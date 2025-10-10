La campagne Ulule qui fait résonner les voix des littératures arabes

10 % de la cagnotte Ulule, ainsi qu’une partie des ventes du livre Voyages fantastiques en d’étranges contrées une fois commercialisé, seront reversés à Médecins du Monde pour soutenir leurs actions en Palestine.

Une aventure au parfum des “Milles et Une Nuits”

L’autrice palestinienne Sonia Nimr, l’une des grandes voix de la littérature jeunesse arabe, franchit une nouvelle frontière : son roman Voyages fantastiques en d’étranges contrées arrive enfin en français, grâce au traducteur Davide Knecht.

Couronné du prix Etisalat au Festival international du livre de Sharjah en 2014, traduit dans plusieurs langues, ce texte d’aventures et de résistance continue son voyage — tandis que son autrice est aujourd’hui nommée pour le Prix Hans Christian Andersen, la plus haute distinction mondiale pour la littérature jeunesse.

Inspiré des contes de fées orientaux, Voyages fantastiques en d’étranges contrées plonge le lecteur dans un univers empreint de merveilleux et d’espoir. Écho contemporain aux Mille et Une Nuits, le roman reprend le dispositif du récit-cadre, où les histoires s’enchâssent les unes dans les autres pour composer une fresque initiatique.

Sonia Nimr y retrace l’itinéraire de Qamar, une jeune Palestinienne qui quitte son village pour entreprendre un long voyage à travers des contrées réelles et imaginaires. À chaque étape, l’héroïne se transforme, devenant tour à tour une nouvelle version d’elle-même : « Libraire, piratesse, courtisane, professeure, et surtout mère, Qamar arpentera ce monde… »

De la littérature classique au conte contemporain…

Sonia Nimr est chercheuse et professeure de philosophie et d'études culturelles, reconnue pour ses contributions dans les domaines de l'histoire orale et de la mémoire collective. Au plus près de la réalité historique et littéraire, Sonia Nimr s’inspire largement des récits de voyages de l’aventurier Ibn Battûta.

Explorateur maghrébin du début du XIVe siècle, il est connu comme le « voyageur de l'Islam » ayant parcouru la totalité des pays islamiques, du Mali à Sumatra et du Kenya aux steppes russes pendant plus de trente ans.

Au travers de cette œuvre, elle revisite les codes et les règles de la littérature arabe traditionnelle. Ce livre se révèle alors en une ode à la transmission culturelle, aux traditions des contes arabes et à la mémoire de la culture palestinienne.

Après la tempête, vient l’embrasement…

Melissa Mimouni, lectrice et autrice de fantasy, vient conclure sa duologie avec son deuxième roman Diamants de Feu qui succède à Diamants de Givre. Dans le premier tome, nous avions découvert un univers empreint de magie et de secret, inspiré des contes et légendes de l'Afrique du Nord. On y suit des personnages féminins forts en quête de vérité et de liberté.

Le second tome suit Tizirel, enchanteresse de la nuit capable d’absorber l’énergie et les pouvoirs de ceux qui l’entourent. Alors qu’une invasion menace le pays, elle se voit confier une mission capitale : retrouver Ramila, enchanteresse légendaire à l’origine du désert. Le récit reprend là où le premier tome s’achève, entre vérités qui se dévoilent à demi et l’ombre d’un combat qui les dépasse.

Inspiré par le conte Le Rossignol de l’empereur, où la larme de l’empereur est ce qu’il y a de plus précieux pour le rossignol, Mabalad est un royaume où les larmes sont devenues une véritable monnaie d’échange. Construit par les récits qu’il contient et divisé entre lumière et obscurité, ce monde oblige ses habitants à se réinventer. Les personnages de Diamants de Feu tentent ainsi de trouver leur place et de forger leur propre légende pour sauver leur royaume.

