Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album

Le scénariste Appollo et le dessinateur Brüno signent une nouvelle vision de l’univers imaginé par Morris en 1946. Le titre, Dakota 1880, fait écho à la première aventure de Lucky Luke, Arizona 1880, et s’inspire pour sa structure de Sept histoires de Lucky Luke (1974). L’album se compose de sept récits courts qui explorent la jeunesse du personnage, avant l’apparition de figures emblématiques comme Jolly Jumper ou les Dalton.

Lucky Luke y apparaît comme un héros en formation, confronté à la dureté du monde mais déjà animé par un sens aigu de la justice. « Nous le mettons en scène au moment de sa naissance dans l'album de Morris, juste avant qu'il ne devienne une légende de l'Ouest. C'est un Lucky Luke en devenir », explique Appollo dans le dossier de presse.

Ce jour-là, dans les étendues enneigées du Dakota, Lucky Luke gît dans la neige, battu par deux hommes. Recruté comme shotgun, il escorte une diligence chargée de traverser les États-Unis du Nord jusqu’à la Californie. Le voyage prend des allures d’odyssée à travers un Far West finissant, peuplé de figures hautes en couleur : une femme promise à un officier qu’elle n’a jamais vu, deux poètes querelleurs, le militant métis Louis Riel, la jeune tireuse Annie Oakley, une prêtresse vaudoue, et même un photographe visionnaire prédisant la mort du Far West et l’avènement du rail. — Résumé de Dakota 1880 (Lucky Comics)

Extrait de Dakota 1880

Les auteurs ont dû composer avec certaines règles imposées par les ayants droit : « Luke le chanceux » ne doit pas fumer ni tuer. « La première contrainte nous a fait un peu râler, car il y a une certaine esthétique, pour un héros tel que lui, à avoir une cigarette dans la bouche. [...] En revanche, l'interdiction de tuer nous a posé quelques problèmes dans le cadre d'un western réaliste, mais nous avons composé avec cet interdit. »

Le scénariste souhaitait également accorder plus de place aux femmes et aux minorités : « Nous avions envie d'une histoire en prise avec la réalité de l'époque. De manière générale, on croise rarement des femmes, des Noirs ou des minorités dans les westerns, et nous trouvions intéressant de leur donner un rôle. »

Adapter le ton à l'aventure

Pour Brüno, Dakota 1880 s’inscrit dans une continuité à la fois graphique et culturelle. L’artiste précise que la structure du récit est « comme un hommage à la tradition très américaine du road movie, cette structure nous permettait de développer des ambiances et des tonalités différentes au sein d'un même récit ».

Extrait de Dakota 1880

Brüno évoque également le ton adopté : « Nous ne sommes pas des auteurs comiques, et il semblait impossible de rivaliser avec les chefs-d'œuvre de la période Goscinny. Il nous fallait donc trouver un angle d'attaque différent. Un réglage plus adulte, associé au fait que Luke n'a pas le droit de tuer, nous a fait opter pour un style d'aventure plus contemplatif, un peu comme le faisait Hugo Pratt avec Corto Maltese. »

Quant à la question, inévitable : comment dessiner Lucky Luke après Morris ? Brüno répond avec humilité : « J'adore le dessin de Morris, et je partage son goût pour la synthèse graphique, mais nos registres sont assez différents. Du coup, j'ai fait mon truc de manière candide, sans pression, si ce n'est celle de mon propre dessin. »

Crédits image : couverture de Dakota 1880, Brüno (Lucky Comics)

Par Ugo Loumé

