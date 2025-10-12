Stéphanie Perez, lauréate littérature du prix Lire en Poche 2025

En mettant à l’honneur la traduction, la création française, la littérature jeunesse et le polar, Lire en Poche confirme son rôle essentiel dans la diffusion du livre au format poche — ce compagnon de route accessible et démocratique. Une édition 2025 résolument ouverte, curieuse et fidèle à son esprit : faire dialoguer les mots, les genres et les lecteurs.

Du côté de la création francophone, le Prix de littérature française est revenu à Stéphanie Perez pour son roman Le Gardien de Téhéran (Pocket). Élue par un jury de dix lecteurs réunis à la médiathèque de Gradignan, l’autrice s’impose avec une écriture sensible et habitée, mêlant mémoire et quête d’identité. Elle devance Daniel Fohr (La Vague qui vient, Babel) et Dimitri Kantcheloff (Vie et mort de Vernon Sullivan, Points).

CHRONIQUE —Le Gardien de Téhéran, de Stéphanie Perez

C’est Johan-Frédérik Hel Guedj qui a remporté le Prix de littérature traduite pour sa remarquable adaptation de Les Naufragés du Wager de David Grann (Points). Un travail d’orfèvre, salué par les libraires présents sur le salon, qui ont souligné la finesse et la fluidité d’une traduction restituant toute la tension dramatique du récit maritime.

Face à lui, Dominique Gay-Blanquet (Les Ravissements, J’ai Lu) et Chloé Billon (Dans le fossé, Zulma) complétaient une sélection d’une belle exigence littéraire.

Chez les plus jeunes lecteurs, les élèves de CM1, CM2 et de 6ᵉ ont tranché : David Bry reçoit le Prix de littérature jeunesse pour Les Héritiers de Brisaine – La Malédiction du bois d’ombres (PKJ). Ce premier volume d’une saga pleine de mystères a séduit par son rythme haletant et ses personnages attachants.

Ses rivales, Sandrine Bonini (La Folle évasion, Seuil Jeunesse) et Anne-Fleur Multon (Les Petites sorcières : Tildir la catastrophe, Sarbacane), ont également conquis les cœurs par leur imagination foisonnante.

Enfin, le Prix Sud Ouest/Lire en Poche du Polar, décerné par les internautes, a couronné Alexandre Courban pour Passage de l’Avenir, 1934 (Folio Policier). Ce roman noir, ancré dans la mémoire sociale des années 1930, se distingue par une écriture nerveuse et une atmosphère tendue à souhait.

Les lecteurs en ligne ont tranché entre trois univers très différents, où figuraient aussi Nicolas Druart (L’Instinct, HarperCollins Noir) et Nicolas Lebel (Peines perdues, Livre de Poche Policier).

