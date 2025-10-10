Outre-Manche, des livres jeunesse font (malgré eux) la promo du porno

Situation de crise pour l'éditeur britannique Puffin, filiale de la multinationale Penguin Random House. Ce mercredi 8 octobre, la société a averti lecteurs, libraires, bibliothécaires et enseignants d'une faille de sécurité concernant un site dont l'adresse web était imprimée sur la couverture ou la quatrième de couverture des ouvrages des séries Spy Dog, Spy Pups et Spy Cat, ouvrages jeunesse signés par Andrew Cope.

Plusieurs établissements scolaires ont relayé l'information, à l'instar de la Queen Elizabeth's School, dans le Dorset, au sud-est de l'Angleterre. « En couverture ou quatrième de couverture de certaines éditions des séries Spy Dog, Spy Cat et Spy Pups, l'ancien site web de l'auteur, Andrew Cope, géré et mis à jour par ce dernier, était mentionné. Un tiers, non lié à Andrew Cope, a récemment pris le contrôle du nom de domaine et l'utilise pour afficher un site web différent, dont le contenu inapproprié est destiné aux adultes », indique un message de l'institution scolaire.

Un site pornographique a en effet pris la place de l'ancien site officiel d'Andrew Cope, d'autant plus néfaste pour les enfants qu'il ne comporte aucun dispositif de vérification d'âge. En 2023, le Royaume-Uni s'était doté d'un Online Safety Act, qui obligeait notamment les sites et plateformes diffusant des contenus pornographiques à vérifier l’âge de leurs utilisateurs, via une pièce d'identité, une carte de crédit ou un selfie.

Évidemment, certaines plateformes s'affranchissent de ces obligations, et contournent ces systèmes de vérifications d'âge.

Puffin Books invite les établissements scolaires et les bibliothèques à retourner les ouvrages concernés, et a annoncé la suspension de la commercialisation et de la distribution des titres affichant l'obscène URL... « Nous prenons cette situation très au sérieux et nous agissons le plus rapidement possible afin d'obtenir la fermeture de ce site, via les canaux appropriés. C'est un processus légal complexe, qui prendra du temps », annonce la maison d'édition.

Pas tant que ça, finalement : la BBC a indiqué, ce jeudi 9 octobre, que le site coupable avait disparu, justement parce qu'il ne respectait pas les dispositions de l'Online Safety Act, selon l'hébergeur Now Nominet.

La série Spy Dog, qui met en scène, comme son titre l'indique, des chiens relevant des missions d'espionnage, est publiée depuis 2005, avec comme public cible les enfants âgés de 7 à 12 ans. Les deux autres séries dérivées déclinent le concept, en l'adaptant à des chiots et des chats. Les trois séries restent inédites en France.

Photographie : illustration, Lachlan Hardy, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com