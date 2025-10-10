L’île aux deux paons : une adoption homoparentale, en livre et à la télévision

Le tournage du téléfilm Notre fils a commencé ce jeudi 9 octobre, et prend place jusqu'au 14 novembre à Rennes et dans sa région.

À 8 ans, Théo vit dans un foyer de l’ASE. Il rêve d’une famille et demande chaque jour pourquoi il n’y a pas droit.



À 500 kilomètres, Damien et Antoine luttent contre les méandres administratifs pour faire renouveler leur agrément d’adoption. Leur rencontre est un choc, une évidence : entre eux, le lien s’impose comme une promesse. Mais pour que ce lien devienne une famille, ils devront surmonter de nombreux obstacles… et Théo, apprivoiser son histoire.



Un combat émouvant et porteur d’espoir, où l’on découvre que dans certaines histoires, ce n’est pas la famille qui choisit l’enfant, mais l’enfant qui choisit sa famille.

– Le synopsis pour Notre fils