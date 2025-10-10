Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires

La sélection 2025 des Défricheurs de la rentrée littéraire

La bonne mère - Mathilda Di Matteo (Éditions L’Iconoclaste)

Nourrices - Séverine Cressan (Éditions Dalva)

Nous sommes faits d’orages - Marie Charrel (Éditions Les Léonides)

James - Percival Everett (auteur) / Anne-Laure Tissut (trad) (Éditions de L’Olivier)

La maison vide - Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit)

Trois fois la colère - Laurine Roux (Éditions du Sonneur)

L’homme sous l’orage - Gaëlle Nohant (Éditions L’Iconoclaste)

Quatre jours sans ma mère - Ramsès Kefi (Éditions Philippe Rey)

Le Palmier - Valentine Goby (Éditions Actes Sud)

La nuit au cœur - Nathacha Appanah (Éditions Gallimard)

« Les Défricheurs de la rentrée littéraire » est une initiative lancée en juillet 2022 par Edelweiss, plateforme professionnelle des acteurs de la chaîne du livre, pour faire entendre la voix des libraires indépendants et valoriser leur pouvoir de prescription. À partir du site www.edelweiss.plus, les libraires ont voté pour leurs titres préférés en littérature francophone et parmi les romans étrangers de la rentrée littéraire, afin de partager leurs découvertes.

À LIRE - Prix de Flore 2025 : un auteur repêché pour la deuxième sélection

Pour cette nouvelle édition, 1633 votes (participation en constante évolution) ont été enregistrés, en provenance de 250 librairies, soit 470 libraires participants « qui ont permis de mettre en avant des maisons d’édition indépendantes, mais aussi des autrices et des auteurs émergents, offrant ainsi un relai supplémentaire aux talents de demain » se félicitent Edelweiss et ses partenaires, le Syndicat de la librairie française et le site leslibraires.fr.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com