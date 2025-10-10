Île-de-France : la région lance la 4e édition des Lectures à voix haute

Au programme : la présentation des textes et des lecteurs retenus pour la saison 2025-2026, ponctuée par une lecture d’un extrait de L’Attrape-Cœur de J. D. Salinger, interprété par Sébastien Pouderoux, sociétaire de la Comédie-Française.

Depuis 2016, la Région a fait de la lecture une priorité de sa politique culturelle. Outre les Lectures à voix haute, elle soutient les Leçons de littérature en lycée, les Clubs de lecture dans les CDI, et le Prix littéraire des lycéens d’Île-de-France.

Elle organise également la Quinzaine de la librairie, incitant les lycéens à fréquenter les librairies indépendantes et les bibliothèques. Chaque année, la Région distribue près de 7500 bons d’achat de livres, pour un montant total d’environ 200.000 €.

Avec l’application LABAZ, la Région étend son soutien aux jeunes : l’aide “sport et culture” de 100 €, désormais utilisable pour l’achat de livres et de manuels, a déjà séduit plus de 300.000 jeunes Franciliens.

Cette initiative encourage la création d’une première bibliothèque personnelle et inscrit la lecture dans le quotidien. En plaçant le livre au cœur de son action, la Région souhaite affirmer sa conviction : la lecture est un outil d’émancipation, d’égalité et d’ouverture culturelle.

Soutenir la lecture, encourager les jeunes talents et renforcer l’économie du livre : telles sont les ambitions de la Région Île-de-France, qui consacre environ 8 millions d’euros par an à ce secteur.

Une politique cohérente et durable, qui fait du livre un pilier de la vie culturelle francilienne.

