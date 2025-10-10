Écologie du livre en régions : les webinaires et formations du 4e trimestre

Coordonné par les structures régionales du livre, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et l’Association pour l’écologie du livre, le programme « L'Écologie du livre en régions » permet à des professionnels de la chaine du livre d'en apprendre plus sur l'impact environnemental de leur production, sur le fonctionnement du secteur et les relations entre ses acteurs ou encore sur les enjeux relatifs à la bibliodiversité et à la concentration économique.

Lancée en 2024 et reconduite en 2025, la démarche se décline en quatre rendez-vous lors de cet ultime trimestre de l'année. Le premier, ce jeudi 9 octobre, s'intéressait à la médiation scientifique en bibliothèque.

Les deux webinaires de novembre s'adressent à l'interprofession dans son ensemble, avec une présentation du centre de ressources sur les enjeux actuels de diffusion et de communication des pensées de l’écologie du livre et de la lecture, par l'Association pour l'écologie du livre. L'autre proposition porte sur L'Abo, une offre de location de livres en librairie.

Enfin, le mardi 9 décembre, Auvergne-Rhône-Alpes livre & lecture et le réseau RELIEF, qui réunit des événements littéraires et autres festivals, se pencheront sur l'adaptation aux aléas climatiques.

Le programme complet du 4e trimestre 2025 est consultable ci-dessous.

