

452 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353267
9782266353267
En partenariat avec
Edistat

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629094
9782824629094
En partenariat avec
Edistat

Terre des Hommes

Antoine de Saint-Exupéry, Riad Sattouf

Paru le 02/10/2025

271 pages

Editions Gallimard

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073120038
9782073120038
En partenariat avec
Edistat

Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe trad. Marguerite Capelle

Paru le 18/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101976
9782073101976
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627571
9782824627571
En partenariat avec
Edistat

Cosy Love and Christmas Crime

A préciser, Anouk Filippini

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039564236
9791039564236
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas

Léa Di Benedetto, Julie Madar

Paru le 02/10/2025

256 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534592
9791028534592
En partenariat avec
Edistat

D'une beauté sauvage

Christian Signol

Paru le 17/09/2025

288 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226459022
9782226459022
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

Triste tigre

Neige Sinno

Paru le 14/08/2025

275 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073115799
9782073115799
En partenariat avec
Edistat

Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240265
9782247240265
En partenariat avec
Edistat

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252559
9782253252559
En partenariat avec
Edistat

Kagurabachi Tome 5

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 03/10/2025

192 pages

Dargaud

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505133810
9782505133810
En partenariat avec
Edistat

Cyberpunk

Asma Mhalla

Paru le 19/09/2025

208 pages

Seuil

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021587586
9782021587586
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493842
9782226493842
En partenariat avec
Edistat

Le Monde selon Oz

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

Paru le 19/09/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505127451
9782505127451
En partenariat avec
Edistat

La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

213 pages

Kennes

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300169
9782931300169
En partenariat avec
Edistat

Phénoménal

Bruno Dequier

Paru le 03/10/2025

72 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510332
9782808510332
En partenariat avec
Edistat

Les Caprices de la brume

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 10/09/2025

432 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702182376
9782702182376
En partenariat avec
Edistat

La promesse cachée

Lucinda Riley trad. Emilie Passerieux

Paru le 02/10/2025

635 pages

Charleston éditions

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385293222
9782385293222
En partenariat avec
Edistat

Un Noël à la cerise

A préciser, Cynthia Kafka

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039563628
9791039563628
En partenariat avec
Edistat

Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

349 pages

XO Editions

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489216
9782374489216
En partenariat avec
Edistat

Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 12/02/2025

34 pages

Foucher

2,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782216175710
9782216175710
En partenariat avec
Edistat

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755678628
9782755678628
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 5

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/10/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384963669
9782384963669
En partenariat avec
Edistat

Bénédiction

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 11/09/2025

224 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018634
9791042018634
En partenariat avec
Edistat

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
En partenariat avec
Edistat

Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226487186
9782226487186
En partenariat avec
Edistat

La collision

Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101228
9782073101228
En partenariat avec
Edistat

Les pansements invisibles

Baptiste Beaulieu, Leng Qin

Paru le 02/10/2025

36 pages

Editions Les Arènes

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514103
9791037514103
En partenariat avec
Edistat

J'ai commencé par mourir

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

576 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418963
9782290418963
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401094420
9782401094420
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Juré, craché

Eric Dupond-Moretti, Marc-Olivier Fogiel

Paru le 25/09/2025

331 pages

Michel Lafon

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749961903
9782749961903
En partenariat avec
Edistat

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422885
9782290422885
En partenariat avec
Edistat

Au premier regard

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 20/08/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253402
9782253253402
En partenariat avec
Edistat

La fille dans les griffes du lynx

Karin Smirnoff trad. Hege Roel Rousson, Hege Roel-Rousson

Paru le 01/10/2025

400 pages

Actes Sud Editions

23,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330212636
9782330212636
En partenariat avec
Edistat

Ces questions que tout le monde se pose

Maud Ankaoua

Paru le 25/09/2025

240 pages

Eyrolles

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416017001
9782416017001
En partenariat avec
Edistat

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

312 pages

Rivages

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667900
9782743667900
En partenariat avec
Edistat

Fermeture des portes

Yuto Suzuki trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 01/10/2025

192 pages

Glénat

7,20 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344064887
9782344064887
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276692
9782017276692
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258212299
9782258212299
En partenariat avec
Edistat

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253070443
9782253070443
En partenariat avec
Edistat

La Croisée des corbeaux

Andrzej Sapkowski trad. Lydia Waleryszak, Lydia Cantin-Waleryszak

Paru le 01/10/2025

320 pages

Bragelonne

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028131920
9791028131920
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017207030
9782017207030
En partenariat avec
Edistat

L'art et la création de Arcane

Mana Books, Elisabeth Vincentelli trad. Matthieu Falletti

Paru le 05/12/2024

224 pages

Mana books

39,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035505677
9791035505677
En partenariat avec
Edistat

La compagnie des heureux hasards

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

440 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080461902
9782080461902
En partenariat avec
Edistat

L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 21/08/2025

128 pages

Julliard

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056867
9782260056867
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Déambulation dans les ruines

Michel Onfray

Paru le 24/09/2025

352 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226496997
9782226496997
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348399
9782017348399
En partenariat avec
Edistat

Chambre 505

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

594 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254812
9782253254812
En partenariat avec
Edistat

Leurs secrets

Angélina Delcroix

Paru le 01/10/2025

272 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681949
9782755681949
En partenariat avec
Edistat

Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349024
9782266349024
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411421
9782290411421
En partenariat avec
Edistat

Cahier de français 3e ColleGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic

Paru le 17/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047407110
9782047407110
En partenariat avec
Edistat

Coeur d'amande

Yasmina Khadra

Paru le 21/08/2025

266 pages

Pocket

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351324
9782266351324
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095
9791041423095
En partenariat avec
Edistat

Folcoche

Emilie Lanez

Paru le 01/10/2025

192 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246840497
9782246840497
En partenariat avec
Edistat

Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909763
9782493909763
En partenariat avec
Edistat

Kaiju n°8 Tome 15

A préciser, Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 17/09/2025

196 pages

Kazé Editions

7,15 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351821
9782820351821
En partenariat avec
Edistat

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 15

Itsuki Nanao, Natsu Hyûga, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 04/09/2025

172 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032720752
9791032720752
En partenariat avec
Edistat

Le jour où Rose a disparu

Julien Sandrel

Paru le 01/10/2025

400 pages

HarperCollins France

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033918028
9791033918028
En partenariat avec
Edistat

Bellatrix Tome 3

Leo

Paru le 03/10/2025

48 pages

Dargaud

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205213256
9782205213256
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

Je vais mieux

David Foenkinos

Paru le 04/01/2018

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072767647
9782072767647
En partenariat avec
Edistat

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246831662
9782246831662
En partenariat avec
Edistat

Les animaux et nous

Astrid Chavineau, Bérénice de Rorthais

Paru le 20/08/2025

192 pages

Flammarion

4,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080474148
9782080474148
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412312
9782290412312
En partenariat avec
Edistat

Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 27/08/2025

466 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254577
9782253254577
En partenariat avec
Edistat

Kaiju n°8 Tome 15 . Edition limitée

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 17/09/2025

196 pages

Kazé Editions

7,15 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820353481
9782820353481
En partenariat avec
Edistat

Les aigles de Rome Tome 8 . Edition collector

Enrico Marini

Paru le 26/09/2025

64 pages

Dargaud

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505142027
9782505142027
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

Les nouveaux antisémites

Nora Bussigny

Paru le 17/09/2025

272 pages

Albin Michel

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226497734
9782226497734
En partenariat avec
Edistat

Chats sur ordonnance Tome 1

Syou Ishida trad. Diane Durocher

Paru le 01/10/2025

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256328
9782253256328
En partenariat avec
Edistat

Les Monsieur Madame La fête d'Halloween

Roger Hargreaves, Adam Hargreaves

Paru le 01/10/2025

40 pages

Hachette

2,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017288756
9782017288756
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

T'choupi fête Halloween

Thierry Courtin

Paru le 06/10/2016

24 pages

Nathan

6,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782092570470
9782092570470
En partenariat avec
Edistat

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381222387
9782381222387
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401105423
9782401105423
En partenariat avec
Edistat

La chambre aux papillons

Lucinda Riley trad. Elisabeth Luc

Paru le 27/08/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256694
9782253256694
En partenariat avec
Edistat

Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266200462
9782266200462
En partenariat avec
Edistat

Le trésor de San Inferno

Trondheim, Tarrin, Lewis Trondheim, Fabrice Tarrin

Paru le 26/09/2025

48 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510417
9782808510417
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228937597
9782228937597
En partenariat avec
Edistat

La régate

Jacques Martin, Roger Seiter, Régric

Paru le 17/09/2025

48 pages

Casterman

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203281752
9782203281752
En partenariat avec
Edistat

La meute

Olivier Pérou, Charlotte Belaïch

Paru le 07/05/2025

350 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080428714
9782080428714
En partenariat avec
Edistat

La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805074
9782378805074
En partenariat avec
Edistat

70 bis, entrée des artistes

Patrick Modiano, Christian Mazzalai

Paru le 02/10/2025

208 pages

Editions Gallimard

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073123633
9782073123633
En partenariat avec
Edistat

Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

331 pages

Flammarion

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080468888
9782080468888
En partenariat avec
Edistat

Princesses Disney

Jérémy Mariez

Paru le 27/08/2025

128 pages

Hachette

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312512
9782017312512
En partenariat avec
Edistat

Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

8,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266286275
9782266286275
En partenariat avec
Edistat

Le grand détournement

Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre

Paru le 11/09/2025

212 pages

Allary Editions

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735676
9782370735676
En partenariat avec
Edistat

Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

506 pages

Jean-Claude Lattès

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674300
9782709674300
En partenariat avec
Edistat

La Valse des âmes

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253909927
9782253909927
En partenariat avec
Edistat

D'or et de jungle

Jean-Christophe Rufin

Paru le 02/10/2025

496 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073073259
9782073073259
En partenariat avec
Edistat

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 13/08/2025

395 pages

Stock

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097001
9782234097001
En partenariat avec
Edistat

Zem

Laurent Gaudé

Paru le 20/08/2025

267 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330140946
9782330140946
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035822521
9791035822521
En partenariat avec
Edistat

Le paradoxe de l'abondance

Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux

Paru le 03/10/2025

160 pages

Dargaud

22,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205214765
9782205214765
En partenariat avec
Edistat

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080028
9782073080028
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais seul, l'expérience

Natacha Calestrémé

Paru le 03/09/2025

219 pages

HarperCollins France

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924135
9791033924135
En partenariat avec
Edistat

Une si lente agonie

Elizabeth George trad. Nathalie Serval

Paru le 02/10/2025

506 pages

Presses de la Cité

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258211063
9782258211063
En partenariat avec
Edistat

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710381419
9782710381419
En partenariat avec
Edistat

Le couple qui défia les nazis

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 17/09/2025

512 pages

J'ai lu

9,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430255
9782290430255
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

Hatier

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113459
9782401113459
En partenariat avec
Edistat

Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253127628
9782253127628
En partenariat avec
Edistat

Edition Grimoire

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 01/10/2025

420 pages

Pika Edition

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043301421
9791043301421
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 13/08/2025

379 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246843214
9782246843214
En partenariat avec
Edistat

Mon BBcédaire

Brigitte Bardot

Paru le 01/10/2025

350 pages

Fayard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733531
9782213733531
En partenariat avec
Edistat

Les aigles de Rome Tome 8 . Edition collector

Enrico Marini

Paru le 26/09/2025

64 pages

Dargaud

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505130758
9782505130758
En partenariat avec
Edistat

L'heure du traître

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso, Livia Pastore, Benoît Dellac, Kyko Duarte

Paru le 24/09/2025

64 pages

Soleil Productions

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302104754
9782302104754
En partenariat avec
Edistat

James

Percival Everett trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 22/08/2025

283 pages

Editions de l'Olivier

23,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823622188
9782823622188
En partenariat avec
Edistat

Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070650644
9782070650644
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

159 pages

Belin

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035826468
9791035826468
En partenariat avec
Edistat

Nos coeurs invincibles

Tala Albanna, Michelle Amzalak

Paru le 01/10/2025

176 pages

Flammarion

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080146601
9782080146601
En partenariat avec
Edistat

France Fictions

Yann Bouvier, Yann Bouvier

Paru le 25/09/2025

336 pages

First

22,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412099650
9782412099650
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

The Summer Hikaru Died Tome 6

Mokumokuren trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 01/10/2025

196 pages

Pika Edition

7,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043300172
9791043300172
En partenariat avec
Edistat

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035817404
9791035817404
En partenariat avec
Edistat

Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073084187
9782073084187
En partenariat avec
Edistat

Traverser les montagnes et venir naître ici

Marie Pavlenko

Paru le 14/08/2025

384 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351140
9782266351140
En partenariat avec
Edistat

La conspiration

Thomas Snégaroff

Paru le 01/10/2025

368 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226497727
9782226497727
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075187541
9782075187541
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Dandadan Tome 19

A préciser, Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 10/09/2025

Kazé Editions

7,29 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351715
9782820351715
En partenariat avec
Edistat

Hope is blue

Aya Estrela

Paru le 24/09/2025

475 pages

Plumes du Web

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381512396
9782381512396
En partenariat avec
Edistat

Remparts

Denis Lapière, Bourgne, Eillam

Paru le 26/09/2025

56 pages

Graton éditeur

16,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390602194
9782390602194
En partenariat avec
Edistat

Son odeur après la pluie

Cédric Sapin-Defour

Paru le 21/08/2024

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253248576
9782253248576
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487
9782266229487
En partenariat avec
Edistat

La mort est en train de changer

Dominique Eddé

Paru le 17/09/2025

126 pages

Liens qui libèrent (Les)

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791020922205
9791020922205
En partenariat avec
Edistat

Fascination

Stephenie Meyer trad. Luc Rigoureau

Paru le 01/10/2025

576 pages

Hachette

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017333944
9782017333944
En partenariat avec
Edistat

La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782608123015
9782608123015
En partenariat avec
Edistat

Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723488525
9782723488525
En partenariat avec
Edistat

Pack en 3 volumes : Tome 19 ; Roman Tome 3 ; Carnet d'illustration

Xxx, Disciples (Redice Studio), Chugong, h-goon

Paru le 01/10/2025

Kbooks

29,90 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884485
9782382884485
En partenariat avec
Edistat

Fait maison N°9

Cyril Lignac

Paru le 03/10/2025

110 pages

Editions de la Martinière

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040124375
9791040124375
En partenariat avec
Edistat

Ne cède jamais

David Goggins trad. Lucie Césaire

Paru le 25/09/2025

338 pages

Robert Laffont

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221281079
9782221281079
En partenariat avec
Edistat

Quatre jours sans ma mère

Ramsès Kefi

Paru le 21/08/2025

204 pages

Philippe Rey

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384822492
9782384822492
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie, Elléa Bird, Estienne De La Boetie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

191 pages

Belin

3,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035841096
9791035841096
En partenariat avec
Edistat

Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075103763
9782075103763
En partenariat avec
Edistat

Samouraï rouge

Nicolas Jarry, Vax

Paru le 24/09/2025

63 pages

Soleil Productions

16,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302105591
9782302105591
En partenariat avec
Edistat

Frapper l'épopée

Alice Zeniter

Paru le 20/08/2025

416 pages

J'ai lu

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415009
9782290415009
En partenariat avec
Edistat

La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 21/08/2025

360 pages

L'Archipel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809850864
9782809850864
En partenariat avec
Edistat

Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073052148
9782073052148
En partenariat avec
Edistat

Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

Paru le 24/05/2023

192 pages

Flammarion

3,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080418159
9782080418159
En partenariat avec
Edistat

Falling Like Leaves

Wilson Misty, Misty Wilson trad. Alison Jacquet-Robert

Paru le 11/09/2025

320 pages

Editions Gallimard

15,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075228060
9782075228060
En partenariat avec
Edistat

Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253937432
9782253937432
En partenariat avec
Edistat

Les grandes oubliées

Titiou Lecoq, Marie Dubois

Paru le 18/09/2025

240 pages

Iconoclaste (l')

32,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805142
9782378805142
En partenariat avec
Edistat

Tout ça finira mal

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018676
9782848018676
En partenariat avec
Edistat

Toujours de ton côté

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 02/04/2025

192 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344061343
9782344061343
En partenariat avec
Edistat

Mercredi

Tehlor Kay Mejia trad. Isabelle Troin

Paru le 14/08/2025

361 pages

Editions Gallimard

17,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075218849
9782075218849
En partenariat avec
Edistat

La Cuisinière des Kennedy

Valérie Paturaud

Paru le 03/04/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347167
9782266347167
En partenariat avec
Edistat

Lever de soleil sur la moisson

Suzanne Collins trad. Guillaume Fournier

Paru le 02/10/2025

482 pages

Pocket

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350952
9782266350952
En partenariat avec
Edistat

Code pénal annoté + supplément au code pénal

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 10/07/2025

3468 pages

Editions Dalloz

37,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240326
9782247240326
En partenariat avec
Edistat

La délicatesse

David Foenkinos

Paru le 04/01/2018

209 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072767548
9782072767548
En partenariat avec
Edistat

La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262336
9782253262336
En partenariat avec
Edistat

Sonny Tuckson, Lettres à Jo 2/2

Yann, Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia, Giuseppe De Luca

Paru le 03/10/2025

48 pages

Editions Dupuis

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808509978
9782808509978
En partenariat avec
Edistat

Enfin seule

Lauren Bastide

Paru le 18/09/2025

251 pages

Allary Editions

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735638
9782370735638
En partenariat avec
Edistat

Izuku Midoriya : les origines

Kohei Horikoshi trad. David Le Quéré

Paru le 02/10/2025

196 pages

Editions Ki-oon

9,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719879
9791032719879
En partenariat avec
Edistat

L'enfer, c'est les autres

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018683
9782848018683
En partenariat avec
Edistat

La Cité Mouvante

Aouamri, Ozanam

Paru le 12/09/2025

88 pages

Le Lombard

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808211475
9782808211475
En partenariat avec
Edistat

Souvenirs égarés

Ema Dinkel

Paru le 24/09/2025

502 pages

Hachette

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017294627