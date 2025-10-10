Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires

Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.
Le 10/10/2025 à 10:35 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
10/10/2025 à 10:35
0
Commentaires
3
Partages
La bonne mère - Mathilda Di Matteo (Éditions L’Iconoclaste)
Nourrices - Séverine Cressan (Éditions Dalva)
Nous sommes faits d’orages - Marie Charrel (Éditions Les Léonides)
James - Percival Everett (auteur) / Anne-Laure Tissut (trad) (Éditions de L’Olivier)
La maison vide - Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit)
Trois fois la colère - Laurine Roux (Éditions du Sonneur)
L’homme sous l’orage - Gaëlle Nohant (Éditions L’Iconoclaste)
Quatre jours sans ma mère - Ramsès Kefi (Éditions Philippe Rey)
Le Palmier - Valentine Goby (Éditions Actes Sud)
La nuit au cœur - Nathacha Appanah (Éditions Gallimard)
« Les Défricheurs de la rentrée littéraire » est une initiative lancée en juillet 2022 par Edelweiss, plateforme professionnelle des acteurs de la chaîne du livre, pour faire entendre la voix des libraires indépendants et valoriser leur pouvoir de prescription. À partir du site www.edelweiss.plus, les libraires ont voté pour leurs titres préférés en littérature francophone et parmi les romans étrangers de la rentrée littéraire, afin de partager leurs découvertes.
À LIRE - Prix de Flore 2025 : un auteur repêché pour la deuxième sélection
Pour cette nouvelle édition, 1633 votes (participation en constante évolution) ont été enregistrés, en provenance de 250 librairies, soit 470 libraires participants « qui ont permis de mettre en avant des maisons d’édition indépendantes, mais aussi des autrices et des auteurs émergents, offrant ainsi un relai supplémentaire aux talents de demain » se félicitent Edelweiss et ses partenaires, le Syndicat de la librairie française et le site leslibraires.fr.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 21/08/2025
266 pages
Groupe Robert Laffont
21,50 €
Paru le 20/08/2025
400 pages
Les Léonides
21,90 €
Paru le 22/08/2025
283 pages
Editions de l'Olivier
23,50 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 14/08/2025
244 pages
Sonneur (Editions du)
20,00 €
Paru le 21/08/2025
352 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 20/08/2025
336 pages
Actes Sud Editions
22,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Commenter cet article