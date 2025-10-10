Inscription
#Adaptation

A Knight of the Seven Kingdoms : le GOAT GoT de retour

Quinze ans déjà après les premiers épisodes de la série Game of Thrones sur HBO, une nouvelle série préquelle se profile, dans la suite de House of the Dragon, démarrée en 2022. A Knight of the Seven Kingdoms adopte, d'après sa bande-annonce, un ton plus léger, sans négliger l'épique.

Le 10/10/2025 à 09:32 par Antoine Oury

10/10/2025 à 09:32

Antoine Oury

ActuaLitté

L'univers de George R.R. Martin se déploie à nouveau en série, toujours confiée aux bons soins du réseau HBO. La plateforme HBO Max diffusera à partir du 19 janvier 2026 A Knight of the Seven Kingdoms. Elle réunit, à son casting, Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, ou encore Finn Bennett.

A Knight of the Seven Kingdoms, ou AKSK pour les intimes, est tirée de la série de livres Tales of Dunk and Egg (« Les aventures de Dunk et de l'Œuf »), des romans courts qui mettent en scène Duncan le Grand et Aegon Targaryen.

Les trois romans de cette série ont été publiés, en France, en un seul volume, intitulé Chroniques du chevalier errant, dans une traduction de Paul Benita, Jean Sola et Patrick Marcel (J'ai lu).

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Antoine Oury
Chroniques du chevalier errant

R.r. martin George, George R.R. Martin, George R. R. Martin trad. Paul Benita, Jean Sola, Patrick Marcel

Paru le 29/06/2022

434 pages

J'ai lu

8,80 €

ActuaLitté
9782290374436
